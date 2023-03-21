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В Донецке мирный житель пострадал при подрыве на мине "Лепесток" - РИА Новости, 21.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:23 21.03.2023
https://ria.ru/20230321/mina-1859595200.html
В Донецке мирный житель пострадал при подрыве на мине "Лепесток"
В Донецке мирный житель пострадал при подрыве на мине "Лепесток" - РИА Новости, 21.03.2023
В Донецке мирный житель пострадал при подрыве на мине "Лепесток"
Мирный житель пострадал в результате подрыва на противопехотной мине "Лепесток" в Куйбышевском районе Донецка, сообщает мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин в своем РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T19:23
2023-03-21T19:23
специальная военная операция на украине
донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
оон
сцкк
алексей кулемзин (донецк)
происшествия
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ДОНЕЦК, 21 мар - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате подрыва на противопехотной мине "Лепесток" в Куйбышевском районе Донецка, сообщает мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. "В Куйбышевском районе (Донецка) в результате взрыва противопехотной мины ПФМ-1 "Лепесток" в огороде возле дома по улице Долинской получил ранение мужчина 1945 года рождения", - написал Кулемзин. Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщало о восьми обстрелах Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров и снаряды калибра 152 миллиметра. В результате обстрелов района города получило повреждение здание Дворца культуры. Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", по городам республики. Постпредство РФ при ООН ранее распространило в Совбезе письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо в том числе было направлено генсеку ООН. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
https://ria.ru/20230318/lepestok-1858736947.html
https://ria.ru/20230320/kadyrov-1859323886.html
донецк
куйбышевский район
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донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, оон, сцкк, алексей кулемзин (донецк), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Куйбышевский район, Донецкая Народная Республика, ООН, СЦКК, Алексей Кулемзин (Донецк), Происшествия
В Донецке мирный житель пострадал при подрыве на мине "Лепесток"

Мэр Кулемзин: в Донецке мирный житель пострадал при подрыве на мине "Лепесток"

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкПротивопехотная фугасная мина ПМФ-1 "Лепесток"
Противопехотная фугасная мина ПМФ-1 Лепесток - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Противопехотная фугасная мина ПМФ-1 "Лепесток". Архивное фото
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ДОНЕЦК, 21 мар - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате подрыва на противопехотной мине "Лепесток" в Куйбышевском районе Донецка, сообщает мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.
"В Куйбышевском районе (Донецка) в результате взрыва противопехотной мины ПФМ-1 "Лепесток" в огороде возле дома по улице Долинской получил ранение мужчина 1945 года рождения", - написал Кулемзин.
Противопехотные фугасные мины (ПФМ-1) Лепесток на центральной улицы Донецка - РИА Новости, 1920, 18.03.2023
Омбудсмен ДНР обвинила Киев в применении запрещенных мин "Лепесток"
18 марта, 00:40
Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщало о восьми обстрелах Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров и снаряды калибра 152 миллиметра. В результате обстрелов района города получило повреждение здание Дворца культуры.
Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", по городам республики.
Постпредство РФ при ООН ранее распространило в Совбезе письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо в том числе было направлено генсеку ООН.
Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
Кадыров показал кадры зачисток жилого сектора в зоне спецоперации
20 марта, 23:13
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкКуйбышевский районДонецкая Народная РеспубликаООНСЦККАлексей Кулемзин (Донецк)Происшествия
 
 
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