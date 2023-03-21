https://ria.ru/20230321/nalog-1859337345.html

Налог на доход от вложений заплатят не более десяти процентов вкладчиков

Налог на доход от вложений заплатят не более десяти процентов вкладчиков - РИА Новости, 21.03.2023

Налог на доход от вложений заплатят не более десяти процентов вкладчиков

Необходимость заплатить налог на доход по вкладам по итогам 2023 года затронет не более 10% вкладчиков в России, это не окажет существенного влияния на... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T03:03

2023-03-21T03:03

2023-03-21T03:15

экономика

россия

владимир путин

почта банк

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Необходимость заплатить налог на доход по вкладам по итогам 2023 года затронет не более 10% вкладчиков в России, это не окажет существенного влияния на сберегательное поведение россиян и объемы привлеченных средств, говорится в материалах "Почта банка", которые есть в распоряжении РИА Новости. В 2021 году в России был введен новый закон о налогообложении процентов по банковским вкладам, налоговая база по нему начала формироваться лишь в 2022 году, однако в марте прошлого года президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому была отменена уплата НДФЛ с процентных доходов, полученных по вкладам в 2021-2022 годах. Тем не менее, налоги на доходы со вкладов, которые сформируются в 2023 году, необходимо будет уплатить до декабря 2024 года. "По итогам 2023 года россияне впервые заплатят налог на доходы со вкладов, накопительных и других счетов, по которым начисляются проценты. По оценке "Почта банка", введение налога затронет не более 10% вкладчиков и не окажет существенного влияния на поведение вкладчиков и объемы привлеченных средств", - говорится в материалах. В прошлом году на фоне нестабильной экономической ситуации спрос на вклады и накопительные счета резко вырос, указали в банке. По его прогнозам, в 2023 году рост объема средств граждан на вкладах и накопительных счетах продолжится: вклады были и остаются самым стабильным и предсказуемым способом сохранения накоплений. "Новый налог затронет незначительную долю вкладчиков и не окажет существенного влияния на их поведение и объемы привлеченных средств. Например, по нашей оценке, доля вкладчиков "Почта банка", доходы по вкладам которых попадут под налогообложение, не превысит 5%. Кроме того, методика расчета позволит минимизировать налог, если будут происходить значительные колебания ставки ЦБ", - отмечает "Почта банк".

https://ria.ru/20230314/nalog-1857696117.html

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экономика, россия, владимир путин, почта банк, центральный банк рф (цб рф)