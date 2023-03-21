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Ефимов: Москва заключит офсет на поставку медизделий для службы крови
Ефимов: Москва заключит офсет на поставку медизделий для службы крови - РИА Новости, 21.03.2023
Ефимов: Москва заключит офсет на поставку медизделий для службы крови
Столичные власти начали принимать заявки на право заключения офсетного контракта по производству расходных материалов для службы крови и их поставку для нужд... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T10:10
2023-03-21T10:10
2023-03-21T10:10
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Столичные власти начали принимать заявки на право заключения офсетного контракта по производству расходных материалов для службы крови и их поставку для нужд города, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Планируется, что новое предприятие будет выпускать 14 наименований медицинских изделий: наборы для донорской крови, колокола для получения плазмы, контейнеры, стерильные растворы, и другую продукцию.При этом заказчиком в рамках офсета впервые является не правительство Москвы, а учреждение здравоохранения - Центр крови имени Гаврилова."Мы ожидаем, что после выхода производства на полную мощность данный офсетный контракт позволит более, чем на 50% закрыть нашу потребность в современных расходных материалах для заготовки и хранения компонентов донорской крови", - сказала главный врач Центра Ольга Майорова.
москва
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Столичные власти начали принимать заявки на право заключения офсетного контракта по производству расходных материалов для службы крови и их поставку для нужд города, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
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"Заявки на участие в конкурсе на право заключения офсета принимаются до 29 марта. Победитель вложит не менее 500 миллионов рублей в размещение производства расходных материалов для службы крови на территории города. Контракт будет подписан на 10 лет, срок на создание предприятия – 2,5 года, а первые поставки планируется начать уже с 2025 года", – рассказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Планируется, что новое предприятие будет выпускать 14 наименований медицинских изделий: наборы для донорской крови, колокола для получения плазмы, контейнеры, стерильные растворы, и другую продукцию.
При этом заказчиком в рамках офсета впервые является не правительство Москвы, а учреждение здравоохранения - Центр крови имени Гаврилова.
"Мы ожидаем, что после выхода производства на полную мощность данный офсетный контракт позволит более, чем на 50% закрыть нашу потребность в современных расходных материалах для заготовки и хранения компонентов донорской крови", - сказала главный врач Центра Ольга Майорова.