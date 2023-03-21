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Украинка рассказала о разочаровании беженцев, поверивших в "сливки Европы"

Украинка рассказала о разочаровании беженцев, поверивших в "сливки Европы" - РИА Новости, 21.03.2023

Украинка рассказала о разочаровании беженцев, поверивших в "сливки Европы"

Мечты поверивших в британскую программу "Дома для Украины" беженцев разбились о бюрократическую волокиту, написала обозреватель Мария Чаплия в статье для... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T05:25

2023-03-21T05:25

2023-03-21T10:41

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Мечты поверивших в британскую программу "Дома для Украины" беженцев разбились о бюрократическую волокиту, написала обозреватель Мария Чаплия в статье для Telegraph.По ее словам, украинцам пришлось бороться с чрезмерной бумажной волокитой, запутанными правилами, что приводило к беспокойству и неуверенности в своем будущем."Трудности с поиском курсов английского языка для беженцев и долгое ожидание получения вида на жительство, что, в свою очередь, задерживает трудоустройство, еще больше подорвали программу "Дома для Украины". Многие семьи принимали украинцев почти год, принося при этом личные жертвы. Некоторые хотели бы вернуть свои дома, а им говорят, что единственный способ передать ответственность властям — это сделать беженцев бездомными", — посетовала обозреватель.В марте прошлого года власти Великобритании запустили программу "Дома для Украины", позволяющую частным лицам, благотворительным организациям, общественным группам и предприятиям предоставлять временное и бесплатное жилье беженцам, за что британцам выплачивались компенсации. Как писали СМИ Соединенного Королевства, власти постепенно сворачивают программу. В последнее время все больше украинцев оказываются на улице — по информации Guardian, в этом году их число может достичь по меньшей мере 50 тысяч человек.

https://ria.ru/20230317/zub-1858559569.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, великобритания, европа, украина