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Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 21.03.2023
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска выпустили во вторник по Куйбышевскому району Донецка четыре снаряда калибром 152 миллиметра, сообщили в представительстве ДНР в Совместном... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T14:57
2023-03-21T14:57
2023-03-21T14:57
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 21 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили во вторник по Куйбышевскому району Донецка четыре снаряда калибром 152 миллиметра, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.40 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк
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в мире, донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Куйбышевский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК
Украинские войска обстреляли Донецк
СЦКК ДНР: украинские войска выпустили четыре снаряда по Донецку