https://ria.ru/20230321/nauka-1859225163.html

Ученые научились предсказывать очаги распространения "мышиной лихорадки"

Ученые научились предсказывать очаги распространения "мышиной лихорадки" - РИА Новости, 21.03.2023

Ученые научились предсказывать очаги распространения "мышиной лихорадки"

Российские ученые с помощью генетического исследования установили связь между очагами инфицирования пациентов с "мышиной лихорадкой" и местами расселения рыжей... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T03:00

2023-03-21T03:00

2023-03-21T03:00

наука

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университетская наука

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

казанский (приволжский) федеральный университет

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МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Российские ученые с помощью генетического исследования установили связь между очагами инфицирования пациентов с "мышиной лихорадкой" и местами расселения рыжей полевки. Предполагается, что полученные данные помогут предсказывать будущие очаги возникновения новых вариантов вируса, сообщили РИА Новости в Министерстве науки и высшего образования РФ.Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС, или "мышиная лихорадка") – одно из самых широко распространенных природно-очаговых зоонозных заболеваний на территории России. Это тяжелое инфекционное заболевание, проявляющееся поражением мелких кровеносных сосудов, почек, легких и других органов человека. По словам специалистов, в стране ежегодно регистрируется несколько тысяч случаев заболевания.Ученые Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета (ИФМиБ КФУ) и Казанского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии (КНИИЭМ) Роспотребнадзора проводят совместные исследования генома вируса Пуумала, одного из возбудителей заболевания, и изучают закономерности, приводящие к возникновению его новых генетических вариантов. По их мнению, это поможет при разработке эффективных вакцин от заболевания и выявлении возможных очагов новых вариантов вируса.Данные исследований используются в работе федерального референс-центра по мониторингу за геморрагической лихорадкой с почечным синдромом, созданного на базе КНИИЭМ.По его словам, сегодня в мире насчитывается восемь генетических линий вируса Пуумала, каждая из которых представлена десятками и сотнями вариантов генома."Изменчивость сегментированного генома Пуумала обусловлена как точечными заменами нуклеотидов – отдельных букв генетического кода, так и реассортацией, то есть обменом сегментами, кусками генетического текста между разными геномами вируса", – пояснил ученый.В будущем ученые планируют создать подробную карту распределения ГЛПС в различных районах Татарстана. Это позволит более эффективно контролировать эпидемиологическую обстановку, предотвращая заражения, и помогать врачам вовремя выявлять у пациентов особо опасные штаммы возбудителей заболевания.Исследование проведено в рамках программы Минобрнауки России "Приоритет-2030". Научный проект также был поддержан грантом РНФ.

https://ria.ru/20230314/nauka-1857595322.html

https://ria.ru/20230313/nauka-1857005154.html

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навигатор абитуриента, университетская наука, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), казанский (приволжский) федеральный университет