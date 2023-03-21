https://ria.ru/20230321/market-1859396669.html

"Яндекс Маркет" создаст рабочую группу вместе с владельцами ПВЗ

"Яндекс Маркет" создаст рабочую группу вместе с владельцами ПВЗ - РИА Новости, 21.03.2023

"Яндекс Маркет" создаст рабочую группу вместе с владельцами ПВЗ

"Яндекс Маркет" создаст рабочую группу, куда войдут в том числе владельцы пунктов выдачи заказов (ПВЗ), для помощи в разрешении спорных ситуаций, сообщила... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T11:07

2023-03-21T11:07

2023-03-21T11:07

экономика

москва

яндекс.маркет

wildberries

технологии

россия

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. "Яндекс Маркет" создаст рабочую группу, куда войдут в том числе владельцы пунктов выдачи заказов (ПВЗ), для помощи в разрешении спорных ситуаций, сообщила компания. "Предприниматели, имеющие пункты выдачи заказов "Яндекс Маркета", смогут участвовать в разборе спорных ситуаций между сервисом и другими владельцами ПВЗ маркетплейса. Для этого сервис создаст рабочую группу из экспертов, представителей отраслевых ассоциаций и владельцев ПВЗ "Маркета", - говорится в сообщении. Отмечается, что группа сможет рекомендовать сервису, как разрешать вопросы, с которыми обратятся владельцы пунктов выдачи. Например, если партнер нарушит правила и маркетплейс решит его отключить, члены рабочей группы могут посоветовать сервису установить испытательный срок, чтобы владелец пункта исправил недочеты. "Задача группы — сделать максимально прозрачным взаимодействие между сервисом и предпринимателями, а также конструктивно разрешать спорные ситуации… Это финальная инстанция, с помощью которой можно обжаловать решение сервиса, если партнер с ним не согласен. Или, например, если он уже обращался в техподдержку "Маркета", но еще не разрешил свой вопрос окончательно", - пояснили в компании. При этом участвовать в работе группы смогут "опытные владельцы ПВЗ, которые пройдут отбор по нескольким критериям". Например, по данным онлайн-площадки, кандидат должен сотрудничать с маркетплейсом больше года и управлять сетью минимум из трех действующих пунктов выдачи. На прошлой неделе конфликтная ситуация с владельцами пунктов выдачи произошла у другого крупного маркетплейса. Во вторник владельцы и представители ПВЗ осадили офис Wildberries в Москве из-за недовольства новыми условиями работы, в частности, коллективной ответственностью и 100% штрафом за возврат товара. Как сообщала компания, несколько пунктов позже были закрыты "в целях безопасности". Однако уже в пятницу приостановленное сотрудничество с 15 пунктами выдачи было возобновлено.

https://ria.ru/20230317/problema-1858414611.html

https://ria.ru/20230316/wildberries-1858458953.html

https://ria.ru/20230216/kontrol-1852481790.html

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экономика, москва, яндекс.маркет, wildberries, технологии, россия