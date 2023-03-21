Рейтинг@Mail.ru
В ДНР с начала года выдали более 1,9 тысячи сертификатов на маткапитал - РИА Новости, 21.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:02 21.03.2023
https://ria.ru/20230321/matkap-1859542460.html
В ДНР с начала года выдали более 1,9 тысячи сертификатов на маткапитал
В ДНР с начала года выдали более 1,9 тысячи сертификатов на маткапитал - РИА Новости, 21.03.2023
В ДНР с начала года выдали более 1,9 тысячи сертификатов на маткапитал
Более 1,9 тысячи сертификатов на получение материнского капитала выданы в ДНР с начала года, сообщил глава правительства республики Виталий Хоценко в своем... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T17:02
2023-03-21T17:02
донецкая народная республика
виталий хоценко
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1e/1603455033_0:233:3072:1961_1920x0_80_0_0_22616e4f07e98f16f8a6a00298a9f337.jpg
ДОНЕЦК, 21 мар - РИА Новости. Более 1,9 тысячи сертификатов на получение материнского капитала выданы в ДНР с начала года, сообщил глава правительства республики Виталий Хоценко в своем Telegram-канале. "В Донецкой Народной Республике отделением Социального фонда России принято порядка 2200 заявлений на назначение материнского капитала и уже выдано более 1,9 тысячи сертификатов. Важно, что возможность оформить эту меру господдержки российских семей на территории республики появилась в 2023 году", - написал Хоценко в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20230320/ranenye-1859301650.html
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1e/1603455033_250:0:2981:2048_1920x0_80_0_0_ad4dd990cd8a54b3114aad17b69641cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, виталий хоценко, россия, общество
Донецкая Народная Республика, Виталий Хоценко, Россия, Общество
В ДНР с начала года выдали более 1,9 тысячи сертификатов на маткапитал

Хоценко: в ДНР с начала года выдали более 1900 сертификатов на получение маткапитала

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкМама с ребенком
Мама с ребенком - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Мама с ребенком. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 21 мар - РИА Новости. Более 1,9 тысячи сертификатов на получение материнского капитала выданы в ДНР с начала года, сообщил глава правительства республики Виталий Хоценко в своем Telegram-канале.
"В Донецкой Народной Республике отделением Социального фонда России принято порядка 2200 заявлений на назначение материнского капитала и уже выдано более 1,9 тысячи сертификатов. Важно, что возможность оформить эту меру господдержки российских семей на территории республики появилась в 2023 году", - написал Хоценко в своем Telegram-канале.
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
Собянин посетил раненых из ЛНР и ДНР в Вороновской больнице Москвы
20 марта, 20:36
 
Донецкая Народная РеспубликаВиталий ХоценкоРоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала