https://ria.ru/20230321/lovushka-1859345460.html

Экс-аналитик ЦРУ предупредил Байдена об украинской ловушке, угрожающей США

Экс-аналитик ЦРУ предупредил Байдена об украинской ловушке, угрожающей США - РИА Новости, 21.03.2023

Экс-аналитик ЦРУ предупредил Байдена об украинской ловушке, угрожающей США

Существуют признаки, говорящие о том, что президент США Джо Байден рискует попасть в украинскую ловушку, которая может пошатнуть позиции Вашингтона на... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T06:40

2023-03-21T06:40

2023-03-21T10:39

в мире

сша

украина

россия

джо байден

центральное разведывательное управление (цру)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Существуют признаки, говорящие о том, что президент США Джо Байден рискует попасть в украинскую ловушку, которая может пошатнуть позиции Вашингтона на международной арене, написал в статье для Responsible Statecraft бывший главный аналитик ЦРУ по России Джордж Биб.В качестве первого фактора автор указал развитие событий на поле боя. По его словам, ВСУ находятся на грани "значительного поражения" под Артемовском, что ставит под сомнение дальнейшую украинскую кампанию.Другим немаловажным условием остается внутренняя политика Штатов, уточнил Биб."В течение нескольких месяцев общественное мнение американцев о конфликте становится все более поляризованным, а республиканцы все чаще ставят под сомнение военные цели США и степень американской поддержки Украины", — отметил он.Экс-аналитик ЦРУ также выразил обеспокоенность из-за возможности Китая выступить в качестве посредника в конфликте на Украине, что пошатнет авторитет США на международной арене."Администрации Байдена еще не поздно найти выход из этой потенциальной ловушки, ускорив переговоры с Россией. <…> Но уже можно говорить о том, что окно возможностей для американской дипломатии под угрозой сужения", — заявил Биб.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел на них запрет.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230319/podderzhka-1858870274.html

https://ria.ru/20230318/ukraina-1858812447.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша, украина, россия, джо байден, центральное разведывательное управление (цру), вооруженные силы украины