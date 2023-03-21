Рейтинг@Mail.ru
В Кремле прокомментировали "совет" Макфола российским бизнесменам - РИА Новости, 21.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:49 21.03.2023 (обновлено: 15:58 21.03.2023)
https://ria.ru/20230321/makfol-1859436968.html
В Кремле прокомментировали "совет" Макфола российским бизнесменам
В Кремле прокомментировали "совет" Макфола российским бизнесменам - РИА Новости, 21.03.2023
В Кремле прокомментировали "совет" Макфола российским бизнесменам
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что крупные предприниматели ногами стоят на российской земле и вряд ли серьезно воспримут "совет"... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T12:49
2023-03-21T15:58
россия
сша
майкл макфол
дмитрий песков
в мире
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152508/42/1525084236_0:0:3102:1746_1920x0_80_0_0_8a911914cb15bbee6e274d46d51d0510.jpg
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что крупные предприниматели ногами стоят на российской земле и вряд ли серьезно воспримут "совет" бывшего посла США в России Майкла Макфола российским бизнесменам.Ранее экс-посол США выразил мнение, что крупные российские бизнесмены, попавшие в санкционные списки, могли бы осудить действия России на Украине и пожертвовать средства, чтобы ограничения в их отношении были сняты."Крупные предприниматели — они же ногами стоят на российской земле: их предприятия работают здесь, их инвестиции работают здесь, их бизнес ведется здесь, их доход основной здесь. Поэтому вот те, кто стоит ногами здесь, на российской земле, такие предложения вряд ли кем-то (из них будут. — Прим. ред.) восприняты серьезно", — ответил Песков журналистам, отвечая на вопрос про "совет" Макфола.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация — вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам России.
https://ria.ru/20230317/order-1858733459.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152508/42/1525084236_364:0:3095:2048_1920x0_80_0_0_f993a25de3bfe0651ea9592834e08077.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, майкл макфол, дмитрий песков, в мире, владимир путин
Россия, США, Майкл Макфол, Дмитрий Песков, В мире, Владимир Путин
В Кремле прокомментировали "совет" Макфола российским бизнесменам

Песков: крупные российские бизнесмены не воспримут совет Макфола о выходе из-под санкций

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкБывший посол США в России Майкл Макфол
Бывший посол США в России Майкл Макфол - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Бывший посол США в России Майкл Макфол. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что крупные предприниматели ногами стоят на российской земле и вряд ли серьезно воспримут "совет" бывшего посла США в России Майкла Макфола российским бизнесменам.
Ранее экс-посол США выразил мнение, что крупные российские бизнесмены, попавшие в санкционные списки, могли бы осудить действия России на Украине и пожертвовать средства, чтобы ограничения в их отношении были сняты.
"Крупные предприниматели — они же ногами стоят на российской земле: их предприятия работают здесь, их инвестиции работают здесь, их бизнес ведется здесь, их доход основной здесь. Поэтому вот те, кто стоит ногами здесь, на российской земле, такие предложения вряд ли кем-то (из них будут. — Прим. ред.) восприняты серьезно", — ответил Песков журналистам, отвечая на вопрос про "совет" Макфола.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация — вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам России.
Международный уголовный суд в Гааге, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
Зачем Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина
17 марта, 23:51
 
РоссияСШАМайкл МакфолДмитрий ПесковВ миреВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала