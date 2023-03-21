Рейтинг@Mail.ru
Россия и Китай призвали НАТО уважать суверенитет других государств - РИА Новости, 21.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:23 21.03.2023 (обновлено: 19:45 21.03.2023)
https://ria.ru/20230321/nato-1859595437.html
Россия и Китай призвали НАТО уважать суверенитет других государств
Россия и Китай призвали НАТО уважать суверенитет других государств - РИА Новости, 21.03.2023
Россия и Китай призвали НАТО уважать суверенитет других государств
Россия и Китай призывают НАТО уважать суверенитет других государств и их интересы. РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T19:23
2023-03-21T19:45
россия
китай
нато
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788969702_0:0:2982:1678_1920x0_80_0_0_4ab4f7d7b4657bc1b8854930c059da14.jpg
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Россия и Китай призывают НАТО уважать суверенитет других государств и их интересы.Текст совместного заявления об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия опубликован на сайте Кремля."Стороны настаивают, чтобы НАТО строго соблюдала обязательства, касающиеся регионального и оборонительного характера указанной Организации. Призывают НАТО уважать суверенитет других государств, их безопасность и интересы, цивилизационное и историко-культурное многообразие, объективно и непредвзято относиться к мирному развитию других государств", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20230318/zapad-1858712636.html
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788969702_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_c078df26987eae74d47a03d49060ccb4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, китай, нато, в мире
Россия, Китай, НАТО, В мире
Россия и Китай призвали НАТО уважать суверенитет других государств

Россия и Китай в совместном заявлении призвали НАТО уважать суверенитет других государств

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкБаннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе
Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Россия и Китай призывают НАТО уважать суверенитет других государств и их интересы.
Текст совместного заявления об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия опубликован на сайте Кремля.
"Стороны настаивают, чтобы НАТО строго соблюдала обязательства, касающиеся регионального и оборонительного характера указанной Организации. Призывают НАТО уважать суверенитет других государств, их безопасность и интересы, цивилизационное и историко-культурное многообразие, объективно и непредвзято относиться к мирному развитию других государств", - говорится в заявлении.
Человек держит флаги США и Украины перед Белым домом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.03.2023
Украинский вопрос снова раскалывает Запад
18 марта, 08:00
 
РоссияКитайНАТОВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала