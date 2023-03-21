https://ria.ru/20230321/nato-1859595437.html

Россия и Китай призвали НАТО уважать суверенитет других государств

Россия и Китай призвали НАТО уважать суверенитет других государств - РИА Новости, 21.03.2023

Россия и Китай призвали НАТО уважать суверенитет других государств

Россия и Китай призывают НАТО уважать суверенитет других государств и их интересы. РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T19:23

2023-03-21T19:23

2023-03-21T19:45

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Россия и Китай призывают НАТО уважать суверенитет других государств и их интересы.Текст совместного заявления об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия опубликован на сайте Кремля."Стороны настаивают, чтобы НАТО строго соблюдала обязательства, касающиеся регионального и оборонительного характера указанной Организации. Призывают НАТО уважать суверенитет других государств, их безопасность и интересы, цивилизационное и историко-культурное многообразие, объективно и непредвзято относиться к мирному развитию других государств", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20230318/zapad-1858712636.html

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россия, китай, нато, в мире