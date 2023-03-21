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Овчинский: застройщик начал возведение монолита будущего ТЦ на юге Москвы - РИА Новости, 21.03.2023
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
10:15 21.03.2023
https://ria.ru/20230321/moskva-1859382257.html
Овчинский: застройщик начал возведение монолита будущего ТЦ на юге Москвы
Овчинский: застройщик начал возведение монолита будущего ТЦ на юге Москвы - РИА Новости, 21.03.2023
Овчинский: застройщик начал возведение монолита будущего ТЦ на юге Москвы
Компания-застройщик приступила к созданию монолитного каркаса здания будущего торгового центра на юге столицы, возводимого по программе создания мест приложения РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T10:15
2023-03-21T10:15
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
владислав овчинский
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Компания-застройщик приступила к созданию монолитного каркаса здания будущего торгового центра на юге столицы, возводимого по программе создания мест приложения труда (МПТ), сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.Фасады нового ТЦ будут состоять из металлических панелей, панелей "под дерево" и больших стеклянных поверхностей, отражающих небо."Строительство торговых центров для нас непрофильное направление, но тем не менее важное. При проектировании своих жилых комплексов мы исходим из потребностей будущих жителей, а людям важна инфраструктура в шаговой доступности от дома", – сказал президент девелоперской компании "Страна Девелопмент" Александр Гайдуков.Программа МПТ, действующая в столице с 2020 года, предлагает застройщикам многоквартирных домов льготу по платежу за изменение вида разрешенного использования земельного участка в обмен на создание мест приложения труда: офисных и торговых центров, школ, детских садов, предприятий, а также объектов культурного и спортивного назначения.
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москва, владислав овчинский
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Владислав Овчинский

Овчинский: застройщик начал возведение монолита будущего ТЦ на юге Москвы

© Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Владислав Овчинский
 Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Владислав Овчинский
© Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Владислав Овчинский. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Компания-застройщик приступила к созданию монолитного каркаса здания будущего торгового центра на юге столицы, возводимого по программе создания мест приложения труда (МПТ), сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.
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"Объект будет построен на Элеваторной улице в районе Бирюлево Восточное. Инвестор завершил работы по установке несущих конструкций надземной части и приступил к устройству монолитного каркаса. Все работы выполняются в соответствии с графиком: торговый центр будет введен в эксплуатацию в 2025 году, в нем появится 430 рабочих мест", - отметил глава ведомства, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.
Фасады нового ТЦ будут состоять из металлических панелей, панелей "под дерево" и больших стеклянных поверхностей, отражающих небо.
"Строительство торговых центров для нас непрофильное направление, но тем не менее важное. При проектировании своих жилых комплексов мы исходим из потребностей будущих жителей, а людям важна инфраструктура в шаговой доступности от дома", – сказал президент девелоперской компании "Страна Девелопмент" Александр Гайдуков.
Программа МПТ, действующая в столице с 2020 года, предлагает застройщикам многоквартирных домов льготу по платежу за изменение вида разрешенного использования земельного участка в обмен на создание мест приложения труда: офисных и торговых центров, школ, детских садов, предприятий, а также объектов культурного и спортивного назначения.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваВладислав Овчинский
 
 
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