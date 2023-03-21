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Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку из артиллерии и РСЗО
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку из артиллерии и РСЗО - РИА Новости, 21.03.2023
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку из артиллерии и РСЗО
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка и Советский район Макеевки, применив артиллерию и РСЗО, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T21:14
2023-03-21T21:14
2023-03-21T21:14
специальная военная операция на украине
макеевка
донецк
нато
сцкк
куйбышевский район
происшествия
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ДОНЕЦК, 21 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка и Советский район Макеевки, применив артиллерию и РСЗО, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 19.40 - населенный пункт Желанное первое – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров... 19.50 - населенный пункт Ласточкино - населенный пункт Макеевка (Советский район): выпущено три ракеты из РСЗО", - говорится в сообщениях в телеграм-канале ведомства. Тип РСЗО, примененного по Макеевке, не уточняется. Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к административному центру ДНР. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230319/bogema-1858848003.html
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макеевка, донецк, нато, сцкк, куйбышевский район, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Макеевка, Донецк, НАТО, СЦКК, Куйбышевский район, Происшествия
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку из артиллерии и РСЗО
Представительство ДНР: украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку из артиллерии и РСЗО