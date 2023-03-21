https://ria.ru/20230321/naruchniki-1859340450.html

Трампа не будут заковывать в наручники, пишет Bloomberg

Трампа не будут заковывать в наручники, пишет Bloomberg - РИА Новости, 21.03.2023

Трампа не будут заковывать в наручники, пишет Bloomberg

Бывшего президента США Дональда Трампа не будут заковывать в наручники в случае предъявления ему обвинений в Нью-Йорке, передает агентство Bloomberg со ссылкой... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T04:57

2023-03-21T04:57

2023-03-21T04:59

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дональд трамп

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trump organization

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Бывшего президента США Дональда Трампа не будут заковывать в наручники в случае предъявления ему обвинений в Нью-Йорке, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источник. Сам Трамп ранее утверждал, что его уже во вторник могут взять под стражу, и призывал своих сторонников к протестам. "По словам источника, знакомого с этим вопросом, хотя у Трампа снимут отпечатки пальцев и сфотографируют его в профиль и анфас, его не будут вести перед камерами в наручниках или помещать в камеру. Источник заявил, что он, вероятно, останется под стражей агентов секретной службы, прикомандированных к его охране", - передает агентство. Дело связано с выплатой в 2016 году крупной суммы порноактрисе Сторми Дэниэлс за молчание о романе с Трампом, который якобы случился несколькими годами ранее. Сто тридцать тысяч долларов были предположительно проведены через подставную фирму тогдашним адвокатом Трампа Майклом Коэном, которому возместила траты Trump Organization, оформив их как юридические расходы. Сам экс-президент отрицает как связь с Дэниелс, так и любые нарушения налогового законодательства со своей стороны. Защита Трампа пытается доказать, что Коэн действовал по собственной инициативе. Трамп рискует стать первым в истории американским лидером, которому предъявят уголовные обвинения.

https://ria.ru/20230321/aktivistka-1859332107.html

https://ria.ru/20230321/obvinenie-1859334708.html

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в мире, сша, нью-йорк (город), дональд трамп, майкл коэн, trump organization