https://ria.ru/20230321/mnogopolyarnost-1859613309.html

Китай оценил усилия России по созданию многополярной системы отношений

Китай оценил усилия России по созданию многополярной системы отношений - РИА Новости, 21.03.2023

Китай оценил усилия России по созданию многополярной системы отношений

Китай положительно оценивает усилия России по формированию справедливой многополярной системы международных отношений. РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T20:22

2023-03-21T20:22

2023-03-21T20:22

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китай

россия

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Китай положительно оценивает усилия России по формированию справедливой многополярной системы международных отношений. Текст совместного заявления об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия опубликован на сайте Кремля. "В этом контексте российская сторона отмечает позитивное значение концепции китайской стороны о построении "сообщества единой судьбы человечества" для укрепления солидарности мирового сообщества и объединения усилий в реагировании на общие вызовы. Китайская сторона положительно оценивает конструктивные и последовательные усилия российской стороны по формированию справедливой многополярной системы международных отношений", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20230320/kitay-1859237786.html

китай

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в мире, китай, россия