https://ria.ru/20230321/mitroshina-1859367009.html
Источник: подозреваемая в неуплате налогов Митрошина находится за границей
Источник: подозреваемая в неуплате налогов Митрошина находится за границей - РИА Новости, 21.03.2023
Источник: подозреваемая в неуплате налогов Митрошина находится за границей
Блогер Александра Митрошина, против которой завели дело о неуплате налогов на сумму свыше 120 миллионов рублей, находится за пределами России, сообщил РИА... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T09:34
2023-03-21T09:34
2023-03-21T09:34
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Блогер Александра Митрошина, против которой завели дело о неуплате налогов на сумму свыше 120 миллионов рублей, находится за пределами России, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. Ранее стало известно, что столичный ГСУ СК возбудил против Митрошиной уголовное дело. По версии следствия, с октября 2020 года по май 2022 года она, являясь ИП, использовала упрощенную систему налогообложения. В итоге, получив от своих образовательных курсов доход, превышающий допустимый, она отказалась переходить на общую систему налогообложения и тем самым уклонилась от уплаты налогов более чем на 120 миллионов рублей. Сообщалось, что по месту регистрации Митрошиной были проведены обыски. Это не первое уголовное дело о неуплате налогов, возбужденное против блогера. Первыми известными фигурантами подобного дела стали супруги Артём и Валерия Чекалины. По версии следствия, они не уплатили 311 миллионов налогов от доходов, полученных с фитнес-курсов. Позднее супругов заподозрили еще и в легализации денег в особо крупном размере - более 130 миллионов рублей. Чекалиным избрана мера в виде запрета определенных действий.
https://ria.ru/20230312/nalogi-1857296903.html
https://ria.ru/20230316/lerchek-1858407885.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Источник: подозреваемая в неуплате налогов Митрошина находится за границей
Подозреваемая в неуплате многомиллионных налогов блогер Митрошина находится за границей
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Блогер Александра Митрошина, против которой завели дело о неуплате налогов на сумму свыше 120 миллионов рублей, находится за пределами России, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Ранее стало известно, что столичный ГСУ СК возбудил против Митрошиной уголовное дело. По версии следствия, с октября 2020 года по май 2022 года она, являясь ИП, использовала упрощенную систему налогообложения. В итоге, получив от своих образовательных курсов доход, превышающий допустимый, она отказалась переходить на общую систему налогообложения и тем самым уклонилась от уплаты налогов более чем на 120 миллионов рублей. Сообщалось, что по месту регистрации Митрошиной были проведены обыски.
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"В настоящее время известно, что Митрошина находится за пределами Российской Федерации. Следствие устанавливает ее точное местонахождение", - сказал собеседник агентства.
Это не первое уголовное дело о неуплате налогов, возбужденное против блогера. Первыми известными фигурантами подобного дела стали супруги Артём и Валерия Чекалины. По версии следствия, они не уплатили 311 миллионов налогов от доходов, полученных с фитнес-курсов. Позднее супругов заподозрили еще и в легализации денег в особо крупном размере - более 130 миллионов рублей.
Чекалиным избрана мера в виде запрета определенных действий.
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