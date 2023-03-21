https://ria.ru/20230321/mus-1859338968.html

Евросоюз выделял МУС миллионы евро за "работу по Украине"

Евросоюз выделял МУС миллионы евро за "работу по Украине" - РИА Новости, 21.03.2023

Евросоюз выделял МУС миллионы евро за "работу по Украине"

Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что Еврокомиссия за год выделила 10 миллионов евро за "работу по Украине" Международному уголовному суду РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T03:54

2023-03-21T03:54

2023-03-21T03:54

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МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что Еврокомиссия за год выделила 10 миллионов евро за "работу по Украине" Международному уголовному суду (МУС), юрисдикцию которого не признают Россия и еще несколько десятков стран, в которых живет больше половины населения Земли. "С начала агрессивной войны России Еврокомиссия предоставила более 10 миллионов евро в поддержку работы МУС по Украине. <...> Недавно было принято решение о финансировании продолжения проекта поддержки ЕС для МУС, которая запланирована на 2025 год и будет включать сумму в 3 миллиона евро", – говорится в заявлении Рейндерса на сайте ЕК. По его словам, ЕК подчеркивает необходимость поправок в Римский статут МУС, чтобы он мог "осуществлять юрисдикцию в отношении преступления агрессии". Также он призвал Украину ратифицировать Римский статут. Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" президента Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что постановка вопроса МУС об "аресте" неприемлема, и любые его решения ничтожны с точки зрения права. Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас заявил, что после столь абсурдного решения МУС встал на путь самоликвидации. Юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них – Россия, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США, Турция. Украина не ратифицировала Римский статут МУС, но несмотря на это власти в Киеве нередко апеллируют к его прокурорам. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20230321/veto-1859328808.html

https://ria.ru/20230320/konventsiya-1859164794.html

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