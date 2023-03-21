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По местам воинской славы сформировали около 150 туристических маршрутов - РИА Новости, 21.03.2023
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Туризм
 
12:31 21.03.2023 (обновлено: 13:24 21.03.2023)
https://ria.ru/20230321/marshruty-1859429503.html
По местам воинской славы сформировали около 150 туристических маршрутов
По местам воинской славы сформировали около 150 туристических маршрутов - РИА Новости, 21.03.2023
По местам воинской славы сформировали около 150 туристических маршрутов
Около 150 туристических маршрутов сформировано по местам воинской славы в 51 регионе России в рамках нацпроекта по туризму, сообщил вице-премьер Дмитрий... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T12:31
2023-03-21T13:24
туризм
россия
краснодарский край
нижегородская область
дмитрий чернышенко
владимир путин
ано "национальные приоритеты"
агентство стратегических инициатив (аси)
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Около 150 туристических маршрутов сформировано по местам воинской славы в 51 регионе России в рамках нацпроекта по туризму, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. "Президент Владимир Путин поручил развивать туристические маршруты по местам воинской славы в субъектах страны. Создание таких туров, их популяризация является неотъемлемой частью патриотического воспитания подрастающего поколения. В рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" отобрано 147 туристических маршрутов в 51 регионе", - сказал Чернышенко, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы АНО "Национальные приоритеты". Вице-премьер уточнил, что маршруты включают посещение не только мемориальных комплексов, памятников и исторических мест решающих битв и сражений, но и рассказывают о подвигах, знакомят с жизнью и бытом героев войны разных лет. "Предложенные туристические маршруты позволят в интерактивно-познавательном формате вовлечь детей и взрослых в изучение истории родного края и своей страны, а также станут визитными карточками регионов и точками притяжения туристов", - добавил он. Все маршруты прошли оценку Агентства стратегических инициатив (АСИ) совместно с представителями Минэкономразвития. "Наибольшее количество маршрутов по местам воинской славы проходят по Краснодарскому краю – 14, Нижегородской области - 8, Белгородской области - 7, Калужской области - 6, Московской области - 6, Мурманской области - 6 и Тамбовской области - 6. Маршруты разрабатываются и формируются регионами и уже имеют готовую программу для посещения, в которую входит перечень достопримечательностей, исторических мест", - уточнили в АНО "Национальные приоритеты". В этом году в России отмечаются памятные даты побед в сражениях Великой Отечественной войны: в феврале - 80-летие победы в Сталинградской битве, а в августе – 80-летие победы в Курской битве. "Сформированы туристические маршруты в Волгоградской ("Волгоград Грандиозный", "Город воинской славы Калач-на-Дону", "Город-герой Сталинград"), Курской ("По Северному фасу Курской дуги") и Белгородской ("Перекресток памяти", "Форпост государства российского" и другие) областях, которые познакомят с историей и событиями Сталинградской и Курской битв", - отмечается в сообщении. Уточняется, что получить информацию о туристических маршрутах по местам воинской славы и спланировать поездку можно в региональных туристических информационных центрах. Кроме того, описание маршрутов регулярно размещается в социальных сетях ресурса "Объясняем.РФ".
https://ria.ru/20230125/puteshestviya-1847126659.html
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россия, краснодарский край, нижегородская область, дмитрий чернышенко, владимир путин, ано "национальные приоритеты", агентство стратегических инициатив (аси), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), туризм, новости - туризм
Туризм, Россия, Краснодарский край, Нижегородская область, Дмитрий Чернышенко, Владимир Путин, АНО "Национальные приоритеты", Агентство стратегических инициатив (АСИ), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Туризм, Новости - Туризм
По местам воинской славы сформировали около 150 туристических маршрутов

Чернышенко: по местам воинской славы сформировали около 150 туристических маршрутов

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Около 150 туристических маршрутов сформировано по местам воинской славы в 51 регионе России в рамках нацпроекта по туризму, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
"Президент Владимир Путин поручил развивать туристические маршруты по местам воинской славы в субъектах страны. Создание таких туров, их популяризация является неотъемлемой частью патриотического воспитания подрастающего поколения. В рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" отобрано 147 туристических маршрутов в 51 регионе", - сказал Чернышенко, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы АНО "Национальные приоритеты".
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Вице-премьер уточнил, что маршруты включают посещение не только мемориальных комплексов, памятников и исторических мест решающих битв и сражений, но и рассказывают о подвигах, знакомят с жизнью и бытом героев войны разных лет. "Предложенные туристические маршруты позволят в интерактивно-познавательном формате вовлечь детей и взрослых в изучение истории родного края и своей страны, а также станут визитными карточками регионов и точками притяжения туристов", - добавил он.
Все маршруты прошли оценку Агентства стратегических инициатив (АСИ) совместно с представителями Минэкономразвития. "Наибольшее количество маршрутов по местам воинской славы проходят по Краснодарскому краю – 14, Нижегородской области - 8, Белгородской области - 7, Калужской области - 6, Московской области - 6, Мурманской области - 6 и Тамбовской области - 6. Маршруты разрабатываются и формируются регионами и уже имеют готовую программу для посещения, в которую входит перечень достопримечательностей, исторических мест", - уточнили в АНО "Национальные приоритеты".
В этом году в России отмечаются памятные даты побед в сражениях Великой Отечественной войны: в феврале - 80-летие победы в Сталинградской битве, а в августе – 80-летие победы в Курской битве. "Сформированы туристические маршруты в Волгоградской ("Волгоград Грандиозный", "Город воинской славы Калач-на-Дону", "Город-герой Сталинград"), Курской ("По Северному фасу Курской дуги") и Белгородской ("Перекресток памяти", "Форпост государства российского" и другие) областях, которые познакомят с историей и событиями Сталинградской и Курской битв", - отмечается в сообщении.
Уточняется, что получить информацию о туристических маршрутах по местам воинской славы и спланировать поездку можно в региональных туристических информационных центрах. Кроме того, описание маршрутов регулярно размещается в социальных сетях ресурса "Объясняем.РФ".
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ТуризмРоссияКраснодарский крайНижегородская областьДмитрий ЧернышенкоВладимир ПутинАНО "Национальные приоритеты"Агентство стратегических инициатив (АСИ)Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)ТуризмНовости - Туризм
 
 
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