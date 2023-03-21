https://ria.ru/20230321/moskva-1859379422.html

Ефимов: Москва заключит офсет на поставку медизделий для службы крови

Ефимов: Москва заключит офсет на поставку медизделий для службы крови - РИА Новости, 21.03.2023

Ефимов: Москва заключит офсет на поставку медизделий для службы крови

Столичные власти начали принимать заявки на право заключения офсетного контракта по производству расходных материалов для службы крови и их поставку для нужд... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T10:10

2023-03-21T10:10

2023-03-21T10:10

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Столичные власти начали принимать заявки на право заключения офсетного контракта по производству расходных материалов для службы крови и их поставку для нужд города, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Планируется, что новое предприятие будет выпускать 14 наименований медицинских изделий: наборы для донорской крови, колокола для получения плазмы, контейнеры, стерильные растворы, и другую продукцию.При этом заказчиком в рамках офсета впервые является не правительство Москвы, а учреждение здравоохранения - Центр крови имени Гаврилова."Мы ожидаем, что после выхода производства на полную мощность данный офсетный контракт позволит более, чем на 50% закрыть нашу потребность в современных расходных материалах для заготовки и хранения компонентов донорской крови", - сказала главный врач Центра Ольга Майорова.

москва

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, владимир ефимов (правительство москвы)