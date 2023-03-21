https://ria.ru/20230321/napryazhennost-1859624330.html

Россия и Китай призвали к снижению мировой напряженности

Россия и Китай призвали к снижению мировой напряженности - РИА Новости, 21.03.2023

Россия и Китай призвали к снижению мировой напряженности

Россия и Китай полагают, что на фоне деградации отношений ядерных держав меры снижению стратегических рисков надо вписать в усилия по уменьшению напряженности. РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T21:08

2023-03-21T21:08

2023-03-21T21:08

в мире

россия

китай

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Россия и Китай полагают, что на фоне деградации отношений ядерных держав меры снижению стратегических рисков надо вписать в усилия по уменьшению напряженности. Текст совместного заявления об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия опубликован на сайте Кремля. "На фоне деградации отношений между ядерными державами меры по снижению стратегических рисков должны быть органично вписаны в общие усилия по уменьшению напряженности между государствами, формированию более конструктивных отношений и по сведению к минимуму оснований для возникновения противоречий в области безопасности", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20230316/imperii-1858142228.html

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2023

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в мире, россия, китай