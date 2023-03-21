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Экс-аналитик ЦРУ предупредил Байдена об украинской ловушке, угрожающей США - РИА Новости, 21.03.2023
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06:40 21.03.2023 (обновлено: 10:39 21.03.2023)
https://ria.ru/20230321/lovushka-1859345460.html
Экс-аналитик ЦРУ предупредил Байдена об украинской ловушке, угрожающей США
Экс-аналитик ЦРУ предупредил Байдена об украинской ловушке, угрожающей США - РИА Новости, 21.03.2023
Экс-аналитик ЦРУ предупредил Байдена об украинской ловушке, угрожающей США
Существуют признаки, говорящие о том, что президент США Джо Байден рискует попасть в украинскую ловушку, которая может пошатнуть позиции Вашингтона на... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T06:40
2023-03-21T10:39
в мире
сша
украина
россия
джо байден
центральное разведывательное управление (цру)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Существуют признаки, говорящие о том, что президент США Джо Байден рискует попасть в украинскую ловушку, которая может пошатнуть позиции Вашингтона на международной арене, написал в статье для Responsible Statecraft бывший главный аналитик ЦРУ по России Джордж Биб.В качестве первого фактора автор указал развитие событий на поле боя. По его словам, ВСУ находятся на грани "значительного поражения" под Артемовском, что ставит под сомнение дальнейшую украинскую кампанию.Другим немаловажным условием остается внутренняя политика Штатов, уточнил Биб."В течение нескольких месяцев общественное мнение американцев о конфликте становится все более поляризованным, а республиканцы все чаще ставят под сомнение военные цели США и степень американской поддержки Украины", — отметил он.Экс-аналитик ЦРУ также выразил обеспокоенность из-за возможности Китая выступить в качестве посредника в конфликте на Украине, что пошатнет авторитет США на международной арене."Администрации Байдена еще не поздно найти выход из этой потенциальной ловушки, ускорив переговоры с Россией. &lt;…&gt; Но уже можно говорить о том, что окно возможностей для американской дипломатии под угрозой сужения", — заявил Биб.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел на них запрет.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230319/podderzhka-1858870274.html
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в мире, сша, украина, россия, джо байден, центральное разведывательное управление (цру), вооруженные силы украины
В мире, США, Украина, Россия, Джо Байден, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Вооруженные силы Украины
Экс-аналитик ЦРУ предупредил Байдена об украинской ловушке, угрожающей США

Экс-аналитик ЦРУ Биб предупредил Байдена об украинской ловушке, угрожающей авторитету США

© AP Photo / Charlie RiedelПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© AP Photo / Charlie Riedel
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Существуют признаки, говорящие о том, что президент США Джо Байден рискует попасть в украинскую ловушку, которая может пошатнуть позиции Вашингтона на международной арене, написал в статье для Responsible Statecraft бывший главный аналитик ЦРУ по России Джордж Биб.
«

"Есть три важных фактора, которые определяют перспективы конфликта на Украине. Каждый из них влияет на другие и дополняет их. Вместе они могут создать динамику, которая значительно ограничит способность администрации Байдена направлять события к желаемым результатам", — заявил он.

В качестве первого фактора автор указал развитие событий на поле боя. По его словам, ВСУ находятся на грани "значительного поражения" под Артемовском, что ставит под сомнение дальнейшую украинскую кампанию.
Другим немаловажным условием остается внутренняя политика Штатов, уточнил Биб.
"В течение нескольких месяцев общественное мнение американцев о конфликте становится все более поляризованным, а республиканцы все чаще ставят под сомнение военные цели США и степень американской поддержки Украины", — отметил он.
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Экс-аналитик ЦРУ также выразил обеспокоенность из-за возможности Китая выступить в качестве посредника в конфликте на Украине, что пошатнет авторитет США на международной арене.
"Администрации Байдена еще не поздно найти выход из этой потенциальной ловушки, ускорив переговоры с Россией. <…> Но уже можно говорить о том, что окно возможностей для американской дипломатии под угрозой сужения", — заявил Биб.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел на них запрет.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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