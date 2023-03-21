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Украинка рассказала о разочаровании беженцев, поверивших в "сливки Европы" - РИА Новости, 21.03.2023
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05:25 21.03.2023 (обновлено: 10:41 21.03.2023)
https://ria.ru/20230321/mechty-1859342038.html
Украинка рассказала о разочаровании беженцев, поверивших в "сливки Европы"
Украинка рассказала о разочаровании беженцев, поверивших в "сливки Европы" - РИА Новости, 21.03.2023
Украинка рассказала о разочаровании беженцев, поверивших в "сливки Европы"
Мечты поверивших в британскую программу "Дома для Украины" беженцев разбились о бюрократическую волокиту, написала обозреватель Мария Чаплия в статье для... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T05:25
2023-03-21T10:41
в мире
великобритания
европа
украина
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Мечты поверивших в британскую программу "Дома для Украины" беженцев разбились о бюрократическую волокиту, написала обозреватель Мария Чаплия в статье для Telegraph.По ее словам, украинцам пришлось бороться с чрезмерной бумажной волокитой, запутанными правилами, что приводило к беспокойству и неуверенности в своем будущем."Трудности с поиском курсов английского языка для беженцев и долгое ожидание получения вида на жительство, что, в свою очередь, задерживает трудоустройство, еще больше подорвали программу "Дома для Украины". Многие семьи принимали украинцев почти год, принося при этом личные жертвы. Некоторые хотели бы вернуть свои дома, а им говорят, что единственный способ передать ответственность властям — это сделать беженцев бездомными", — посетовала обозреватель.В марте прошлого года власти Великобритании запустили программу "Дома для Украины", позволяющую частным лицам, благотворительным организациям, общественным группам и предприятиям предоставлять временное и бесплатное жилье беженцам, за что британцам выплачивались компенсации. Как писали СМИ Соединенного Королевства, власти постепенно сворачивают программу. В последнее время все больше украинцев оказываются на улице — по информации Guardian, в этом году их число может достичь по меньшей мере 50 тысяч человек.
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в мире, великобритания, европа, украина
В мире, Великобритания, Европа, Украина
Украинка рассказала о разочаровании беженцев, поверивших в "сливки Европы"

Telegraph: мечты беженцев с Украины о сливках Европы разбились о британскую бюрократию

© AP Photo / Virginia MayoДевушка в ободке с лентами в цвет флага Украины
Девушка в ободке с лентами в цвет флага Украины - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© AP Photo / Virginia Mayo
Девушка в ободке с лентами в цвет флага Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Мечты поверивших в британскую программу "Дома для Украины" беженцев разбились о бюрократическую волокиту, написала обозреватель Мария Чаплия в статье для Telegraph.
«

"Тысячи украинцев быстро присоединились к этой схеме, полагая, что они направляются в сливки Европы. Вместо этого беженцы быстро оказались втянутыми в бесконечный круговорот великой британской бюрократии", — заявила украинка Чаплия, проживающая в Британии.

По ее словам, украинцам пришлось бороться с чрезмерной бумажной волокитой, запутанными правилами, что приводило к беспокойству и неуверенности в своем будущем.
"Трудности с поиском курсов английского языка для беженцев и долгое ожидание получения вида на жительство, что, в свою очередь, задерживает трудоустройство, еще больше подорвали программу "Дома для Украины". Многие семьи принимали украинцев почти год, принося при этом личные жертвы. Некоторые хотели бы вернуть свои дома, а им говорят, что единственный способ передать ответственность властям — это сделать беженцев бездомными", — посетовала обозреватель.
В марте прошлого года власти Великобритании запустили программу "Дома для Украины", позволяющую частным лицам, благотворительным организациям, общественным группам и предприятиям предоставлять временное и бесплатное жилье беженцам, за что британцам выплачивались компенсации. Как писали СМИ Соединенного Королевства, власти постепенно сворачивают программу. В последнее время все больше украинцев оказываются на улице — по информации Guardian, в этом году их число может достичь по меньшей мере 50 тысяч человек.
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