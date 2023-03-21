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На Украине погиб наемник из Новой Зеландии

На Украине погиб наемник из Новой Зеландии - РИА Новости, 21.03.2023

На Украине погиб наемник из Новой Зеландии

Еще один наемник из Новой Зеландии погиб на Украине, пишет издание "РБК-Украина". РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T10:34

2023-03-21T10:34

2023-03-21T10:34

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Еще один наемник из Новой Зеландии погиб на Украине, пишет издание "РБК-Украина". Вооруженные силы Новой Зеландии в прошлом году заявили, что получили информацию о гибели новозеландского наемника на Украине. По заявлению новозеландских ВС, он в это время находился в отпуске без сохранения денежного содержания. По данным газеты Guardian, погибший наемник - 30-летний капрал Доминик Абелен. После этого ВС Новой Зеландии заявили, что связываются с находящимися в отпуске без денежного содержания военными и напоминают им о запрете ездить на Украину. "В боях на востоке Украины погиб бывший военнослужащий вооруженных сил Новой Зеландии Кейн ТеТай. Он был волонтером. Командир подразделения ВСУ, где служил доброволец, подтвердил гибель защитника", - пишет "РБК-Украина". По информации издания, наемник почти год был на Украине. По данным СМИ, это уже третий погибший на Украине наемник из Новой Зеландии. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что на Украину приехали свыше 8 тысяч наемников из более чем 60 стран, самые многочисленные группы - из Польши, США, Канады, Румынии и Британии, несмотря на то, что во многих странах наемничество законодательно запрещено и преследуется в уголовном порядке. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля прошлого года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20230321/skhron-1859375938.html

https://ria.ru/20230321/ukraintsy-1859281238.html

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в мире, украина, новая зеландия, россия, рбк (медиагруппа), вооруженные силы украины