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"Яндекс Маркет" создаст рабочую группу вместе с владельцами ПВЗ - РИА Новости, 21.03.2023
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11:07 21.03.2023
https://ria.ru/20230321/market-1859396669.html
"Яндекс Маркет" создаст рабочую группу вместе с владельцами ПВЗ
"Яндекс Маркет" создаст рабочую группу вместе с владельцами ПВЗ - РИА Новости, 21.03.2023
"Яндекс Маркет" создаст рабочую группу вместе с владельцами ПВЗ
"Яндекс Маркет" создаст рабочую группу, куда войдут в том числе владельцы пунктов выдачи заказов (ПВЗ), для помощи в разрешении спорных ситуаций, сообщила... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T11:07
2023-03-21T11:07
экономика
москва
яндекс.маркет
wildberries
технологии
россия
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. "Яндекс Маркет" создаст рабочую группу, куда войдут в том числе владельцы пунктов выдачи заказов (ПВЗ), для помощи в разрешении спорных ситуаций, сообщила компания. "Предприниматели, имеющие пункты выдачи заказов "Яндекс Маркета", смогут участвовать в разборе спорных ситуаций между сервисом и другими владельцами ПВЗ маркетплейса. Для этого сервис создаст рабочую группу из экспертов, представителей отраслевых ассоциаций и владельцев ПВЗ "Маркета", - говорится в сообщении. Отмечается, что группа сможет рекомендовать сервису, как разрешать вопросы, с которыми обратятся владельцы пунктов выдачи. Например, если партнер нарушит правила и маркетплейс решит его отключить, члены рабочей группы могут посоветовать сервису установить испытательный срок, чтобы владелец пункта исправил недочеты. "Задача группы — сделать максимально прозрачным взаимодействие между сервисом и предпринимателями, а также конструктивно разрешать спорные ситуации… Это финальная инстанция, с помощью которой можно обжаловать решение сервиса, если партнер с ним не согласен. Или, например, если он уже обращался в техподдержку "Маркета", но еще не разрешил свой вопрос окончательно", - пояснили в компании. При этом участвовать в работе группы смогут "опытные владельцы ПВЗ, которые пройдут отбор по нескольким критериям". Например, по данным онлайн-площадки, кандидат должен сотрудничать с маркетплейсом больше года и управлять сетью минимум из трех действующих пунктов выдачи. На прошлой неделе конфликтная ситуация с владельцами пунктов выдачи произошла у другого крупного маркетплейса. Во вторник владельцы и представители ПВЗ осадили офис Wildberries в Москве из-за недовольства новыми условиями работы, в частности, коллективной ответственностью и 100% штрафом за возврат товара. Как сообщала компания, несколько пунктов позже были закрыты "в целях безопасности". Однако уже в пятницу приостановленное сотрудничество с 15 пунктами выдачи было возобновлено.
https://ria.ru/20230317/problema-1858414611.html
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экономика, москва, яндекс.маркет, wildberries, технологии, россия
Экономика, Москва, Яндекс.Маркет, Wildberries, Технологии, Россия
"Яндекс Маркет" создаст рабочую группу вместе с владельцами ПВЗ

"Яндекс Маркет" создаст рабочую группу для коллективного решения вопросов владельцев ПВЗ

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЛогистический центр "Яндекс.Маркет"
Логистический центр Яндекс.Маркет - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Логистический центр "Яндекс.Маркет". Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. "Яндекс Маркет" создаст рабочую группу, куда войдут в том числе владельцы пунктов выдачи заказов (ПВЗ), для помощи в разрешении спорных ситуаций, сообщила компания.
"Предприниматели, имеющие пункты выдачи заказов "Яндекс Маркета", смогут участвовать в разборе спорных ситуаций между сервисом и другими владельцами ПВЗ маркетплейса. Для этого сервис создаст рабочую группу из экспертов, представителей отраслевых ассоциаций и владельцев ПВЗ "Маркета", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что группа сможет рекомендовать сервису, как разрешать вопросы, с которыми обратятся владельцы пунктов выдачи. Например, если партнер нарушит правила и маркетплейс решит его отключить, члены рабочей группы могут посоветовать сервису установить испытательный срок, чтобы владелец пункта исправил недочеты.
"Задача группы — сделать максимально прозрачным взаимодействие между сервисом и предпринимателями, а также конструктивно разрешать спорные ситуации… Это финальная инстанция, с помощью которой можно обжаловать решение сервиса, если партнер с ним не согласен. Или, например, если он уже обращался в техподдержку "Маркета", но еще не разрешил свой вопрос окончательно", - пояснили в компании.
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При этом участвовать в работе группы смогут "опытные владельцы ПВЗ, которые пройдут отбор по нескольким критериям". Например, по данным онлайн-площадки, кандидат должен сотрудничать с маркетплейсом больше года и управлять сетью минимум из трех действующих пунктов выдачи.
На прошлой неделе конфликтная ситуация с владельцами пунктов выдачи произошла у другого крупного маркетплейса. Во вторник владельцы и представители ПВЗ осадили офис Wildberries в Москве из-за недовольства новыми условиями работы, в частности, коллективной ответственностью и 100% штрафом за возврат товара. Как сообщала компания, несколько пунктов позже были закрыты "в целях безопасности". Однако уже в пятницу приостановленное сотрудничество с 15 пунктами выдачи было возобновлено.
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