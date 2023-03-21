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В РПЦ опасаются надругательств над святынями Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 21.03.2023
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Религия
 
16:10 21.03.2023 (обновлено: 16:48 21.03.2023)
https://ria.ru/20230321/moschi-1859522608.html
В РПЦ опасаются надругательств над святынями Киево-Печерской лавры
В РПЦ опасаются надругательств над святынями Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 21.03.2023
В РПЦ опасаются надругательств над святынями Киево-Печерской лавры
Методы украинского министерства культуры по определению сохранности святых мощей, хранящихся в Киево-Печерской лавре, вызывают обеспокоенность, заявил Отдел... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T16:10
2023-03-21T16:48
религия
в мире
украина
россия
александр ткаченко (протоиерей)
владимир зеленский
татьяна москалькова
отдел внешних церковных связей московского патриархата
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Методы украинского министерства культуры по определению сохранности святых мощей, хранящихся в Киево-Печерской лавре, вызывают обеспокоенность, заявил Отдел внешних церковных связей Московского патриархата. "Учитывая то, что "культурными ценностями" и "музейными экспонатами" министр культуры Украины Ткаченко называл нетленные мощи преподобных отцов Киево-Печерских, вызывает обеспокоенность метод определения сохранности этих святынь. Ведь в тоталитарное советское время атеистической властью широко проводились кампании по открытию мощей для показа состояния их сохранности. Эти кампании сопровождались надругательством над святыней: мощи доставали из ковчегов, с них снимали покровы для подробного описания и выставления на музейных витринах", — говорится в сообщении. В ОВЦС добавили, что закрытие пещер стало беспрецедентным проявлением ограничения прав украинских верующих. Накануне стало известно, что украинские власти закроют для верующих, священников и монахов доступ в пещеры Киево-Печерской лавры, а сегодня комиссия от Министерства культуры Украины провела там проверку "сохранности музейных экспонатов", под которыми имеются в виду мощи. Митрополит Нежинский и Прилукский Климент назвал такой подход властей атеистическим.В начале января украинские власти отобрали у канонической Украинской православной церкви Трапезную церковь и Успенский собор (главный храм лавры) и разрешили служить в них представителям раскольнической Православной церкви Украины. Затем монахов обязали покинуть монастырь до 29 марта. Впрочем, как уточнил Александр Ткаченко, они смогут остаться, если перейдут в ПЦУ.Синод УПЦ обратился к Владимиру Зеленскому с просьбой сделать все, чтобы монахи могли и в дальнейшем служить в Киево-Печерской лавре. Накануне архиереи во главе с предстоятелем УПЦ митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием отправились в резиденцию Зеленского, чтобы донести до него позицию верующих, но президент их не принял.В последний год киевский режим организовал самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ — крупнейшую на Украине церковь, к которой причисляют себя миллионы верующих. При поддержке властей раскольническая ПЦУ проводит рейдерские захваты храмов, националисты и раскольники нападают на духовенство и верующих, у священников, епископов, в храмах и монастырях проходят обыски.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал гонения на УПЦ издевательством над принципом прав и свобод человека, а также призвал религиозных лидеров и международных деятелей воспрепятствовать закрытию Киево-Печерской лавры.
https://ria.ru/20230319/lavra-1858671432.html
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в мире, украина, россия, александр ткаченко (протоиерей), владимир зеленский, татьяна москалькова, отдел внешних церковных связей московского патриархата, обсе, московский патриархат, ситуация вокруг упц
Религия, В мире, Украина, Россия, Александр Ткаченко (протоиерей), Владимир Зеленский, Татьяна Москалькова, Отдел внешних церковных связей Московского Патриархата, ОБСЕ, Московский Патриархат, Ситуация вокруг УПЦ
В РПЦ опасаются надругательств над святынями Киево-Печерской лавры

В РПЦ допустили, что Украина может надругаться над мощами святых в Киево-Печерской лавре

© AFP 2023 / GENYA SAVILOVКиево-Печерская лавра
Киево-Печерская лавра - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© AFP 2023 / GENYA SAVILOV
Киево-Печерская лавра. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Методы украинского министерства культуры по определению сохранности святых мощей, хранящихся в Киево-Печерской лавре, вызывают обеспокоенность, заявил Отдел внешних церковных связей Московского патриархата.
"Учитывая то, что "культурными ценностями" и "музейными экспонатами" министр культуры Украины Ткаченко называл нетленные мощи преподобных отцов Киево-Печерских, вызывает обеспокоенность метод определения сохранности этих святынь. Ведь в тоталитарное советское время атеистической властью широко проводились кампании по открытию мощей для показа состояния их сохранности. Эти кампании сопровождались надругательством над святыней: мощи доставали из ковчегов, с них снимали покровы для подробного описания и выставления на музейных витринах", — говорится в сообщении.
В ОВЦС добавили, что закрытие пещер стало беспрецедентным проявлением ограничения прав украинских верующих.
Накануне стало известно, что украинские власти закроют для верующих, священников и монахов доступ в пещеры Киево-Печерской лавры, а сегодня комиссия от Министерства культуры Украины провела там проверку "сохранности музейных экспонатов", под которыми имеются в виду мощи. Митрополит Нежинский и Прилукский Климент назвал такой подход властей атеистическим.
Киево-Печерская лавра - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
"Точка невозврата". Что будет с Киево-Печерской лаврой
19 марта, 08:00
В начале января украинские власти отобрали у канонической Украинской православной церкви Трапезную церковь и Успенский собор (главный храм лавры) и разрешили служить в них представителям раскольнической Православной церкви Украины. Затем монахов обязали покинуть монастырь до 29 марта. Впрочем, как уточнил Александр Ткаченко, они смогут остаться, если перейдут в ПЦУ.
Синод УПЦ обратился к Владимиру Зеленскому с просьбой сделать все, чтобы монахи могли и в дальнейшем служить в Киево-Печерской лавре. Накануне архиереи во главе с предстоятелем УПЦ митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием отправились в резиденцию Зеленского, чтобы донести до него позицию верующих, но президент их не принял.
Вид на Киев из Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
В УПЦ рассказали о "почерневших" крестах на храме Киево-Печерской лавры
16 марта, 12:34
В последний год киевский режим организовал самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ — крупнейшую на Украине церковь, к которой причисляют себя миллионы верующих. При поддержке властей раскольническая ПЦУ проводит рейдерские захваты храмов, националисты и раскольники нападают на духовенство и верующих, у священников, епископов, в храмах и монастырях проходят обыски.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал гонения на УПЦ издевательством над принципом прав и свобод человека, а также призвал религиозных лидеров и международных деятелей воспрепятствовать закрытию Киево-Печерской лавры.
Киево-Печерская лавра - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
"Пытаются забрать последнее". Что стоит за захватом Киево-Печерской лавры
11 марта, 18:18
 
РелигияВ миреУкраинаРоссияАлександр Ткаченко (протоиерей)Владимир ЗеленскийТатьяна МоскальковаОтдел внешних церковных связей Московского ПатриархатаОБСЕМосковский ПатриархатСитуация вокруг УПЦ
 
 
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