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Украинские войска обстреляли из артиллерии Донецк и Пантелеймоновку - РИА Новости, 21.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
20:04 21.03.2023
https://ria.ru/20230321/obstrel-1859608694.html
Украинские войска обстреляли из артиллерии Донецк и Пантелеймоновку
Украинские войска обстреляли из артиллерии Донецк и Пантелеймоновку - РИА Новости, 21.03.2023
Украинские войска обстреляли из артиллерии Донецк и Пантелеймоновку
Украинские войска обстреляли во вторник вечером Донецк и Пантелеймоновку, выпустив 13 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров за пять минут, сообщило... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T20:04
2023-03-21T20:04
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
украина
нато
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ДОНЕЦК, 21 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли во вторник вечером Донецк и Пантелеймоновку, выпустив 13 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров за пять минут, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 18.05 - населенный пункт Курахово – город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 18.00 - населенный пункт Новгородское – населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено 10 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Пантелеймоновка находится в 38 километрах от Донецка, примерно на полпути от административного центра ДНР до Горловки. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230320/obstrel-1859310487.html
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донецк
донецкая народная республика
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в мире, донецк, донецкая народная республика, украина, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, НАТО
Украинские войска обстреляли из артиллерии Донецк и Пантелеймоновку

Украинские войска обстреляли из артиллерии Донецк и Пантелеймоновку

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные в городе Часов Яр
Украинские военные в городе Часов Яр - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные в городе Часов Яр. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 21 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли во вторник вечером Донецк и Пантелеймоновку, выпустив 13 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров за пять минут, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 18.05 - населенный пункт Курахово – город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 18.00 - населенный пункт Новгородское – населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено 10 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале.
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20 марта, 21:25
Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Пантелеймоновка находится в 38 километрах от Донецка, примерно на полпути от административного центра ДНР до Горловки.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкДонецкая Народная РеспубликаУкраинаНАТО
 
 
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