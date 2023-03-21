Рейтинг@Mail.ru
Лихачева рассказала о новом директоре Музея архитектуры - РИА Новости, 21.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
15:06 21.03.2023
https://ria.ru/20230321/muzey-1859493826.html
Лихачева рассказала о новом директоре Музея архитектуры
Лихачева рассказала о новом директоре Музея архитектуры - РИА Новости, 21.03.2023
Лихачева рассказала о новом директоре Музея архитектуры
Наталья Шашкова является идеальной кандидатурой на пост директора Музея Архитектуры имени Щусева, она сумеет сохранить команду, заявила РИА Новости новый... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T15:06
2023-03-21T15:06
культура
московский государственный институт культуры
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822843334_0:0:3049:1716_1920x0_80_0_0_dfee5156068d84e589c5076cb5a27f82.jpg
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Наталья Шашкова является идеальной кандидатурой на пост директора Музея Архитектуры имени Щусева, она сумеет сохранить команду, заявила РИА Новости новый директор ГМИИ имени Пушкина Елизавета Лихачева, добавив, что сама предложила ее кандидатуру. Лихачева, занимавшая пост директора Музея Архитектуры имени Щусева, была назначена гендиректором ГМИИ имени Пушкина во вторник. Музей архитектуры возглавила Наталья Шашкова. "Это моя коллега, это я попросила ее назначить на это место, потому что Наталья Олеговна, во-первых, выдающийся музейщик", - сказала собеседница агентства. Лихачева подчеркнула, что Шашкова сумеет сохранить коллектив и команду музея. "Я в этом музее проработала 17 лет, и мне очень важно, чтобы музей продолжил развитие, чтобы все шло по этому плану. Наталья Олеговна – это идеальная кандидатура на пост директора музея архитектуры", - заключила Лихачева. Наталья Шашкова окончила Московский государственный институт культуры по специальности "Культурология" в 2001 году. С 2017 года работала в Музее архитектуры имени Щусева. В последние годы занимала должность заместителя директора по учетно-хранительской работе – главного хранителя музея.
https://ria.ru/20230321/shashkova-1859454814.html
https://ria.ru/20230321/likhacheva-1859465430.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822843334_312:0:3041:2047_1920x0_80_0_0_b9a449989f7f5d1c57be837b7f3373d4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московский государственный институт культуры, москва
Культура, Московский государственный институт культуры, Москва
Лихачева рассказала о новом директоре Музея архитектуры

Лихачева заявила, что лично предложила Шашкову на пост директора Музея архитектуры

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЕлизавета Лихачева
Елизавета Лихачева - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Елизавета Лихачева. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Наталья Шашкова является идеальной кандидатурой на пост директора Музея Архитектуры имени Щусева, она сумеет сохранить команду, заявила РИА Новости новый директор ГМИИ имени Пушкина Елизавета Лихачева, добавив, что сама предложила ее кандидатуру.
Лихачева, занимавшая пост директора Музея Архитектуры имени Щусева, была назначена гендиректором ГМИИ имени Пушкина во вторник. Музей архитектуры возглавила Наталья Шашкова.
Новый директор Музея архитектуры имени А. В. Щусева Наталья Шашкова - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
Биография Натальи Шашковой
Вчера, 13:54
"Это моя коллега, это я попросила ее назначить на это место, потому что Наталья Олеговна, во-первых, выдающийся музейщик", - сказала собеседница агентства.
Лихачева подчеркнула, что Шашкова сумеет сохранить коллектив и команду музея. "Я в этом музее проработала 17 лет, и мне очень важно, чтобы музей продолжил развитие, чтобы все шло по этому плану. Наталья Олеговна – это идеальная кандидатура на пост директора музея архитектуры", - заключила Лихачева.
Наталья Шашкова окончила Московский государственный институт культуры по специальности "Культурология" в 2001 году. С 2017 года работала в Музее архитектуры имени Щусева. В последние годы занимала должность заместителя директора по учетно-хранительской работе – главного хранителя музея.
Елизавета Лихачева
Елизавета Лихачева: "Не представляю, что творится в Пушкинском музее"
Вчера, 14:05
 
КультураМосковский государственный институт культурыМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала