https://ria.ru/20230321/muzey-1859493826.html

Лихачева рассказала о новом директоре Музея архитектуры

Лихачева рассказала о новом директоре Музея архитектуры - РИА Новости, 21.03.2023

Лихачева рассказала о новом директоре Музея архитектуры

Наталья Шашкова является идеальной кандидатурой на пост директора Музея Архитектуры имени Щусева, она сумеет сохранить команду, заявила РИА Новости новый... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T15:06

2023-03-21T15:06

2023-03-21T15:06

культура

московский государственный институт культуры

москва

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Наталья Шашкова является идеальной кандидатурой на пост директора Музея Архитектуры имени Щусева, она сумеет сохранить команду, заявила РИА Новости новый директор ГМИИ имени Пушкина Елизавета Лихачева, добавив, что сама предложила ее кандидатуру. Лихачева, занимавшая пост директора Музея Архитектуры имени Щусева, была назначена гендиректором ГМИИ имени Пушкина во вторник. Музей архитектуры возглавила Наталья Шашкова. "Это моя коллега, это я попросила ее назначить на это место, потому что Наталья Олеговна, во-первых, выдающийся музейщик", - сказала собеседница агентства. Лихачева подчеркнула, что Шашкова сумеет сохранить коллектив и команду музея. "Я в этом музее проработала 17 лет, и мне очень важно, чтобы музей продолжил развитие, чтобы все шло по этому плану. Наталья Олеговна – это идеальная кандидатура на пост директора музея архитектуры", - заключила Лихачева. Наталья Шашкова окончила Московский государственный институт культуры по специальности "Культурология" в 2001 году. С 2017 года работала в Музее архитектуры имени Щусева. В последние годы занимала должность заместителя директора по учетно-хранительской работе – главного хранителя музея.

https://ria.ru/20230321/shashkova-1859454814.html

https://ria.ru/20230321/likhacheva-1859465430.html

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московский государственный институт культуры, москва