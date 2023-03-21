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Женщина пострадала при обстреле Макеевки украинскими войсками - РИА Новости, 21.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:42 21.03.2023
https://ria.ru/20230321/makeevka-1859482874.html
Женщина пострадала при обстреле Макеевки украинскими войсками
Женщина пострадала при обстреле Макеевки украинскими войсками - РИА Новости, 21.03.2023
Женщина пострадала при обстреле Макеевки украинскими войсками
Женщина пострадала при обстреле Макеевки украинскими войсками, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T14:42
2023-03-21T14:42
специальная военная операция на украине
макеевка
донецкая народная республика
советский район
сцкк
россия
происшествия
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ДОНЕЦК, 21 мар - РИА Новости. Женщина пострадала при обстреле Макеевки украинскими войсками, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 21 марта поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Макеевка (Советский район): по улице Кавказская, 27/2 ранена женщина 1956 года рождения", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к административному центру ДНР. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек.
https://ria.ru/20230321/oborona-1859479793.html
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макеевка, донецкая народная республика, советский район, сцкк, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Макеевка, Донецкая Народная Республика, Советский район, СЦКК, Россия, Происшествия
Женщина пострадала при обстреле Макеевки украинскими войсками

В ДНР женщина пострадала при обстреле Макеевки украинскими войсками

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в Донецке
Автомобиль скорой помощи в Донецке - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Автомобиль скорой помощи в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 21 мар - РИА Новости. Женщина пострадала при обстреле Макеевки украинскими войсками, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 21 марта поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Макеевка (Советский район): по улице Кавказская, 27/2 ранена женщина 1956 года рождения", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале.
Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к административному центру ДНР. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
На Украине работу российских систем ПВО сравнили с черной магией, пишут CМИ
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Специальная военная операция на УкраинеМакеевкаДонецкая Народная РеспубликаСоветский районСЦККРоссияПроисшествия
 
 
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