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Мирный житель пострадал при обстреле Макеевки - РИА Новости, 21.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:58 21.03.2023
https://ria.ru/20230321/makeevka-1859631458.html
Мирный житель пострадал при обстреле Макеевки
Мирный житель пострадал при обстреле Макеевки - РИА Новости, 21.03.2023
Мирный житель пострадал при обстреле Макеевки
Парень 2001 года рождения ранен при обстреле Советского района Макеевки украинскими войсками, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T21:58
2023-03-21T21:58
специальная военная операция на украине
макеевка
советский район
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 21 мар - РИА Новости. Парень 2001 года рождения ранен при обстреле Советского района Макеевки украинскими войсками, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 21 марта поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Макеевка (Советский район): - по улице Московской, 24 ранен парень 2001 года рождения", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства. Ранее представительство зафиксировало обстрел Советского района Макеевки с применением РСЗО, в ходе которого по городу было выпущено три ракеты. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегает к административному центру ДНР с северо-востока.
https://ria.ru/20230319/bogema-1858848003.html
макеевка
советский район
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макеевка, советский район, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Макеевка, Советский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Мирный житель пострадал при обстреле Макеевки

Представительство ДННР: при обстреле Макеевки пострадал мирный житель

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ДОНЕЦК, 21 мар - РИА Новости. Парень 2001 года рождения ранен при обстреле Советского района Макеевки украинскими войсками, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 21 марта поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Макеевка (Советский район): - по улице Московской, 24 ранен парень 2001 года рождения", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.
Ранее представительство зафиксировало обстрел Советского района Макеевки с применением РСЗО, в ходе которого по городу было выпущено три ракеты.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегает к административному центру ДНР с северо-востока.
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Специальная военная операция на УкраинеМакеевкаСоветский районДонецкая Народная РеспубликаСЦККПроисшествия
 
 
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