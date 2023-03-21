В Кремле прокомментировали "совет" Макфола российским бизнесменам
Песков: крупные российские бизнесмены не воспримут совет Макфола о выходе из-под санкций
Бывший посол США в России Майкл Макфол. Архивное фото
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что крупные предприниматели ногами стоят на российской земле и вряд ли серьезно воспримут "совет" бывшего посла США в России Майкла Макфола российским бизнесменам.
Ранее экс-посол США выразил мнение, что крупные российские бизнесмены, попавшие в санкционные списки, могли бы осудить действия России на Украине и пожертвовать средства, чтобы ограничения в их отношении были сняты.
"Крупные предприниматели — они же ногами стоят на российской земле: их предприятия работают здесь, их инвестиции работают здесь, их бизнес ведется здесь, их доход основной здесь. Поэтому вот те, кто стоит ногами здесь, на российской земле, такие предложения вряд ли кем-то (из них будут. — Прим. ред.) восприняты серьезно", — ответил Песков журналистам, отвечая на вопрос про "совет" Макфола.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация — вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам России.