https://ria.ru/20230321/mina-1859595200.html

В Донецке мирный житель пострадал при подрыве на мине "Лепесток"

В Донецке мирный житель пострадал при подрыве на мине "Лепесток" - РИА Новости, 21.03.2023

В Донецке мирный житель пострадал при подрыве на мине "Лепесток"

Мирный житель пострадал в результате подрыва на противопехотной мине "Лепесток" в Куйбышевском районе Донецка, сообщает мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин в своем РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T19:23

2023-03-21T19:23

2023-03-21T19:23

специальная военная операция на украине

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

оон

сцкк

алексей кулемзин (донецк)

происшествия

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ДОНЕЦК, 21 мар - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате подрыва на противопехотной мине "Лепесток" в Куйбышевском районе Донецка, сообщает мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. "В Куйбышевском районе (Донецка) в результате взрыва противопехотной мины ПФМ-1 "Лепесток" в огороде возле дома по улице Долинской получил ранение мужчина 1945 года рождения", - написал Кулемзин. Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщало о восьми обстрелах Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров и снаряды калибра 152 миллиметра. В результате обстрелов района города получило повреждение здание Дворца культуры. Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", по городам республики. Постпредство РФ при ООН ранее распространило в Совбезе письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо в том числе было направлено генсеку ООН. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.

https://ria.ru/20230318/lepestok-1858736947.html

https://ria.ru/20230320/kadyrov-1859323886.html

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

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донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, оон, сцкк, алексей кулемзин (донецк), происшествия