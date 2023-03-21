https://ria.ru/20230321/nato-1859636505.html

Румынский парламентарий призвал власти страны выйти из НАТО

Румынский парламентарий призвал власти страны выйти из НАТО - РИА Новости, 21.03.2023

Румынский парламентарий призвал власти страны выйти из НАТО

Депутат парламента Румынии Михай Иоан Ласка призвал власти страны денонсировать все обязательства, которые Бухарест взял в рамках членства в НАТО, заявление... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T22:30

2023-03-21T22:30

2023-03-21T22:30

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КИШИНЕВ, 21 мар – РИА Новости. Депутат парламента Румынии Михай Иоан Ласка призвал власти страны денонсировать все обязательства, которые Бухарест взял в рамках членства в НАТО, заявление было сделано во вторник в ходе заседания законодательного собрания, которое транслировалось в режиме онлайн в социальных сетях. "Я обращаюсь к румынским парламентариям, которым не безразлична судьба страны, срочно инициировать юридическую процедуру денонсации всех международных обязательств Румынии по вступлению в НАТО", - сказал с парламентской трибуны Ласка, который представляет в законодательном собрании партию "Патриоты румынского народа". Депутат назвал ошибкой вступление Бухареста в ЕС и НАТО, высказав мнение, что расширение Альянса на Восток изначально рассматривалось как предпосылка к конфликту с Россией. "Само расширение НАТО на Восток преследовало целью развязывание войны против России посредством использования Украины в качестве триггера этого военного конфликта. Западные стратеги проявили особое умение манипулировать нашими историческими травмами и подпитать миф о "российской опасности" с тем, чтобы заманить нас в ловушку", - сказал Ласка. Депутат выступил также за вывод иностранных войск с территории страны и провозглашение нейтралитета Румынии. "Настало время осознать, что мы находимся в двойном состоянии оккупации, военной и невоенной. Военная является следствием вступления Румынии в НАТО и иностранным военным присутствием на нашей территории. Невоенная носит экономический, а также культурный и когнитивный характер. Чтобы избежать втягивания страны в войну, нужно отказаться от иностранного военного присутствия и объявить о нейтралитете", - сказал Ласка.

https://ria.ru/20230210/moldaviya-1851201651.html

https://ria.ru/20230312/zapad-1857226760.html

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в мире, румыния, бухарест, евросоюз, нато, россия