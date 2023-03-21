https://ria.ru/20230321/moskva-1859382257.html

Овчинский: застройщик начал возведение монолита будущего ТЦ на юге Москвы

Овчинский: застройщик начал возведение монолита будущего ТЦ на юге Москвы - РИА Новости, 21.03.2023

Овчинский: застройщик начал возведение монолита будущего ТЦ на юге Москвы

Компания-застройщик приступила к созданию монолитного каркаса здания будущего торгового центра на юге столицы, возводимого по программе создания мест приложения РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T10:15

2023-03-21T10:15

2023-03-21T10:15

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

владислав овчинский

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Компания-застройщик приступила к созданию монолитного каркаса здания будущего торгового центра на юге столицы, возводимого по программе создания мест приложения труда (МПТ), сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.Фасады нового ТЦ будут состоять из металлических панелей, панелей "под дерево" и больших стеклянных поверхностей, отражающих небо."Строительство торговых центров для нас непрофильное направление, но тем не менее важное. При проектировании своих жилых комплексов мы исходим из потребностей будущих жителей, а людям важна инфраструктура в шаговой доступности от дома", – сказал президент девелоперской компании "Страна Девелопмент" Александр Гайдуков.Программа МПТ, действующая в столице с 2020 года, предлагает застройщикам многоквартирных домов льготу по платежу за изменение вида разрешенного использования земельного участка в обмен на создание мест приложения труда: офисных и торговых центров, школ, детских садов, предприятий, а также объектов культурного и спортивного назначения.

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, владислав овчинский