https://ria.ru/20230321/matkap-1859542460.html

В ДНР с начала года выдали более 1,9 тысячи сертификатов на маткапитал

В ДНР с начала года выдали более 1,9 тысячи сертификатов на маткапитал - РИА Новости, 21.03.2023

В ДНР с начала года выдали более 1,9 тысячи сертификатов на маткапитал

Более 1,9 тысячи сертификатов на получение материнского капитала выданы в ДНР с начала года, сообщил глава правительства республики Виталий Хоценко в своем... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T17:02

2023-03-21T17:02

2023-03-21T17:02

донецкая народная республика

виталий хоценко

россия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1e/1603455033_0:233:3072:1961_1920x0_80_0_0_22616e4f07e98f16f8a6a00298a9f337.jpg

ДОНЕЦК, 21 мар - РИА Новости. Более 1,9 тысячи сертификатов на получение материнского капитала выданы в ДНР с начала года, сообщил глава правительства республики Виталий Хоценко в своем Telegram-канале. "В Донецкой Народной Республике отделением Социального фонда России принято порядка 2200 заявлений на назначение материнского капитала и уже выдано более 1,9 тысячи сертификатов. Важно, что возможность оформить эту меру господдержки российских семей на территории республики появилась в 2023 году", - написал Хоценко в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20230320/ranenye-1859301650.html

донецкая народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, виталий хоценко, россия, общество