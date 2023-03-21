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Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 21.03.2023

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска выпустили во вторник по Куйбышевскому району Донецка четыре снаряда калибром 152 миллиметра, сообщили в представительстве ДНР в Совместном... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T14:57

2023-03-21T14:57

2023-03-21T14:57

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 21 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили во вторник по Куйбышевскому району Донецка четыре снаряда калибром 152 миллиметра, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.40 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

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в мире, донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, сцкк