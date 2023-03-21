Украинские войска обстреляли из артиллерии Донецк и Пантелеймоновку
Украинские войска обстреляли из артиллерии Донецк и Пантелеймоновку
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные в городе Часов Яр
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные в городе Часов Яр. Архивное фото
ДОНЕЦК, 21 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли во вторник вечером Донецк и Пантелеймоновку, выпустив 13 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров за пять минут, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 18.05 - населенный пункт Курахово – город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 18.00 - населенный пункт Новгородское – населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено 10 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале.
Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Пантелеймоновка находится в 38 километрах от Донецка, примерно на полпути от административного центра ДНР до Горловки.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.