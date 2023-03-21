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МИД Эстонии заявил о необходимости снижения потолка цен на российскую нефть

МИД Эстонии заявил о необходимости снижения потолка цен на российскую нефть - РИА Новости, 21.03.2023

МИД Эстонии заявил о необходимости снижения потолка цен на российскую нефть

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу, который находится с визитом на Украине, заявил о необходимости снижения потолка цен на российскую нефть,... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T21:02

2023-03-21T21:02

2023-03-21T21:02

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ХЕЛЬСИНКИ, 21 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу, который находится с визитом на Украине, заявил о необходимости снижения потолка цен на российскую нефть, сообщила во вторник пресс-служба эстонского МИД. Рейнсалу встретился в Киеве с председателем Верховной рады Украины Русланом Стефанчуком, чтобы обсудить дальнейшую поддержку Украины. Глава МИД Эстонии заявил о необходимости повышения цены войны для России, в том числе о дополнительных санкциях и снижении потолка цен на нефть. "Вчера (20 марта — ред.), когда я встречался со своими коллегами из Евросоюза в Брюсселе, я призвал к быстрому продвижению дополнительных санкций, включая снижение потолка цен на нефть, чтобы перекрыть краны, которыми Россия финансирует агрессию в Украине. Уклонение от санкций также является растущей проблемой, над предотвращением которой страны ЕС работают вместе", - цитирует Рейнсалу пресс-служба. Также обсуждался путь Украины в ЕС и НАТО. "Эстония полностью поддерживает вступление Украины в ЕС и НАТО, и мы готовы поделиться своим опытом, чтобы ускорить этот процесс", – сказал Рейнсалу, выразив надежду, что 4-5 апреля на встрече в Брюсселе министры иностранных дел стран НАТО обсудят перспективы вступления Украины в альянс. Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Венгрия не поддержит ни одно существенное движение Украины в сторону НАТО и ЕС, пока не будут восстановлены права закарпатских венгров, несмотря на то, что заседание комиссии Украина-НАТО на министерском уровне будет созвано в начале апреля, невзирая на протесты Венгрии.

https://ria.ru/20230321/neft-1859561886.html

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в мире, украина, эстония, россия, руслан стефанчук, урмас рейнсалу, нато, евросоюз, верховная рада украины, петер сийярто