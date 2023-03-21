https://ria.ru/20230321/obvinenie-1859334708.html

Впервые в истории экс-президенту США могут выдвинуть обвинение

Впервые в истории экс-президенту США могут выдвинуть обвинение - РИА Новости, 21.03.2023

Впервые в истории экс-президенту США могут выдвинуть обвинение

Во вторник впервые в истории США экс-президенту страны могут быть выдвинуты обвинения в совершении уголовного правонарушения – по данным СМИ, Дональда Трампа... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T02:02

2023-03-21T02:02

2023-03-21T02:08

в мире

нью-йорк (город)

сша

манхэттен

дональд трамп

майкл коэн

илон маск

trump organization

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НЬЮ-ЙОРК, 21 мар – РИА Новости. Во вторник впервые в истории США экс-президенту страны могут быть выдвинуты обвинения в совершении уголовного правонарушения – по данным СМИ, Дональда Трампа могут обвинить в фальсификации документации при якобы осуществленной ранее плате "за молчание" порноактрисе Сторми Дэниэлс. Однако пока в истории много неизвестных: не ясно достоверно, как будет звучать обвинение, прибудет ли Трамп лично в Нью-Йорк на выдвижение обвинения, будет ли он арестован. Остроты ситуации добавляет недавний призыв Трампа к своим сторонникам выступить с протестами против его уголовного преследования и "отвоевать… страну". Сам экс-президент несколько дней назад спрогнозировал, что обвинение ему будет выдвинуто именно во вторник. История с актрисой Дэниелс, настоящее имя которой Стэфани Клиффорд, стала объектом общественного внимания в 2018 году. Тогда издание Wall Street Journal со ссылкой на источник написало, что незадолго до выдвижения кандидатуры Трампа на президентских выборах 2016 года его адвокат Майкл Коэн заплатил актрисе 130 тысяч долларов в рамках соглашения о неразглашении ее связи с президентом. Дэниэлс утверждала, что у нее был роман с Трампом до того, как он стал президентом. Белый дом эту информацию опроверг. Сам экс-президент отрицает как связь с Дэниелс, так и любые противоправные действия со своей стороны. В чем правонарушение? Ничего преступного в самом факте оплаты молчания, если он был, нет. Но поскольку оплата якобы была произведена за месяц до президентских выборов, критики Трампа утверждают, что передача денег может являться нарушением правил избирательной кампании. Как сообщали СМИ, ожидается, что обвинения против Трампа будут касаться фальсификации документации, поскольку деньги, выплаченные актрисе, были затем описаны Trump Organization как "юридические расходы". Между тем, по законодательству Нью-Йорка, фальсификация документов может являться криминальным правонарушением. В худшем случае Трампу может грозить до 4 лет тюрьмы. Тем не менее, ряд экспертов считает маловероятным, что экс-президента приговорят к сроку. Скорее всего, по их мнению, его ждет штраф. Окружной прокурор Мнахэттена Элвин Брэгг ранее созвал большое жюри, чтобы определить, достаточно ли улик для уголовного преследования Трампа. В понедельник жюри выслушало Роберта Костелло, который был в свое время юридическим советником Коэна. Ранее СМИ сообщали, что Костелло был приглашен юристами Трампа, чтобы "дискредитировать показания Коэна". Тем не менее, окончательное решение о том, выдвигать ли обвинения Трампу, принимать прокурору Брэггу. Поедет ли Трамп Как сообщали СМИ, большое жюри собирается по понедельникам, средам и пятницам. Поэтому, если присяжные не приняли решение в понедельник, им придется продолжать обсуждение в среду - тогда обвинение может быть предъявлено прокурором уже в четверг. Сам Трамп, однако, ранее заявил, что выдвижения обвинения следует ждать во вторник. Ряд журналистов и экспертов задавались вопросом, захочет ли экс-президент повиноваться правосудию и поедет ли из своего имения в Мар-а-Лаго в нью-йоркский суд, чтобы пройти все соответствующие процедуры, включая сдачу отпечатков пальцев и фотографирование. Во вторник у суда соберется масса журналистов в ожидании Трампа или хотя бы кого-то из представителей сторон. Как сообщала газета The Guardian, Трамп якобы выразил заинтересованность в том, чтобы лично появиться в уголовном суде Манхэттена. Обозреватели прогнозируют, что, вероятнее всего, Трамп будет сразу же освобожден после предъявления ему обвинения, в частности, в соответствии с новыми правилами освобождения под залог в Нью-Йорке. Эти правила позволяют людям, которым предъявлены обвинения в проступке или ненасильственных преступлениях, выходить на свободу под подписку о невыезде. Президентские планы Трампа Как отмечалось в СМИ, вынесение обвинения Трампу не должно помешать его участию в президентской гонке, так как эксперты в области права указывают, что конституция не запрещает людям "становиться президентами, если им предъявлены обвинения". Между тем, американский предприниматель Илон Маск заявил, что задержание Трампа обеспечит ему переизбрание на президентских выборах 2024 года. Будут ли протесты По-прежнему не ясно, вызовет ли предъявление обвинения Трампу протесты у его сторонников и насколько они будут массовыми. В Нью-Йорке в понедельник к зданию суда, а также к башне Trump tower полиция подвезла металлические ограждения, которые использует во время массовых протестов в городе. Однако устанавливать в понедельник их не стали. РИА Новости в полиции не стали сообщать, проводятся ли какие-то специальные приготовления к протестам, отметив лишь, что полицейские города всегда начеку.

https://ria.ru/20230321/aktivistka-1859332107.html

https://ria.ru/20230320/trump-1859297486.html

https://ria.ru/20230320/trump-1859282400.html

https://ria.ru/20230319/soros-1858875493.html

https://ria.ru/20230320/trump-1858958536.html

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в мире, нью-йорк (город), сша, манхэттен, дональд трамп, майкл коэн, илон маск, trump organization