https://ria.ru/20230321/obstrel-1859625015.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку из артиллерии и РСЗО

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку из артиллерии и РСЗО - РИА Новости, 21.03.2023

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку из артиллерии и РСЗО

Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка и Советский район Макеевки, применив артиллерию и РСЗО, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T21:14

2023-03-21T21:14

2023-03-21T21:14

специальная военная операция на украине

макеевка

донецк

нато

сцкк

куйбышевский район

происшествия

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ДОНЕЦК, 21 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка и Советский район Макеевки, применив артиллерию и РСЗО, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 19.40 - населенный пункт Желанное первое – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров... 19.50 - населенный пункт Ласточкино - населенный пункт Макеевка (Советский район): выпущено три ракеты из РСЗО", - говорится в сообщениях в телеграм-канале ведомства. Тип РСЗО, примененного по Макеевке, не уточняется. Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к административному центру ДНР. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230319/bogema-1858848003.html

макеевка

донецк

куйбышевский район

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макеевка, донецк, нато, сцкк, куйбышевский район, происшествия