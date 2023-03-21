В РПЦ опасаются надругательств над святынями Киево-Печерской лавры
В РПЦ допустили, что Украина может надругаться над мощами святых в Киево-Печерской лавре
Киево-Печерская лавра. Архивное фото
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Методы украинского министерства культуры по определению сохранности святых мощей, хранящихся в Киево-Печерской лавре, вызывают обеспокоенность, заявил Отдел внешних церковных связей Московского патриархата.
"Учитывая то, что "культурными ценностями" и "музейными экспонатами" министр культуры Украины Ткаченко называл нетленные мощи преподобных отцов Киево-Печерских, вызывает обеспокоенность метод определения сохранности этих святынь. Ведь в тоталитарное советское время атеистической властью широко проводились кампании по открытию мощей для показа состояния их сохранности. Эти кампании сопровождались надругательством над святыней: мощи доставали из ковчегов, с них снимали покровы для подробного описания и выставления на музейных витринах", — говорится в сообщении.
В ОВЦС добавили, что закрытие пещер стало беспрецедентным проявлением ограничения прав украинских верующих.
Накануне стало известно, что украинские власти закроют для верующих, священников и монахов доступ в пещеры Киево-Печерской лавры, а сегодня комиссия от Министерства культуры Украины провела там проверку "сохранности музейных экспонатов", под которыми имеются в виду мощи. Митрополит Нежинский и Прилукский Климент назвал такой подход властей атеистическим.
В начале января украинские власти отобрали у канонической Украинской православной церкви Трапезную церковь и Успенский собор (главный храм лавры) и разрешили служить в них представителям раскольнической Православной церкви Украины. Затем монахов обязали покинуть монастырь до 29 марта. Впрочем, как уточнил Александр Ткаченко, они смогут остаться, если перейдут в ПЦУ.
Синод УПЦ обратился к Владимиру Зеленскому с просьбой сделать все, чтобы монахи могли и в дальнейшем служить в Киево-Печерской лавре. Накануне архиереи во главе с предстоятелем УПЦ митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием отправились в резиденцию Зеленского, чтобы донести до него позицию верующих, но президент их не принял.
В последний год киевский режим организовал самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ — крупнейшую на Украине церковь, к которой причисляют себя миллионы верующих. При поддержке властей раскольническая ПЦУ проводит рейдерские захваты храмов, националисты и раскольники нападают на духовенство и верующих, у священников, епископов, в храмах и монастырях проходят обыски.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал гонения на УПЦ издевательством над принципом прав и свобод человека, а также призвал религиозных лидеров и международных деятелей воспрепятствовать закрытию Киево-Печерской лавры.