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ВСУ обстреляли Нижнюю Дуванку в ЛНР
ВСУ обстреляли Нижнюю Дуванку в ЛНР - РИА Новости, 21.03.2023
ВСУ обстреляли Нижнюю Дуванку в ЛНР
Пожарно-спасательный пост МЧС ЛНР разрушен при обстреле украинскими войсками Нижней Дуванки, сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T14:57
2023-03-21T14:57
2023-03-21T14:57
специальная военная операция на украине
происшествия
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 21 мар - РИА Новости. Пожарно-спасательный пост МЧС ЛНР разрушен при обстреле украинскими войсками Нижней Дуванки, сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Луганская Народная Республика
ВСУ обстреляли Нижнюю Дуванку в ЛНР
Представительство ЛНР: ВСУ обстреляли Нижнюю Дуванку, разрушен пожарный пост МЧС