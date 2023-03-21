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Налог на доход от вложений заплатят не более десяти процентов вкладчиков - РИА Новости, 21.03.2023
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03:03 21.03.2023 (обновлено: 03:15 21.03.2023)
https://ria.ru/20230321/nalog-1859337345.html
Налог на доход от вложений заплатят не более десяти процентов вкладчиков
Налог на доход от вложений заплатят не более десяти процентов вкладчиков - РИА Новости, 21.03.2023
Налог на доход от вложений заплатят не более десяти процентов вкладчиков
Необходимость заплатить налог на доход по вкладам по итогам 2023 года затронет не более 10% вкладчиков в России, это не окажет существенного влияния на... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T03:03
2023-03-21T03:15
экономика
россия
владимир путин
почта банк
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Необходимость заплатить налог на доход по вкладам по итогам 2023 года затронет не более 10% вкладчиков в России, это не окажет существенного влияния на сберегательное поведение россиян и объемы привлеченных средств, говорится в материалах "Почта банка", которые есть в распоряжении РИА Новости. В 2021 году в России был введен новый закон о налогообложении процентов по банковским вкладам, налоговая база по нему начала формироваться лишь в 2022 году, однако в марте прошлого года президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому была отменена уплата НДФЛ с процентных доходов, полученных по вкладам в 2021-2022 годах. Тем не менее, налоги на доходы со вкладов, которые сформируются в 2023 году, необходимо будет уплатить до декабря 2024 года. "По итогам 2023 года россияне впервые заплатят налог на доходы со вкладов, накопительных и других счетов, по которым начисляются проценты. По оценке "Почта банка", введение налога затронет не более 10% вкладчиков и не окажет существенного влияния на поведение вкладчиков и объемы привлеченных средств", - говорится в материалах. В прошлом году на фоне нестабильной экономической ситуации спрос на вклады и накопительные счета резко вырос, указали в банке. По его прогнозам, в 2023 году рост объема средств граждан на вкладах и накопительных счетах продолжится: вклады были и остаются самым стабильным и предсказуемым способом сохранения накоплений. "Новый налог затронет незначительную долю вкладчиков и не окажет существенного влияния на их поведение и объемы привлеченных средств. Например, по нашей оценке, доля вкладчиков "Почта банка", доходы по вкладам которых попадут под налогообложение, не превысит 5%. Кроме того, методика расчета позволит минимизировать налог, если будут происходить значительные колебания ставки ЦБ", - отмечает "Почта банк".
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экономика, россия, владимир путин, почта банк, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Владимир Путин, Почта банк, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Налог на доход от вложений заплатят не более десяти процентов вкладчиков

"Почта банк": налог на доход от вложений заплатят не более десяти процентов вкладчиков

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМобильное приложение "Налоги ФЛ"
Мобильное приложение Налоги ФЛ - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Необходимость заплатить налог на доход по вкладам по итогам 2023 года затронет не более 10% вкладчиков в России, это не окажет существенного влияния на сберегательное поведение россиян и объемы привлеченных средств, говорится в материалах "Почта банка", которые есть в распоряжении РИА Новости.
В 2021 году в России был введен новый закон о налогообложении процентов по банковским вкладам, налоговая база по нему начала формироваться лишь в 2022 году, однако в марте прошлого года президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому была отменена уплата НДФЛ с процентных доходов, полученных по вкладам в 2021-2022 годах. Тем не менее, налоги на доходы со вкладов, которые сформируются в 2023 году, необходимо будет уплатить до декабря 2024 года.
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"По итогам 2023 года россияне впервые заплатят налог на доходы со вкладов, накопительных и других счетов, по которым начисляются проценты. По оценке "Почта банка", введение налога затронет не более 10% вкладчиков и не окажет существенного влияния на поведение вкладчиков и объемы привлеченных средств", - говорится в материалах.
В прошлом году на фоне нестабильной экономической ситуации спрос на вклады и накопительные счета резко вырос, указали в банке. По его прогнозам, в 2023 году рост объема средств граждан на вкладах и накопительных счетах продолжится: вклады были и остаются самым стабильным и предсказуемым способом сохранения накоплений.
"Новый налог затронет незначительную долю вкладчиков и не окажет существенного влияния на их поведение и объемы привлеченных средств. Например, по нашей оценке, доля вкладчиков "Почта банка", доходы по вкладам которых попадут под налогообложение, не превысит 5%. Кроме того, методика расчета позволит минимизировать налог, если будут происходить значительные колебания ставки ЦБ", - отмечает "Почта банк".
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