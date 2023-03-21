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На Украине погиб наемник из Новой Зеландии - РИА Новости, 21.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:34 21.03.2023
https://ria.ru/20230321/naemnik-1859388674.html
На Украине погиб наемник из Новой Зеландии
На Украине погиб наемник из Новой Зеландии - РИА Новости, 21.03.2023
На Украине погиб наемник из Новой Зеландии
Еще один наемник из Новой Зеландии погиб на Украине, пишет издание "РБК-Украина". РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T10:34
2023-03-21T10:34
специальная военная операция на украине
в мире
украина
новая зеландия
россия
рбк (медиагруппа)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Еще один наемник из Новой Зеландии погиб на Украине, пишет издание "РБК-Украина". Вооруженные силы Новой Зеландии в прошлом году заявили, что получили информацию о гибели новозеландского наемника на Украине. По заявлению новозеландских ВС, он в это время находился в отпуске без сохранения денежного содержания. По данным газеты Guardian, погибший наемник - 30-летний капрал Доминик Абелен. После этого ВС Новой Зеландии заявили, что связываются с находящимися в отпуске без денежного содержания военными и напоминают им о запрете ездить на Украину. "В боях на востоке Украины погиб бывший военнослужащий вооруженных сил Новой Зеландии Кейн ТеТай. Он был волонтером. Командир подразделения ВСУ, где служил доброволец, подтвердил гибель защитника", - пишет "РБК-Украина". По информации издания, наемник почти год был на Украине. По данным СМИ, это уже третий погибший на Украине наемник из Новой Зеландии. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что на Украину приехали свыше 8 тысяч наемников из более чем 60 стран, самые многочисленные группы - из Польши, США, Канады, Румынии и Британии, несмотря на то, что во многих странах наемничество законодательно запрещено и преследуется в уголовном порядке. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля прошлого года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20230321/skhron-1859375938.html
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в мире, украина, новая зеландия, россия, рбк (медиагруппа), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Новая Зеландия, Россия, РБК (медиагруппа), Вооруженные силы Украины
На Украине погиб наемник из Новой Зеландии

На Украине погиб уже третий наемник из Новой Зеландии

© AP Photo / LibkosУкраинский солдат в окопе в Донецкой области
Украинский солдат в окопе в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© AP Photo / Libkos
Украинский солдат в окопе в Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Еще один наемник из Новой Зеландии погиб на Украине, пишет издание "РБК-Украина".
Вооруженные силы Новой Зеландии в прошлом году заявили, что получили информацию о гибели новозеландского наемника на Украине. По заявлению новозеландских ВС, он в это время находился в отпуске без сохранения денежного содержания. По данным газеты Guardian, погибший наемник - 30-летний капрал Доминик Абелен. После этого ВС Новой Зеландии заявили, что связываются с находящимися в отпуске без денежного содержания военными и напоминают им о запрете ездить на Украину.
Военнослужащий у входа в здание полиции в Бердянске - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
В Бердянске нашли схрон с оружием
10:01
"В боях на востоке Украины погиб бывший военнослужащий вооруженных сил Новой Зеландии Кейн ТеТай. Он был волонтером. Командир подразделения ВСУ, где служил доброволец, подтвердил гибель защитника", - пишет "РБК-Украина".
По информации издания, наемник почти год был на Украине. По данным СМИ, это уже третий погибший на Украине наемник из Новой Зеландии.
Украинские военнослужащие проходят мимо монаха в Киево-Печерской лавре, 14 марта 2023 года - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
"Отчаянный шаг". Украинцы неожиданно ответили Зеленскому
08:00
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что на Украину приехали свыше 8 тысяч наемников из более чем 60 стран, самые многочисленные группы - из Польши, США, Канады, Румынии и Британии, несмотря на то, что во многих странах наемничество законодательно запрещено и преследуется в уголовном порядке.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля прошлого года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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Вчера, 17:23
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 20.03.2023Посмотреть
 
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