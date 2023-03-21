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Ученые научились предсказывать очаги распространения "мышиной лихорадки" - РИА Новости, 21.03.2023
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Наука
 
03:00 21.03.2023
https://ria.ru/20230321/nauka-1859225163.html
Ученые научились предсказывать очаги распространения "мышиной лихорадки"
Ученые научились предсказывать очаги распространения "мышиной лихорадки" - РИА Новости, 21.03.2023
Ученые научились предсказывать очаги распространения "мышиной лихорадки"
Российские ученые с помощью генетического исследования установили связь между очагами инфицирования пациентов с "мышиной лихорадкой" и местами расселения рыжей... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T03:00
2023-03-21T03:00
наука
навигатор абитуриента
университетская наука
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
казанский (приволжский) федеральный университет
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МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Российские ученые с помощью генетического исследования установили связь между очагами инфицирования пациентов с "мышиной лихорадкой" и местами расселения рыжей полевки. Предполагается, что полученные данные помогут предсказывать будущие очаги возникновения новых вариантов вируса, сообщили РИА Новости в Министерстве науки и высшего образования РФ.Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС, или "мышиная лихорадка") – одно из самых широко распространенных природно-очаговых зоонозных заболеваний на территории России. Это тяжелое инфекционное заболевание, проявляющееся поражением мелких кровеносных сосудов, почек, легких и других органов человека. По словам специалистов, в стране ежегодно регистрируется несколько тысяч случаев заболевания.Ученые Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета (ИФМиБ КФУ) и Казанского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии (КНИИЭМ) Роспотребнадзора проводят совместные исследования генома вируса Пуумала, одного из возбудителей заболевания, и изучают закономерности, приводящие к возникновению его новых генетических вариантов. По их мнению, это поможет при разработке эффективных вакцин от заболевания и выявлении возможных очагов новых вариантов вируса.Данные исследований используются в работе федерального референс-центра по мониторингу за геморрагической лихорадкой с почечным синдромом, созданного на базе КНИИЭМ.По его словам, сегодня в мире насчитывается восемь генетических линий вируса Пуумала, каждая из которых представлена десятками и сотнями вариантов генома."Изменчивость сегментированного генома Пуумала обусловлена как точечными заменами нуклеотидов – отдельных букв генетического кода, так и реассортацией, то есть обменом сегментами, кусками генетического текста между разными геномами вируса", – пояснил ученый.В будущем ученые планируют создать подробную карту распределения ГЛПС в различных районах Татарстана. Это позволит более эффективно контролировать эпидемиологическую обстановку, предотвращая заражения, и помогать врачам вовремя выявлять у пациентов особо опасные штаммы возбудителей заболевания.Исследование проведено в рамках программы Минобрнауки России "Приоритет-2030". Научный проект также был поддержан грантом РНФ.
https://ria.ru/20230314/nauka-1857595322.html
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навигатор абитуриента, университетская наука, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), казанский (приволжский) федеральный университет
Наука, Навигатор абитуриента, Университетская наука, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Казанский (Приволжский) федеральный университет

Ученые научились предсказывать очаги распространения "мышиной лихорадки"

CC BY-SA 2.0 / Airwolfhound / Bank VoleРыжая полевка
Рыжая полевка - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
CC BY-SA 2.0 / Airwolfhound / Bank Vole
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МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Российские ученые с помощью генетического исследования установили связь между очагами инфицирования пациентов с "мышиной лихорадкой" и местами расселения рыжей полевки. Предполагается, что полученные данные помогут предсказывать будущие очаги возникновения новых вариантов вируса, сообщили РИА Новости в Министерстве науки и высшего образования РФ.
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС, или "мышиная лихорадка") – одно из самых широко распространенных природно-очаговых зоонозных заболеваний на территории России. Это тяжелое инфекционное заболевание, проявляющееся поражением мелких кровеносных сосудов, почек, легких и других органов человека. По словам специалистов, в стране ежегодно регистрируется несколько тысяч случаев заболевания.
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Ученые Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета (ИФМиБ КФУ) и Казанского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии (КНИИЭМ) Роспотребнадзора проводят совместные исследования генома вируса Пуумала, одного из возбудителей заболевания, и изучают закономерности, приводящие к возникновению его новых генетических вариантов. По их мнению, это поможет при разработке эффективных вакцин от заболевания и выявлении возможных очагов новых вариантов вируса.
Данные исследований используются в работе федерального референс-центра по мониторингу за геморрагической лихорадкой с почечным синдромом, созданного на базе КНИИЭМ.
«
"На территории Татарстана возбудителем "мышиной лихорадки" является вирус Пуумала. Его переносит рыжая полевка, обитающая в лесах практически по всей территории республики. Инфицирование человека происходит, когда он вдыхает пыль, содержащую частицы выделений (сухих фекалий и мочи) рыжей полевки. У заболевшего этим вирусом в первую очередь поражаются почки", – рассказал директор OpenLab "Генные и клеточные технологии" ИФМиБ КФУ Альберт Ризванов.
По его словам, сегодня в мире насчитывается восемь генетических линий вируса Пуумала, каждая из которых представлена десятками и сотнями вариантов генома.
"Изменчивость сегментированного генома Пуумала обусловлена как точечными заменами нуклеотидов – отдельных букв генетического кода, так и реассортацией, то есть обменом сегментами, кусками генетического текста между разными геномами вируса", – пояснил ученый.
В будущем ученые планируют создать подробную карту распределения ГЛПС в различных районах Татарстана. Это позволит более эффективно контролировать эпидемиологическую обстановку, предотвращая заражения, и помогать врачам вовремя выявлять у пациентов особо опасные штаммы возбудителей заболевания.
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Исследование проведено в рамках программы Минобрнауки России "Приоритет-2030". Научный проект также был поддержан грантом РНФ.
 
НаукаНавигатор абитуриентаУниверситетская наукаРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Казанский (Приволжский) федеральный университет
 
 
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