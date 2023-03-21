https://ria.ru/20230321/mitroshina-1859351362.html

СК возбудил уголовное дело против блогера Александры Митрошиной

СК возбудил уголовное дело против блогера Александры Митрошиной - РИА Новости, 21.03.2023

СК возбудил уголовное дело против блогера Александры Митрошиной

Против блогера Александры Митрошиной возбудили уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, сообщила журналистам старший помощник... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T08:07

2023-03-21T08:07

2023-03-21T11:23

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

россия

москва

юлия иванова

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Против блогера Александры Митрошиной возбудили уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова.По данным следствия, с октября 2020 по май 2022 года Митрошина имела статус индивидуального предпринимателя и применяла упрощенную систему налогообложения. При этом ее доход от курсов по образованию оказался существенно больше допустимого лимита. Но Митрошина не захотела переходить на общую систему налогообложения и уплачивать НДС и НДФЛ, а попыталась скрыть доход. Для этого она использовала аффилированные и контролируемые ею ИП."Таким образом со своего расчетного счета <…> организовала поступление денежных средств от предпринимательской деятельности напрямую на вышеуказанные ИП. Тем самым Александра Митрошина уклонилась от уплаты налогов на сумму свыше 120 миллионов рублей", — рассказала Иванова.Она добавила, что дома у Митрошиной и у других подозреваемых в причастности к этому делу прошли обыски. По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, Митрошина сейчас находится за пределами России, ее местонахождение устанавливается.Аккаунт в сети Instagram* , подписанный именем Александры Митрошиной и посвященный образовательным курсам и коучингу, насчитывает 4,2 миллиона подписчиков.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230316/lerchek-1858407885.html

https://ria.ru/20230312/nalogi-1857296903.html

россия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, следственный комитет россии (ск рф), россия, москва, юлия иванова