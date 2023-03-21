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"Невозможно избавиться": в США сообщили о неожиданном вторжении во Флориду
"Невозможно избавиться": в США сообщили о неожиданном вторжении во Флориду - РИА Новости, 21.03.2023
"Невозможно избавиться": в США сообщили о неожиданном вторжении во Флориду
Американский штат Флорида страдает от нашествия инвазивного вида бирманских питонов, от которых невероятно трудно избавиться, сообщил репортер Fox News Грег... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T03:40
2023-03-21T03:40
2023-03-21T10:31
флорида
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Американский штат Флорида страдает от нашествия инвазивного вида бирманских питонов, от которых невероятно трудно избавиться, сообщил репортер Fox News Грег Венер.Он также отметил, что неконтролируемость популяции бирманских питонов в США представляет собой одну из самых неразрешимых проблем в мире, касающихся инвазивных видов.По его словам, размер самого крупного питона, обнаруженного во Флориде, составлял около пяти метров, а вес — 97 килограммов.Журналист также добавил, что впервые этот вид рептилий в южном штате обнаружили в 1979 году, однако статус инвазивного он получил только к началу 2000-х.
https://ria.ru/20221103/pkhuket-1828713606.html
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флорида, сша
"Невозможно избавиться": в США сообщили о неожиданном вторжении во Флориду
Fox News: Флорида страдает от нашествия питонов, от которых почти невозможно избавиться