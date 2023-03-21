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Россия скоро достигнет цели по сокращению добычи нефти, заявил Новак - РИА Новости, 21.03.2023
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17:32 21.03.2023 (обновлено: 18:15 21.03.2023)
https://ria.ru/20230321/neft-1859552475.html
Россия скоро достигнет цели по сокращению добычи нефти, заявил Новак
Россия скоро достигнет цели по сокращению добычи нефти, заявил Новак - РИА Новости, 21.03.2023
Россия скоро достигнет цели по сокращению добычи нефти, заявил Новак
Россия близка к достижению цели по сокращению добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки, это произойдет в ближайшее время, заявил вице-премьер Александр Новак. РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T17:32
2023-03-21T18:15
экономика
цены на нефть
россия
александр новак
австралия
евросоюз
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Россия близка к достижению цели по сокращению добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки, это произойдет в ближайшее время, заявил вице-премьер Александр Новак."Россия сохраняет свою позицию о полном неприятии незаконных ограничительных мер и добровольно объявила об ограничении добычи в объеме 500 тысяч баррелей в сутки с марта месяца. На данный момент Россия находится близко к достижению целевого уровня сокращения — он будет достигнут в ближайшие дни", — сказал он.Согласно более ранним заявлениям вице-премьера, в феврале добыча в России оставалась на уровне предыдущих месяцев, а в декабре-январе она была на уровне 9,8-9,9 миллиона баррелей в сутки. Всего же по итогам прошлого года совокупные показатели выросли на два процента и составили 535 миллионов тонн.О том, что Россия в марте добровольно сократит добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки, Новак заявил еще в прошлом месяце. По его словам, это будет способствовать восстановлению рыночных отношений.Таким образом, эта мера стала одним из ответов Москвы на топливные санкции некоторых стран. Так, с 5 февраля: Евросоюз запретил импорт нефтепродуктов, одновременно члены ЕС и "Большой семерки" установили потолок цен на них. Предельную стоимость определили в размере 100 долларов за баррель для нефтепродуктов, торгующихся с премией к эталонной марке нефти (дизтопливо), и 45 долларов за баррель — для торгующихся со скидкой (мазут).Президент Владимир Путин в конце прошлого года указом запретил поставки российских нефти и нефтепродуктов иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусмотрено использование механизма фиксации предельной цены (так называемого потолка), введенного США и другими недружественными странами. В отношении нефти этот ответ заработал 1 февраля. По нефтепродуктам дату должно определить правительство. Пока она не назначена.
https://ria.ru/20230316/zapad-1858154633.html
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экономика, цены на нефть, россия, александр новак, австралия, евросоюз, владимир путин, сша
Экономика, Цены на нефть, Россия, Александр Новак, Австралия, Евросоюз, Владимир Путин, США
Россия скоро достигнет цели по сокращению добычи нефти, заявил Новак

Новак: Россия в ближайшие дни достигнет целевого уровня сокращения добычи нефти

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства России Александр Новак
Заместитель председателя правительства России Александр Новак - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Заместитель председателя правительства России Александр Новак. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Россия близка к достижению цели по сокращению добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки, это произойдет в ближайшее время, заявил вице-премьер Александр Новак.
"Россия сохраняет свою позицию о полном неприятии незаконных ограничительных мер и добровольно объявила об ограничении добычи в объеме 500 тысяч баррелей в сутки с марта месяца. На данный момент Россия находится близко к достижению целевого уровня сокращения — он будет достигнут в ближайшие дни", — сказал он.
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Согласно более ранним заявлениям вице-премьера, в феврале добыча в России оставалась на уровне предыдущих месяцев, а в декабре-январе она была на уровне 9,8-9,9 миллиона баррелей в сутки. Всего же по итогам прошлого года совокупные показатели выросли на два процента и составили 535 миллионов тонн.
О том, что Россия в марте добровольно сократит добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки, Новак заявил еще в прошлом месяце. По его словам, это будет способствовать восстановлению рыночных отношений.
Таким образом, эта мера стала одним из ответов Москвы на топливные санкции некоторых стран. Так, с 5 февраля: Евросоюз запретил импорт нефтепродуктов, одновременно члены ЕС и "Большой семерки" установили потолок цен на них. Предельную стоимость определили в размере 100 долларов за баррель для нефтепродуктов, торгующихся с премией к эталонной марке нефти (дизтопливо), и 45 долларов за баррель — для торгующихся со скидкой (мазут).
Президент Владимир Путин в конце прошлого года указом запретил поставки российских нефти и нефтепродуктов иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусмотрено использование механизма фиксации предельной цены (так называемого потолка), введенного США и другими недружественными странами. В отношении нефти этот ответ заработал 1 февраля. По нефтепродуктам дату должно определить правительство. Пока она не назначена.
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