https://ria.ru/20230321/moskva-1859458938.html
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 21.03.2023
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Вторник в Москве может стать самым тёплым днём с начала года - ожидается до плюс 10 и небольшие дожди, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T08:42
2023-03-21T08:42
2023-03-21T13:43
общество
москва
михаил леус
центр "фобос"
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Вторник в Москве может стать самым тёплым днём с начала года - ожидается до плюс 10 и небольшие дожди, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице будет формировать ложбина низкого давления, связанная с циклоном, проходящим по северу Европейской России. Ожидается преимущественно облачная погода, местами пройдут небольшие дожди. В Москве плюс 8 - плюс 10, по области от 6 до 11 градусов тепла. Таким образом сегодняшний день может стать самым тёплым с начала года", - рассказал Леус. По его словам, ветер ожидается юго-западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 742 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.
https://ria.ru/20230320/moskva-1859034858.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, москва, михаил леус, центр "фобос"
Общество, Москва, Михаил Леус, Центр "Фобос"
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Синоптик "Фобоса" Леус: вторник в Москве может стать самым теплым днем с начала года
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Вторник в Москве может стать самым тёплым днём с начала года - ожидается до плюс 10 и небольшие дожди, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня погоду в столице будет формировать ложбина низкого давления, связанная с циклоном, проходящим по северу Европейской России. Ожидается преимущественно облачная погода, местами пройдут небольшие дожди. В Москве плюс 8 - плюс 10, по области от 6 до 11 градусов тепла. Таким образом сегодняшний день может стать самым тёплым с начала года", - рассказал Леус.
По его словам, ветер ожидается юго-западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 742 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.
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