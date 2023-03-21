https://ria.ru/20230321/lizing-1859564024.html

ВТБ Лизинг начал программу льготного лизинга дорожно-строительной техники

ВТБ Лизинг начал программу льготного лизинга дорожно-строительной техники - РИА Новости, 21.03.2023

ВТБ Лизинг начал программу льготного лизинга дорожно-строительной техники

ВТБ Лизинг начал прием заявок на приобретение дорожно-строительной техники со скидкой в рамках программы Минпромторга РФ, сообщает пресс-служба ВТБ. РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T18:00

2023-03-21T18:00

2023-03-21T18:00

втб

втб лизинг

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. ВТБ Лизинг начал прием заявок на приобретение дорожно-строительной техники со скидкой в рамках программы Минпромторга РФ, сообщает пресс-служба ВТБ.Субсидия позволяет юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям обновлять и пополнять автопарк с выгодой до 15% от стоимости техники. Программа распространяется на новую специальную технику и самоходные машины, которые произведены не ранее 2020 года. Срок лизинга по программе — от 12 до 60 месяцев.Если машина передается в лизинг на территории Дальневосточного или Сибирского федеральных округов, республик Карелия, Коми и Крым, Архангельской, Калининградской или Мурманской областей, а также Ненецкого или Ямало-Ненецкого автономных округов, то покупателям предоставляется скидка до 15% от ее цены (с учетом НДС). Для других регионов скидка составляет 10%."Программа поддержки лизинга дорожно-строительной техники является эффективным инструментом для обновления транспортных парков российских компаний. Она позволяет приобретать дорогостоящую технику без крупных первоначальных вложений. В рамках этой программы стабильным спросом у наших клиентов пользуются самосвалы и автобетоносмесители, прицепы и полуприцепы, погрузчики и автокраны. Приобретенная техника в основном задействована в реализации инфраструктурных проектов страны", — прокомментировал начальник управления развития бизнеса ВТБ Лизинг Андрей Гетманюк.

https://ria.ru/20221024/vtb-1826329446.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

втб, втб лизинг, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)