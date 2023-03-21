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Украинские войска снова обстреляли Донецк
Украинские войска снова обстреляли Донецк - РИА Новости, 21.03.2023
Украинские войска снова обстреляли Донецк
Украинские войска в 20.55 выпустили четыре снаряда калибром 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T23:18
2023-03-21T23:18
2023-03-21T23:18
специальная военная операция на украине
донецк
петровский район
донецкая народная республика
сцкк
нато
происшествия
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ДОНЕЦК, 21 мар - РИА Новости. Украинские войска в 20.55 выпустили четыре снаряда калибром 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 20.55 - населенный пункт Курахово – город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230318/kontrnastuplenie-1858650071.html
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донецк, петровский район, донецкая народная республика, сцкк, нато, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Петровский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО, Происшествия
Украинские войска снова обстреляли Донецк
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Донецку еще четыре снаряда