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ВСУ обстреляли Нижнюю Дуванку в ЛНР - РИА Новости, 21.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:49 21.03.2023
https://ria.ru/20230321/obstrel-1859461724.html
ВСУ обстреляли Нижнюю Дуванку в ЛНР
ВСУ обстреляли Нижнюю Дуванку в ЛНР - РИА Новости, 21.03.2023
ВСУ обстреляли Нижнюю Дуванку в ЛНР
Украинские войска в 10.50 выпустили три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Нижней Дуванке, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T13:49
2023-03-21T13:49
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
украина
сцкк
нато
россия
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 21 мар - РИА Новости. Украинские войска в 10.50 выпустили три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Нижней Дуванке, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 10.50 по населенному пункту Нижняя Дуванка (ЛНР) с применением артиллерийского орудия 155 миллиметров (три снаряда). Информация о пострадавших и повреждениях уточняется", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230321/ukraina-1859432683.html
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луганская народная республика, украина, сцкк, нато, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Украина, СЦКК, НАТО, Россия, Вооруженные силы Украины
ВСУ обстреляли Нижнюю Дуванку в ЛНР

Украинские войска выпустили три натовских снаряда по Нижней Дуванке в ЛНР

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкФрагмент снаряда
Фрагмент снаряда - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Фрагмент снаряда. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 21 мар - РИА Новости. Украинские войска в 10.50 выпустили три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Нижней Дуванке, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 10.50 по населенному пункту Нижняя Дуванка (ЛНР) с применением артиллерийского орудия 155 миллиметров (три снаряда). Информация о пострадавших и повреждениях уточняется", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаУкраинаСЦККНАТОРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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