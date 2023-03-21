https://ria.ru/20230321/meksika-1859636150.html

Президент Мексики напомнил США о подрыве "Северных потоков"

Президент Мексики напомнил США о подрыве "Северных потоков" - РИА Новости, 21.03.2023

Президент Мексики напомнил США о подрыве "Северных потоков"

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, комментируя доклад госдепартамента США о правах человека с критикой властей Мексики, заявил, что это "чистое... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T22:24

2023-03-21T22:24

2023-03-21T22:24

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мексика

россия

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андрес мануэль лопес обрадор

северный поток — 2

северный поток

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МЕХИКО, 21 мар - РИА Новости. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, комментируя доклад госдепартамента США о правах человека с критикой властей Мексики, заявил, что это "чистое политиканство", а Вашингтон, оценивая акты насилия в других странах, должен и сам ответить на обвинения в саботаже на трубопроводах "Северный поток"."Это неправда, они врут, это чистое политиканство... Это как если бы мы оценивали их с точки зрения прав человека: "Почему бы вам не освободить Ассанжа? Если вы говорите о журналистике и свободе, почему Ассанж сидит?" Если говорить об актах насилия, почему отмеченный наградами журналист из США утверждает, что правительство США совершило саботаж на газопроводе из России в Европу?" - заявил президент Мексики на пресс-конференции, которую транслировала в социальных сетях его администрация. Лопес Обрадор отметил, что эту критику США должны воспринимать в дружеском ключе - она высказана с расчетом на то, что они перестанут видеть себя мировым правительством. Говоря о главенстве демократии, он указал на ситуацию с бывшим президентом Дональдом Трампом, который объявил о своем скором аресте. "Бывший президент Трамп заявляет, что его собираются арестовать, вроде бы сегодня, предположительно, за любовные дела. Если это произойдет, все поймут почему - мы взрослые люди. Чтобы он не попал в бюллетени для голосования. Я говорю так, потому что сам пострадал от фабрикации преступления, потому что меня не хотели видеть кандидатом, а это совершенно недемократично, если народу не дано решать. Но все это я говорю от лица друзей, то есть просто для того, чтобы посмотреть, поменяются ли они, потому что сейчас, как говорится в просторечии, уже край", - добавил Лопес Обрадор. В сентябре прошлого года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли взрывы. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе - очевидный теракт.

https://ria.ru/20230317/frantsiya-1858470778.html

https://ria.ru/20230315/potok-1858056098.html

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, мексика, россия, сша, андрес мануэль лопес обрадор, северный поток — 2, северный поток