https://ria.ru/20230321/obstrel-1859461724.html

ВСУ обстреляли Нижнюю Дуванку в ЛНР

ВСУ обстреляли Нижнюю Дуванку в ЛНР - РИА Новости, 21.03.2023

ВСУ обстреляли Нижнюю Дуванку в ЛНР

Украинские войска в 10.50 выпустили три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Нижней Дуванке, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T13:49

2023-03-21T13:49

2023-03-21T13:49

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

украина

сцкк

нато

россия

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851745254_0:166:2997:1852_1920x0_80_0_0_3dfed93bfce9886739c9e500275f10d2.jpg

ЛУГАНСК, 21 мар - РИА Новости. Украинские войска в 10.50 выпустили три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Нижней Дуванке, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 10.50 по населенному пункту Нижняя Дуванка (ЛНР) с применением артиллерийского орудия 155 миллиметров (три снаряда). Информация о пострадавших и повреждениях уточняется", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230321/ukraina-1859432683.html

луганская народная республика

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

луганская народная республика, украина, сцкк, нато, россия, вооруженные силы украины