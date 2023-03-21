https://ria.ru/20230321/mnogopolyarnost-1859613309.html
Китай оценил усилия России по созданию многополярной системы отношений
Китай оценил усилия России по созданию многополярной системы отношений - РИА Новости, 21.03.2023
Китай оценил усилия России по созданию многополярной системы отношений
Китай положительно оценивает усилия России по формированию справедливой многополярной системы международных отношений. РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T20:22
2023-03-21T20:22
2023-03-21T20:22
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Китай положительно оценивает усилия России по формированию справедливой многополярной системы международных отношений. Текст совместного заявления об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия опубликован на сайте Кремля. "В этом контексте российская сторона отмечает позитивное значение концепции китайской стороны о построении "сообщества единой судьбы человечества" для укрепления солидарности мирового сообщества и объединения усилий в реагировании на общие вызовы. Китайская сторона положительно оценивает конструктивные и последовательные усилия российской стороны по формированию справедливой многополярной системы международных отношений", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20230320/kitay-1859237786.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, китай, россия
Китай оценил усилия России по созданию многополярной системы отношений
Китай оценил усилия России по созданию многополярной системы международных отношений
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Китай положительно оценивает усилия России по формированию справедливой многополярной системы международных отношений.
Текст совместного заявления об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия опубликован на сайте Кремля.
"В этом контексте российская сторона отмечает позитивное значение концепции китайской стороны о построении "сообщества единой судьбы человечества" для укрепления солидарности мирового сообщества и объединения усилий в реагировании на общие вызовы. Китайская сторона положительно оценивает конструктивные и последовательные усилия российской стороны по формированию справедливой многополярной системы международных отношений", - говорится в заявлении.
Путин рассказал о значении взаимодействия России и Китая на мировой арене