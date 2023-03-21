Рейтинг@Mail.ru
Россия и Китай призвали к снижению мировой напряженности - РИА Новости, 21.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:08 21.03.2023
https://ria.ru/20230321/napryazhennost-1859624330.html
Россия и Китай призвали к снижению мировой напряженности
Россия и Китай призвали к снижению мировой напряженности - РИА Новости, 21.03.2023
Россия и Китай призвали к снижению мировой напряженности
Россия и Китай полагают, что на фоне деградации отношений ядерных держав меры снижению стратегических рисков надо вписать в усилия по уменьшению напряженности. РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T21:08
2023-03-21T21:08
в мире
россия
китай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/15/1859617641_0:281:3141:2048_1920x0_80_0_0_7b1bbc26bd4caf1a37fe156bd5ec53e4.jpg
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Россия и Китай полагают, что на фоне деградации отношений ядерных держав меры снижению стратегических рисков надо вписать в усилия по уменьшению напряженности. Текст совместного заявления об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия опубликован на сайте Кремля. "На фоне деградации отношений между ядерными державами меры по снижению стратегических рисков должны быть органично вписаны в общие усилия по уменьшению напряженности между государствами, формированию более конструктивных отношений и по сведению к минимуму оснований для возникновения противоречий в области безопасности", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20230316/imperii-1858142228.html
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/15/1859617641_206:0:2937:2048_1920x0_80_0_0_05def3cd983e256b49d1ef08288ea2f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, китай
В мире, Россия, Китай
Россия и Китай призвали к снижению мировой напряженности

Россия и Китай выступили за снижение напряженности при деградации связей ядерных стран

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии подписания совместных документов об углублении отношений и направлениях сотрудничества до 2030 года
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии подписания совместных документов об углублении отношений и направлениях сотрудничества до 2030 года - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии подписания совместных документов об углублении отношений и направлениях сотрудничества до 2030 года
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Россия и Китай полагают, что на фоне деградации отношений ядерных держав меры снижению стратегических рисков надо вписать в усилия по уменьшению напряженности.
Текст совместного заявления об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия опубликован на сайте Кремля.
"На фоне деградации отношений между ядерными державами меры по снижению стратегических рисков должны быть органично вписаны в общие усилия по уменьшению напряженности между государствами, формированию более конструктивных отношений и по сведению к минимуму оснований для возникновения противоречий в области безопасности", - говорится в заявлении.
Мужчина с флагом США на протестах в Тбилиси, 9 марта 2023 года - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
Уходящие империи сеют разрушения: США идут по стопам Британии
16 марта, 08:00
 
В миреРоссияКитай
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала