https://ria.ru/20230321/makeevka-1859482874.html

Женщина пострадала при обстреле Макеевки украинскими войсками

Женщина пострадала при обстреле Макеевки украинскими войсками - РИА Новости, 21.03.2023

Женщина пострадала при обстреле Макеевки украинскими войсками

Женщина пострадала при обстреле Макеевки украинскими войсками, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T14:42

2023-03-21T14:42

2023-03-21T14:42

специальная военная операция на украине

макеевка

донецкая народная республика

советский район

сцкк

россия

происшествия

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ДОНЕЦК, 21 мар - РИА Новости. Женщина пострадала при обстреле Макеевки украинскими войсками, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 21 марта поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Макеевка (Советский район): по улице Кавказская, 27/2 ранена женщина 1956 года рождения", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к административному центру ДНР. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек.

https://ria.ru/20230321/oborona-1859479793.html

макеевка

донецкая народная республика

советский район

россия

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макеевка, донецкая народная республика, советский район, сцкк, россия, происшествия