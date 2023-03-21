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В ДНР с начала года выдали более 1,9 тысячи сертификатов на маткапитал
В ДНР с начала года выдали более 1,9 тысячи сертификатов на маткапитал - РИА Новости, 21.03.2023
В ДНР с начала года выдали более 1,9 тысячи сертификатов на маткапитал
Более 1,9 тысячи сертификатов на получение материнского капитала выданы в ДНР с начала года, сообщил глава правительства республики Виталий Хоценко в своем... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T17:02
2023-03-21T17:02
2023-03-21T17:02
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виталий хоценко
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ДОНЕЦК, 21 мар - РИА Новости. Более 1,9 тысячи сертификатов на получение материнского капитала выданы в ДНР с начала года, сообщил глава правительства республики Виталий Хоценко в своем Telegram-канале. "В Донецкой Народной Республике отделением Социального фонда России принято порядка 2200 заявлений на назначение материнского капитала и уже выдано более 1,9 тысячи сертификатов. Важно, что возможность оформить эту меру господдержки российских семей на территории республики появилась в 2023 году", - написал Хоценко в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20230320/ranenye-1859301650.html
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донецкая народная республика, виталий хоценко, россия, общество
Донецкая Народная Республика, Виталий Хоценко, Россия, Общество
В ДНР с начала года выдали более 1,9 тысячи сертификатов на маткапитал
Хоценко: в ДНР с начала года выдали более 1900 сертификатов на получение маткапитала