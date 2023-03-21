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Трампа не будут заковывать в наручники, пишет Bloomberg - РИА Новости, 21.03.2023
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04:57 21.03.2023 (обновлено: 04:59 21.03.2023)
https://ria.ru/20230321/naruchniki-1859340450.html
Трампа не будут заковывать в наручники, пишет Bloomberg
Трампа не будут заковывать в наручники, пишет Bloomberg - РИА Новости, 21.03.2023
Трампа не будут заковывать в наручники, пишет Bloomberg
Бывшего президента США Дональда Трампа не будут заковывать в наручники в случае предъявления ему обвинений в Нью-Йорке, передает агентство Bloomberg со ссылкой... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T04:57
2023-03-21T04:59
в мире
сша
нью-йорк (город)
дональд трамп
майкл коэн
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Бывшего президента США Дональда Трампа не будут заковывать в наручники в случае предъявления ему обвинений в Нью-Йорке, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источник. Сам Трамп ранее утверждал, что его уже во вторник могут взять под стражу, и призывал своих сторонников к протестам. "По словам источника, знакомого с этим вопросом, хотя у Трампа снимут отпечатки пальцев и сфотографируют его в профиль и анфас, его не будут вести перед камерами в наручниках или помещать в камеру. Источник заявил, что он, вероятно, останется под стражей агентов секретной службы, прикомандированных к его охране", - передает агентство. Дело связано с выплатой в 2016 году крупной суммы порноактрисе Сторми Дэниэлс за молчание о романе с Трампом, который якобы случился несколькими годами ранее. Сто тридцать тысяч долларов были предположительно проведены через подставную фирму тогдашним адвокатом Трампа Майклом Коэном, которому возместила траты Trump Organization, оформив их как юридические расходы. Сам экс-президент отрицает как связь с Дэниелс, так и любые нарушения налогового законодательства со своей стороны. Защита Трампа пытается доказать, что Коэн действовал по собственной инициативе. Трамп рискует стать первым в истории американским лидером, которому предъявят уголовные обвинения.
https://ria.ru/20230321/aktivistka-1859332107.html
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в мире, сша, нью-йорк (город), дональд трамп, майкл коэн, trump organization
В мире, США, Нью-Йорк (город), Дональд Трамп, Майкл Коэн, Trump Organization
Трампа не будут заковывать в наручники, пишет Bloomberg

Bloomberg: Трампа не будут заковывать в наручники в случае предъявления ему обвинений

© AP Photo / Mary AltafferБывший президент США Дональд Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© AP Photo / Mary Altaffer
Бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Бывшего президента США Дональда Трампа не будут заковывать в наручники в случае предъявления ему обвинений в Нью-Йорке, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источник.
Сам Трамп ранее утверждал, что его уже во вторник могут взять под стражу, и призывал своих сторонников к протестам.
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"По словам источника, знакомого с этим вопросом, хотя у Трампа снимут отпечатки пальцев и сфотографируют его в профиль и анфас, его не будут вести перед камерами в наручниках или помещать в камеру. Источник заявил, что он, вероятно, останется под стражей агентов секретной службы, прикомандированных к его охране", - передает агентство.
Дело связано с выплатой в 2016 году крупной суммы порноактрисе Сторми Дэниэлс за молчание о романе с Трампом, который якобы случился несколькими годами ранее. Сто тридцать тысяч долларов были предположительно проведены через подставную фирму тогдашним адвокатом Трампа Майклом Коэном, которому возместила траты Trump Organization, оформив их как юридические расходы. Сам экс-президент отрицает как связь с Дэниелс, так и любые нарушения налогового законодательства со своей стороны. Защита Трампа пытается доказать, что Коэн действовал по собственной инициативе.
Трамп рискует стать первым в истории американским лидером, которому предъявят уголовные обвинения.
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В миреСШАНью-Йорк (город)Дональд ТрампМайкл КоэнTrump Organization
 
 
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