https://ria.ru/20230321/mitroshina-1859367009.html

Источник: подозреваемая в неуплате налогов Митрошина находится за границей

Источник: подозреваемая в неуплате налогов Митрошина находится за границей - РИА Новости, 21.03.2023

Источник: подозреваемая в неуплате налогов Митрошина находится за границей

Блогер Александра Митрошина, против которой завели дело о неуплате налогов на сумму свыше 120 миллионов рублей, находится за пределами России, сообщил РИА... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T09:34

2023-03-21T09:34

2023-03-21T09:34

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Блогер Александра Митрошина, против которой завели дело о неуплате налогов на сумму свыше 120 миллионов рублей, находится за пределами России, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. Ранее стало известно, что столичный ГСУ СК возбудил против Митрошиной уголовное дело. По версии следствия, с октября 2020 года по май 2022 года она, являясь ИП, использовала упрощенную систему налогообложения. В итоге, получив от своих образовательных курсов доход, превышающий допустимый, она отказалась переходить на общую систему налогообложения и тем самым уклонилась от уплаты налогов более чем на 120 миллионов рублей. Сообщалось, что по месту регистрации Митрошиной были проведены обыски. Это не первое уголовное дело о неуплате налогов, возбужденное против блогера. Первыми известными фигурантами подобного дела стали супруги Артём и Валерия Чекалины. По версии следствия, они не уплатили 311 миллионов налогов от доходов, полученных с фитнес-курсов. Позднее супругов заподозрили еще и в легализации денег в особо крупном размере - более 130 миллионов рублей. Чекалиным избрана мера в виде запрета определенных действий.

https://ria.ru/20230312/nalogi-1857296903.html

https://ria.ru/20230316/lerchek-1858407885.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)