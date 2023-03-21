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СК возбудил уголовное дело против блогера Александры Митрошиной - РИА Новости, 21.03.2023
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08:07 21.03.2023 (обновлено: 11:23 21.03.2023)
https://ria.ru/20230321/mitroshina-1859351362.html
СК возбудил уголовное дело против блогера Александры Митрошиной
СК возбудил уголовное дело против блогера Александры Митрошиной - РИА Новости, 21.03.2023
СК возбудил уголовное дело против блогера Александры Митрошиной
Против блогера Александры Митрошиной возбудили уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, сообщила журналистам старший помощник... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T08:07
2023-03-21T11:23
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
россия
москва
юлия иванова
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Против блогера Александры Митрошиной возбудили уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова.По данным следствия, с октября 2020 по май 2022 года Митрошина имела статус индивидуального предпринимателя и применяла упрощенную систему налогообложения. При этом ее доход от курсов по образованию оказался существенно больше допустимого лимита. Но Митрошина не захотела переходить на общую систему налогообложения и уплачивать НДС и НДФЛ, а попыталась скрыть доход. Для этого она использовала аффилированные и контролируемые ею ИП."Таким образом со своего расчетного счета &lt;…&gt; организовала поступление денежных средств от предпринимательской деятельности напрямую на вышеуказанные ИП. Тем самым Александра Митрошина уклонилась от уплаты налогов на сумму свыше 120 миллионов рублей", — рассказала Иванова.Она добавила, что дома у Митрошиной и у других подозреваемых в причастности к этому делу прошли обыски. По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, Митрошина сейчас находится за пределами России, ее местонахождение устанавливается.Аккаунт в сети Instagram* , подписанный именем Александры Митрошиной и посвященный образовательным курсам и коучингу, насчитывает 4,2 миллиона подписчиков.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230316/lerchek-1858407885.html
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), россия, москва, юлия иванова
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Москва, Юлия Иванова
СК возбудил уголовное дело против блогера Александры Митрошиной

СК возбудил дело против блогера Александры Митрошиной из-за уклонения от уплаты налогов

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Против блогера Александры Митрошиной возбудили уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова.
По данным следствия, с октября 2020 по май 2022 года Митрошина имела статус индивидуального предпринимателя и применяла упрощенную систему налогообложения. При этом ее доход от курсов по образованию оказался существенно больше допустимого лимита. Но Митрошина не захотела переходить на общую систему налогообложения и уплачивать НДС и НДФЛ, а попыталась скрыть доход. Для этого она использовала аффилированные и контролируемые ею ИП.
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"Таким образом со своего расчетного счета <…> организовала поступление денежных средств от предпринимательской деятельности напрямую на вышеуказанные ИП. Тем самым Александра Митрошина уклонилась от уплаты налогов на сумму свыше 120 миллионов рублей", — рассказала Иванова.
Она добавила, что дома у Митрошиной и у других подозреваемых в причастности к этому делу прошли обыски.
По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, Митрошина сейчас находится за пределами России, ее местонахождение устанавливается.
Аккаунт в сети Instagram* , подписанный именем Александры Митрошиной и посвященный образовательным курсам и коучингу, насчитывает 4,2 миллиона подписчиков.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)РоссияМоскваЮлия Иванова
 
 
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