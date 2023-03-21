https://ria.ru/20230321/marshruty-1859429503.html

По местам воинской славы сформировали около 150 туристических маршрутов

По местам воинской славы сформировали около 150 туристических маршрутов - РИА Новости, 21.03.2023

По местам воинской славы сформировали около 150 туристических маршрутов

Около 150 туристических маршрутов сформировано по местам воинской славы в 51 регионе России в рамках нацпроекта по туризму, сообщил вице-премьер Дмитрий... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T12:31

2023-03-21T12:31

2023-03-21T13:24

туризм

россия

краснодарский край

нижегородская область

дмитрий чернышенко

владимир путин

ано "национальные приоритеты"

агентство стратегических инициатив (аси)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/13/1575989974_0:172:3072:1900_1920x0_80_0_0_08643d7efaef4e998fe42e4dbf2ff4fc.jpg

МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Около 150 туристических маршрутов сформировано по местам воинской славы в 51 регионе России в рамках нацпроекта по туризму, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. "Президент Владимир Путин поручил развивать туристические маршруты по местам воинской славы в субъектах страны. Создание таких туров, их популяризация является неотъемлемой частью патриотического воспитания подрастающего поколения. В рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" отобрано 147 туристических маршрутов в 51 регионе", - сказал Чернышенко, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы АНО "Национальные приоритеты". Вице-премьер уточнил, что маршруты включают посещение не только мемориальных комплексов, памятников и исторических мест решающих битв и сражений, но и рассказывают о подвигах, знакомят с жизнью и бытом героев войны разных лет. "Предложенные туристические маршруты позволят в интерактивно-познавательном формате вовлечь детей и взрослых в изучение истории родного края и своей страны, а также станут визитными карточками регионов и точками притяжения туристов", - добавил он. Все маршруты прошли оценку Агентства стратегических инициатив (АСИ) совместно с представителями Минэкономразвития. "Наибольшее количество маршрутов по местам воинской славы проходят по Краснодарскому краю – 14, Нижегородской области - 8, Белгородской области - 7, Калужской области - 6, Московской области - 6, Мурманской области - 6 и Тамбовской области - 6. Маршруты разрабатываются и формируются регионами и уже имеют готовую программу для посещения, в которую входит перечень достопримечательностей, исторических мест", - уточнили в АНО "Национальные приоритеты". В этом году в России отмечаются памятные даты побед в сражениях Великой Отечественной войны: в феврале - 80-летие победы в Сталинградской битве, а в августе – 80-летие победы в Курской битве. "Сформированы туристические маршруты в Волгоградской ("Волгоград Грандиозный", "Город воинской славы Калач-на-Дону", "Город-герой Сталинград"), Курской ("По Северному фасу Курской дуги") и Белгородской ("Перекресток памяти", "Форпост государства российского" и другие) областях, которые познакомят с историей и событиями Сталинградской и Курской битв", - отмечается в сообщении. Уточняется, что получить информацию о туристических маршрутах по местам воинской славы и спланировать поездку можно в региональных туристических информационных центрах. Кроме того, описание маршрутов регулярно размещается в социальных сетях ресурса "Объясняем.РФ".

https://ria.ru/20230125/puteshestviya-1847126659.html

https://ria.ru/20221209/marshruty-1837584320.html

россия

краснодарский край

нижегородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, краснодарский край, нижегородская область, дмитрий чернышенко, владимир путин, ано "национальные приоритеты", агентство стратегических инициатив (аси), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), туризм, новости - туризм