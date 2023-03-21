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Украинские войска обстреляли Макеевку в ДНР

Украинские войска обстреляли Макеевку в ДНР - РИА Новости, 21.03.2023

Украинские войска обстреляли Макеевку в ДНР

Украинские войска обстреляли Советский район Макеевки, выпустив пять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили во вторник в представительстве ДНР в Совместном РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T14:27

2023-03-21T14:27

2023-03-21T14:35

специальная военная операция на украине

макеевка

донецкая народная республика

происшествия

вооруженные силы украины

донбасс

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ДОНЕЦК, 21 мар – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Советский район Макеевки, выпустив пять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили во вторник в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к административному центру ДНР.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

макеевка

донецкая народная республика

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

макеевка, донецкая народная республика, происшествия, вооруженные силы украины, донбасс