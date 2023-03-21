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Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 21.03.2023
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08:42 21.03.2023 (обновлено: 13:43 21.03.2023)
https://ria.ru/20230321/moskva-1859458938.html
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 21.03.2023
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Вторник в Москве может стать самым тёплым днём с начала года - ожидается до плюс 10 и небольшие дожди, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T08:42
2023-03-21T13:43
общество
москва
михаил леус
центр "фобос"
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Вторник в Москве может стать самым тёплым днём с начала года - ожидается до плюс 10 и небольшие дожди, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице будет формировать ложбина низкого давления, связанная с циклоном, проходящим по северу Европейской России. Ожидается преимущественно облачная погода, местами пройдут небольшие дожди. В Москве плюс 8 - плюс 10, по области от 6 до 11 градусов тепла. Таким образом сегодняшний день может стать самым тёплым с начала года", - рассказал Леус. По его словам, ветер ожидается юго-западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 742 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.
https://ria.ru/20230320/moskva-1859034858.html
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общество, москва, михаил леус, центр "фобос"
Общество, Москва, Михаил Леус, Центр "Фобос"
Москвичам рассказали о погоде во вторник

Синоптик "Фобоса" Леус: вторник в Москве может стать самым теплым днем с начала года

© РИА Новости / Мария ДевахинаВид на город со смотровой площадки на Воробьёвых горах в Москве
Вид на город со смотровой площадки на Воробьёвых горах в Москве - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
Вид на город со смотровой площадки на Воробьёвых горах в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Вторник в Москве может стать самым тёплым днём с начала года - ожидается до плюс 10 и небольшие дожди, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня погоду в столице будет формировать ложбина низкого давления, связанная с циклоном, проходящим по северу Европейской России. Ожидается преимущественно облачная погода, местами пройдут небольшие дожди. В Москве плюс 8 - плюс 10, по области от 6 до 11 градусов тепла. Таким образом сегодняшний день может стать самым тёплым с начала года", - рассказал Леус.
По его словам, ветер ожидается юго-западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 742 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.
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ОбществоМоскваМихаил ЛеусЦентр "Фобос"
 
 
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