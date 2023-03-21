https://ria.ru/20230321/moschi-1859522608.html

В РПЦ опасаются надругательств над святынями Киево-Печерской лавры

В РПЦ опасаются надругательств над святынями Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 21.03.2023

В РПЦ опасаются надругательств над святынями Киево-Печерской лавры

Методы украинского министерства культуры по определению сохранности святых мощей, хранящихся в Киево-Печерской лавре, вызывают обеспокоенность, заявил Отдел... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T16:10

2023-03-21T16:10

2023-03-21T16:48

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александр ткаченко (протоиерей)

владимир зеленский

татьяна москалькова

отдел внешних церковных связей московского патриархата

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Методы украинского министерства культуры по определению сохранности святых мощей, хранящихся в Киево-Печерской лавре, вызывают обеспокоенность, заявил Отдел внешних церковных связей Московского патриархата. "Учитывая то, что "культурными ценностями" и "музейными экспонатами" министр культуры Украины Ткаченко называл нетленные мощи преподобных отцов Киево-Печерских, вызывает обеспокоенность метод определения сохранности этих святынь. Ведь в тоталитарное советское время атеистической властью широко проводились кампании по открытию мощей для показа состояния их сохранности. Эти кампании сопровождались надругательством над святыней: мощи доставали из ковчегов, с них снимали покровы для подробного описания и выставления на музейных витринах", — говорится в сообщении. В ОВЦС добавили, что закрытие пещер стало беспрецедентным проявлением ограничения прав украинских верующих. Накануне стало известно, что украинские власти закроют для верующих, священников и монахов доступ в пещеры Киево-Печерской лавры, а сегодня комиссия от Министерства культуры Украины провела там проверку "сохранности музейных экспонатов", под которыми имеются в виду мощи. Митрополит Нежинский и Прилукский Климент назвал такой подход властей атеистическим.В начале января украинские власти отобрали у канонической Украинской православной церкви Трапезную церковь и Успенский собор (главный храм лавры) и разрешили служить в них представителям раскольнической Православной церкви Украины. Затем монахов обязали покинуть монастырь до 29 марта. Впрочем, как уточнил Александр Ткаченко, они смогут остаться, если перейдут в ПЦУ.Синод УПЦ обратился к Владимиру Зеленскому с просьбой сделать все, чтобы монахи могли и в дальнейшем служить в Киево-Печерской лавре. Накануне архиереи во главе с предстоятелем УПЦ митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием отправились в резиденцию Зеленского, чтобы донести до него позицию верующих, но президент их не принял.В последний год киевский режим организовал самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ — крупнейшую на Украине церковь, к которой причисляют себя миллионы верующих. При поддержке властей раскольническая ПЦУ проводит рейдерские захваты храмов, националисты и раскольники нападают на духовенство и верующих, у священников, епископов, в храмах и монастырях проходят обыски.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал гонения на УПЦ издевательством над принципом прав и свобод человека, а также призвал религиозных лидеров и международных деятелей воспрепятствовать закрытию Киево-Печерской лавры.

https://ria.ru/20230319/lavra-1858671432.html

https://ria.ru/20230316/lavra-1858262648.html

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