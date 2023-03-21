https://ria.ru/20230321/moskva-1859458938.html

Москвичам рассказали о погоде во вторник

Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 21.03.2023

Москвичам рассказали о погоде во вторник

Вторник в Москве может стать самым тёплым днём с начала года - ожидается до плюс 10 и небольшие дожди, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T08:42

2023-03-21T08:42

2023-03-21T13:43

общество

москва

михаил леус

центр "фобос"

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Вторник в Москве может стать самым тёплым днём с начала года - ожидается до плюс 10 и небольшие дожди, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице будет формировать ложбина низкого давления, связанная с циклоном, проходящим по северу Европейской России. Ожидается преимущественно облачная погода, местами пройдут небольшие дожди. В Москве плюс 8 - плюс 10, по области от 6 до 11 градусов тепла. Таким образом сегодняшний день может стать самым тёплым с начала года", - рассказал Леус. По его словам, ветер ожидается юго-западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 742 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.

https://ria.ru/20230320/moskva-1859034858.html

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, михаил леус, центр "фобос"