https://ria.ru/20230321/nashestvie-1859338453.html

"Невозможно избавиться": в США сообщили о неожиданном вторжении во Флориду

"Невозможно избавиться": в США сообщили о неожиданном вторжении во Флориду - РИА Новости, 21.03.2023

"Невозможно избавиться": в США сообщили о неожиданном вторжении во Флориду

Американский штат Флорида страдает от нашествия инвазивного вида бирманских питонов, от которых невероятно трудно избавиться, сообщил репортер Fox News Грег... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T03:40

2023-03-21T03:40

2023-03-21T10:31

флорида

сша

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Американский штат Флорида страдает от нашествия инвазивного вида бирманских питонов, от которых невероятно трудно избавиться, сообщил репортер Fox News Грег Венер.Он также отметил, что неконтролируемость популяции бирманских питонов в США представляет собой одну из самых неразрешимых проблем в мире, касающихся инвазивных видов.По его словам, размер самого крупного питона, обнаруженного во Флориде, составлял около пяти метров, а вес — 97 килограммов.Журналист также добавил, что впервые этот вид рептилий в южном штате обнаружили в 1979 году, однако статус инвазивного он получил только к началу 2000-х.

https://ria.ru/20221103/pkhuket-1828713606.html

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флорида, сша