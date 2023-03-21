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Украинские войска выпустили по Донецку десять снарядов за пять минут
Украинские войска выпустили по Донецку десять снарядов за пять минут - РИА Новости, 21.03.2023
Украинские войска выпустили по Донецку десять снарядов за пять минут
Украинские войска выпустили по Куйбышевскому и Петровскому районам Донецка 10 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T15:18
2023-03-21T15:18
2023-03-21T15:18
специальная военная операция на украине
петровский район
донецкая народная республика
сцкк
донецк
происшествия
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ДОНЕЦК, 21 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Куйбышевскому и Петровскому районам Донецка 10 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.00 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале.Кроме того, в 15.05 украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка четыре снаряда калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230305/ukraina-1855882578.html
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петровский район, донецкая народная республика, сцкк, донецк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Петровский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Донецк, Происшествия
Украинские войска выпустили по Донецку десять снарядов за пять минут
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Донецку еще десять снарядов за пять минут