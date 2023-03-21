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Норвегия посоветовала чиновникам не устанавливать TikTok и Telegram - РИА Новости, 21.03.2023
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16:16 21.03.2023
https://ria.ru/20230321/norvegiya-1859524167.html
Норвегия посоветовала чиновникам не устанавливать TikTok и Telegram
Норвегия посоветовала чиновникам не устанавливать TikTok и Telegram - РИА Новости, 21.03.2023
Норвегия посоветовала чиновникам не устанавливать TikTok и Telegram
Министерство юстиции и общественной безопасности рекомендует чиновникам отказаться от установки TikTok и Telegram на служебных устройствах в целях безопасности, РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T16:16
2023-03-21T16:16
в мире
технологии
норвегия
канада
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tiktok
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МУРМАНСК, 21 мар - РИА Новости. Министерство юстиции и общественной безопасности рекомендует чиновникам отказаться от установки TikTok и Telegram на служебных устройствах в целях безопасности, говорится в сообщении минюста королевства. Сообщается, что в начале марта министерство юстиции и общественной безопасности попросило управление национальной безопасности оценить, следует ли ввести меры или рекомендации в отношении использования TikTok и Telegram на служебных устройствах. В понедельник министр юстиции и общественной безопасности Эмилия Энгер Мель получила оценку безопасности этих приложений. "Управление считает, что TikTok или Telegram не должны устанавливаться на служебных устройствах государственных служащих, которые подключены к внутренней цифровой инфраструктуре или услугам организации", - говорится в сообщении. В управлении полагают, что эта рекомендация должна распространяться и на сотрудников частного сектора, которые полностью или частично подпадают под действие закона о безопасности. Если существует официальная необходимость в TikTok или Telegram, NSM рекомендует установить и использовать приложение на отдельном устройстве, предназначенном для таких целей и не подключенном к внутренним системам организации. "Поэтому все, кто пользуется социальными сетями, должны знать, какой информацией они делятся и какие настройки имеют на своих мобильных телефонах", - подчеркнула Мель. Ранее британское правительство запретило своим чиновникам использовать китайское приложение TikTok на служебных мобильных телефонах, аналогичный запрет был введен и в ряде американских штатов. Решение о приостановке использования TikTok на корпоративных устройствах "из соображений безопасности" также приняли Еврокомиссия, Европарламент и Совет ЕС. Канада заявляла, что проведет расследование деятельности TikTok в связи с подозрениями в нарушении конфиденциальности.
https://ria.ru/20230316/tiktok-1858213797.html
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в мире, технологии, норвегия, канада, telegram, tiktok, еврокомиссия, telegram (приложение)
В мире, Технологии, Норвегия, Канада, Telegram, TikTok, Еврокомиссия, Telegram (приложение)
Норвегия посоветовала чиновникам не устанавливать TikTok и Telegram

Норвежский Минюст посоветовал чиновникам не устанавливать на телефоны TikTok и Telegram

© Depositphotos.com / ulyana_andreevaЛоготип мессенджера Telegram
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© Depositphotos.com / ulyana_andreeva
Логотип мессенджера Telegram. Архивное фото
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МУРМАНСК, 21 мар - РИА Новости. Министерство юстиции и общественной безопасности рекомендует чиновникам отказаться от установки TikTok и Telegram на служебных устройствах в целях безопасности, говорится в сообщении минюста королевства.
Сообщается, что в начале марта министерство юстиции и общественной безопасности попросило управление национальной безопасности оценить, следует ли ввести меры или рекомендации в отношении использования TikTok и Telegram на служебных устройствах. В понедельник министр юстиции и общественной безопасности Эмилия Энгер Мель получила оценку безопасности этих приложений.
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"Управление считает, что TikTok или Telegram не должны устанавливаться на служебных устройствах государственных служащих, которые подключены к внутренней цифровой инфраструктуре или услугам организации", - говорится в сообщении.
В управлении полагают, что эта рекомендация должна распространяться и на сотрудников частного сектора, которые полностью или частично подпадают под действие закона о безопасности.
«
"Министр юстиции и общественной безопасности Эмилия Энгер Мель поддерживает рекомендацию управления. Это также означает, что политическому руководству и сотрудникам министерств и подчиненных им организаций не рекомендуется иметь Tiktok и Telegram на служебных устройствах", - добавили в министерстве.
Если существует официальная необходимость в TikTok или Telegram, NSM рекомендует установить и использовать приложение на отдельном устройстве, предназначенном для таких целей и не подключенном к внутренним системам организации.
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"Поэтому все, кто пользуется социальными сетями, должны знать, какой информацией они делятся и какие настройки имеют на своих мобильных телефонах", - подчеркнула Мель.
Ранее британское правительство запретило своим чиновникам использовать китайское приложение TikTok на служебных мобильных телефонах, аналогичный запрет был введен и в ряде американских штатов. Решение о приостановке использования TikTok на корпоративных устройствах "из соображений безопасности" также приняли Еврокомиссия, Европарламент и Совет ЕС. Канада заявляла, что проведет расследование деятельности TikTok в связи с подозрениями в нарушении конфиденциальности.
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