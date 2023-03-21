https://ria.ru/20230321/msta-1859341385.html
Минобороны показало кадры стрельбы гаубиц "Мста-С" по опорному пункту ВСУ
Минобороны показало кадры стрельбы гаубиц "Мста-С" по опорному пункту ВСУ - РИА Новости, 21.03.2023
Минобороны показало кадры стрельбы гаубиц "Мста-С" по опорному пункту ВСУ
Минобороны России показало видео боевой работы расчетов самоходных артиллерийских установок 2С-19 "Мста-С" Западного военного округа во время уничтожения... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T05:10
2023-03-21T05:10
2023-03-21T09:12
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
западный военный округ (зво)
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Минобороны России показало видео боевой работы расчетов самоходных артиллерийских установок 2С-19 "Мста-С" Западного военного округа во время уничтожения бронетехники, артиллерии и замаскированных укрепленных позиций украинских военных в зоне проведения специальной военной операции. Кадры опубликованы в Telegram-канале министерства.Как отметили в российском военном ведомстве, в состав расчетов входят военнослужащие, призванные из запаса в рамках частичной мобилизации.Во время спецоперации артиллерия ЗВО используется для поражения украинских артиллерийских батарей, разрушения оборонительных сооружений, подавления пунктов управления, уничтожения огневых средств, вооружения и военной техники противника.Самоходные гаубицы "Мста-С" ведут огонь на дальностях до 30 километров как с закрытых огневых позиций, так и прямой наводкой. Они применяют фугасные, осколочно-фугасные, а также высокоточные боеприпасы. Это позволяет нанести максимальный урон фортификационным сооружениям, заглубленным бетонированным укреплениям, бронетехнике и живой силе противника, подчеркнули в Минобороны.На опубликованных кадрах сняты залпы 152-миллиметровых гаубиц перед уничтожением взводного опорного пункта украинских военных. Координаты артиллеристы получили от разведчиков. После стрельбы они сменили огневые позиции на запасные и пополнили боекомплект. Расчеты ЗВО применяют тактику круглосуточной артиллерийской карусели и ежедневно уничтожают технику противника, в том числе поставленные из-за рубежа образцы.Как рассказал старший офицер батареи с позывным "Оскол", недавно его бойцы работали в интересах мотострелкового подразделения. Им удалось поразить большую часть взводного опорного пункта противника, разведка это подтвердила.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента Владимира Путина, ее конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20230321/pozitsii-1859341083.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Кадры боевой работы артиллерийских установок "Мста-С"
Кадры боевой работы артиллерийских установок "Мста-С"
2023-03-21T05:10
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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безопасность, россия, западный военный округ (зво)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Западный военный округ (ЗВО)
Минобороны показало кадры стрельбы гаубиц "Мста-С" по опорному пункту ВСУ
Минобороны России показало кадры стрельбы гаубиц "Мста-С" по украинскому опорному пункту
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости.
Минобороны России показало видео боевой работы расчетов самоходных артиллерийских установок 2С-19 "Мста-С" Западного военного округа во время уничтожения бронетехники, артиллерии и замаскированных укрепленных позиций украинских военных в зоне проведения специальной военной операции. Кадры
опубликованы в Telegram-канале министерства.
Как отметили в российском военном ведомстве, в состав расчетов входят военнослужащие, призванные из запаса в рамках частичной мобилизации.
Во время спецоперации артиллерия ЗВО
используется для поражения украинских артиллерийских батарей, разрушения оборонительных сооружений, подавления пунктов управления, уничтожения огневых средств, вооружения и военной техники противника.
Самоходные гаубицы "Мста-С" ведут огонь на дальностях до 30 километров как с закрытых огневых позиций, так и прямой наводкой. Они применяют фугасные, осколочно-фугасные, а также высокоточные боеприпасы. Это позволяет нанести максимальный урон фортификационным сооружениям, заглубленным бетонированным укреплениям, бронетехнике и живой силе противника, подчеркнули в Минобороны.
На опубликованных кадрах сняты залпы 152-миллиметровых гаубиц перед уничтожением взводного опорного пункта украинских военных. Координаты артиллеристы получили от разведчиков. После стрельбы они сменили огневые позиции на запасные и пополнили боекомплект. Расчеты ЗВО применяют тактику круглосуточной артиллерийской карусели и ежедневно уничтожают технику противника, в том числе поставленные из-за рубежа образцы.
Как рассказал старший офицер батареи с позывным "Оскол", недавно его бойцы работали в интересах мотострелкового подразделения. Им удалось поразить большую часть взводного опорного пункта противника, разведка это подтвердила.
«
"Мы работаем на самых современных образцах техники, таких, как Мста-СМ2, которые позволяют осуществлять наводку с помощью автоматических систем управления и наведения орудия. Личный состав быстро адаптируется, приспосабливается к своим должностям, набирают навыки, знания, которые им помогают в ходе боевой работы выполнять свои задачи", — сказал "Оскол".
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента Владимира Путина, ее конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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