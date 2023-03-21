https://ria.ru/20230321/neft-1859552475.html

Россия скоро достигнет цели по сокращению добычи нефти, заявил Новак

Россия скоро достигнет цели по сокращению добычи нефти, заявил Новак - РИА Новости, 21.03.2023

Россия скоро достигнет цели по сокращению добычи нефти, заявил Новак

Россия близка к достижению цели по сокращению добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки, это произойдет в ближайшее время, заявил вице-премьер Александр Новак. РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T17:32

2023-03-21T17:32

2023-03-21T18:15

экономика

цены на нефть

россия

александр новак

австралия

евросоюз

владимир путин

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795841579_0:0:2801:1576_1920x0_80_0_0_6e0683ce8fe6d08239643cec8f2fd86a.jpg

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Россия близка к достижению цели по сокращению добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки, это произойдет в ближайшее время, заявил вице-премьер Александр Новак."Россия сохраняет свою позицию о полном неприятии незаконных ограничительных мер и добровольно объявила об ограничении добычи в объеме 500 тысяч баррелей в сутки с марта месяца. На данный момент Россия находится близко к достижению целевого уровня сокращения — он будет достигнут в ближайшие дни", — сказал он.Согласно более ранним заявлениям вице-премьера, в феврале добыча в России оставалась на уровне предыдущих месяцев, а в декабре-январе она была на уровне 9,8-9,9 миллиона баррелей в сутки. Всего же по итогам прошлого года совокупные показатели выросли на два процента и составили 535 миллионов тонн.О том, что Россия в марте добровольно сократит добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки, Новак заявил еще в прошлом месяце. По его словам, это будет способствовать восстановлению рыночных отношений.Таким образом, эта мера стала одним из ответов Москвы на топливные санкции некоторых стран. Так, с 5 февраля: Евросоюз запретил импорт нефтепродуктов, одновременно члены ЕС и "Большой семерки" установили потолок цен на них. Предельную стоимость определили в размере 100 долларов за баррель для нефтепродуктов, торгующихся с премией к эталонной марке нефти (дизтопливо), и 45 долларов за баррель — для торгующихся со скидкой (мазут).Президент Владимир Путин в конце прошлого года указом запретил поставки российских нефти и нефтепродуктов иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусмотрено использование механизма фиксации предельной цены (так называемого потолка), введенного США и другими недружественными странами. В отношении нефти этот ответ заработал 1 февраля. По нефтепродуктам дату должно определить правительство. Пока она не назначена.

https://ria.ru/20230316/zapad-1858154633.html

https://ria.ru/20230321/iran-1859344079.html

россия

австралия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, цены на нефть, россия, александр новак, австралия, евросоюз, владимир путин, сша