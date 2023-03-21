https://ria.ru/20230321/makeevka-1859631458.html

Мирный житель пострадал при обстреле Макеевки

Мирный житель пострадал при обстреле Макеевки - РИА Новости, 21.03.2023

Мирный житель пострадал при обстреле Макеевки

Парень 2001 года рождения ранен при обстреле Советского района Макеевки украинскими войсками, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T21:58

2023-03-21T21:58

2023-03-21T21:58

специальная военная операция на украине

макеевка

советский район

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 21 мар - РИА Новости. Парень 2001 года рождения ранен при обстреле Советского района Макеевки украинскими войсками, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 21 марта поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Макеевка (Советский район): - по улице Московской, 24 ранен парень 2001 года рождения", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства. Ранее представительство зафиксировало обстрел Советского района Макеевки с применением РСЗО, в ходе которого по городу было выпущено три ракеты. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегает к административному центру ДНР с северо-востока.

https://ria.ru/20230319/bogema-1858848003.html

макеевка

советский район

донецкая народная республика

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макеевка, советский район, донецкая народная республика, сцкк, происшествия