Норвегия посоветовала чиновникам не устанавливать TikTok и Telegram
Норвежский Минюст посоветовал чиновникам не устанавливать на телефоны TikTok и Telegram
© Depositphotos.com / ulyana_andreevaЛоготип мессенджера Telegram
© Depositphotos.com / ulyana_andreeva
Логотип мессенджера Telegram. Архивное фото
МУРМАНСК, 21 мар - РИА Новости. Министерство юстиции и общественной безопасности рекомендует чиновникам отказаться от установки TikTok и Telegram на служебных устройствах в целях безопасности, говорится в сообщении минюста королевства.
Сообщается, что в начале марта министерство юстиции и общественной безопасности попросило управление национальной безопасности оценить, следует ли ввести меры или рекомендации в отношении использования TikTok и Telegram на служебных устройствах. В понедельник министр юстиции и общественной безопасности Эмилия Энгер Мель получила оценку безопасности этих приложений.
"Управление считает, что TikTok или Telegram не должны устанавливаться на служебных устройствах государственных служащих, которые подключены к внутренней цифровой инфраструктуре или услугам организации", - говорится в сообщении.
В управлении полагают, что эта рекомендация должна распространяться и на сотрудников частного сектора, которые полностью или частично подпадают под действие закона о безопасности.
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"Министр юстиции и общественной безопасности Эмилия Энгер Мель поддерживает рекомендацию управления. Это также означает, что политическому руководству и сотрудникам министерств и подчиненных им организаций не рекомендуется иметь Tiktok и Telegram на служебных устройствах", - добавили в министерстве.
Если существует официальная необходимость в TikTok или Telegram, NSM рекомендует установить и использовать приложение на отдельном устройстве, предназначенном для таких целей и не подключенном к внутренним системам организации.
"Поэтому все, кто пользуется социальными сетями, должны знать, какой информацией они делятся и какие настройки имеют на своих мобильных телефонах", - подчеркнула Мель.
Ранее британское правительство запретило своим чиновникам использовать китайское приложение TikTok на служебных мобильных телефонах, аналогичный запрет был введен и в ряде американских штатов. Решение о приостановке использования TikTok на корпоративных устройствах "из соображений безопасности" также приняли Еврокомиссия, Европарламент и Совет ЕС. Канада заявляла, что проведет расследование деятельности TikTok в связи с подозрениями в нарушении конфиденциальности.