https://ria.ru/20230321/neft-1859561886.html

Россия продлила добровольное сокращение добычи нефти

Россия продлила добровольное сокращение добычи нефти - РИА Новости, 21.03.2023

Россия продлила добровольное сокращение добычи нефти

Россия продлила решение о добровольном сокращении добычи нефти в размере 500 тысяч баррелей в сутки, сообщил вице-премьер Александр Новак. РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T17:54

2023-03-21T17:54

2023-03-21T22:47

экономика

россия

александр новак

цены на нефть

владимир путин

австралия

сша

евросоюз

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Россия продлила решение о добровольном сокращении добычи нефти в размере 500 тысяч баррелей в сутки, сообщил вице-премьер Александр Новак."В соответствии с текущей ситуацией на рынке решение о добровольном сокращении добычи в размере 500 тысяч баррелей в сутки будет действовать до июня 2023 включительно", — сказал он.Как отметил Новак, сейчас мировой рынок находится под небывалым давлением "неестественных рукотворных факторов", которые создают большую неопределенность. Речь идет об энергетической политике западных стран, лишающей традиционные сектора энергетики инвестиций. Это также касается введения незаконных ограничений на свободное передвижение энерготоваров и эмбарго на поставку нефти и нефтепродуктов, пояснил он."Не менее опасными являются продолжающиеся попытки внедрить механизм потолка цен. Риск тиражирования этих попыток приводит к разрушению инвестиционного климата в цикличных индустриях и бьет по потребителям", — добавил вице-премьер.Нефтяные санкции западных стран вступили в силу с 5 декабря: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель — более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. С 5 февраля Евросоюз также запретил импорт российских нефтепродуктов, одновременно члены ЕС и "Большой семерки" установили потолок цен на них. Предельную стоимость определили в размере 100 долларов за баррель для нефтепродуктов, торгующихся с премией к эталонной марке нефти (дизтопливо), и 45 долларов за баррель — для торгующихся со скидкой (мазут).Президент Владимир Путин в конце прошлого года указом запретил поставки российских нефти и нефтепродуктов иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусмотрено использование механизма фиксации предельной цены (так называемого потолка), введенного США и другими недружественными странами. В отношении нефти этот ответ заработал 1 февраля. По нефтепродуктам дату должно определить правительство. Пока она не назначена.

https://ria.ru/20230316/zapad-1858154633.html

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экономика, россия, александр новак, цены на нефть, владимир путин, австралия, сша, евросоюз