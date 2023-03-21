https://ria.ru/20230321/litsey-1859448292.html
Родители подали в суд на лицей в Химках, где их дочь 126 раз ударили ножом
Родители подали в суд на лицей в Химках, где их дочь 126 раз ударили ножом - РИА Новости, 21.03.2023
Родители подали в суд на лицей в Химках, где их дочь 126 раз ударили ножом
Родители девочки, которой одноклассница нанесла 126 ножевых ранений, подали иск к химкинскому лицею на 20 миллионов рублей, сообщила во вторник РИА Новости... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T13:17
2023-03-21T13:17
2023-03-21T13:21
происшествия
химки
bgp litigation
химкинский городской суд
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Родители девочки, которой одноклассница нанесла 126 ножевых ранений, подали иск к химкинскому лицею на 20 миллионов рублей, сообщила во вторник РИА Новости президент благотворительного фонда "Юристы помогают детям" Виктория Дергунова, которая представляет их интересы. Трагедия произошла в начале февраля: ссора двух пятиклассниц обернулась поножовщиной, в итоге одна девочка исполосовала другой лицо и тело, нанеся 126 ударов ножом. Раненого ребенка доставили в больницу в тяжелом состоянии, врачам удалось спасти ей жизнь, но теперь девочке предстоят новые операции и долгая реабилитация. Как пояснила адвокат, возбуждено два уголовных дела - по факту покушения на убийство и по халатности. "Произошедшее является прямым следствием пробелов в законодательстве, касающихся вопросов ответственности в ситуациях, когда в образовательных учреждениях сталкиваются с отклонениями в поведении учащихся", - заявила Дергунова, партнер практики семейного права и наследственного планирования BGP Litigation. По ее оценке, защите удастся "не только удастся добиться компенсации нанесенного вреда - хотя о полной компенсации в таких ситуациях говорить было бы неправильно, – но и изменить ситуацию в законодательстве". Закон, отметила адвокат, сейчас не дает школе инструментов для контроля за поведением учащихся и рычагов влияния при сложных ситуациях. В иске заявлена сумма компенсации морального вреда в 20 миллионов рублей (10 миллионов девочке и по 5 миллионов ее родителям), а сумма, необходимая для оплаты лечения, будет еще уточняться. "Сейчас мы собрали чеков на 30 тысяч рублей, но еще предстоит длительная реабилитация. Сейчас мы направляем запросы в центры пластической хирургии, чтобы понять, сколько будет стоить восстановление внешности", - отметила Дергунова. "Тяжело осознать ту трагедию, которая произошла с нашим ребенком. В этой сложной ситуации важно не просто найти виноватых. Наша цель – не допустить, чтобы такое произошло с другими детьми. Единственный способ добиться этого – внедрить системные изменения во взаимодействии между учениками, школами и родителями", - заявила мама раненой школьницы, которую процитировали в BGP Litigation. Иск к лицею №10 подан в Химкинский городской суд.
https://ria.ru/20230207/khimki-1850340498.html
https://ria.ru/20221130/shkola-1835316575.html
https://ria.ru/20230112/kompensatsiya-1844332659.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, химки, bgp litigation, химкинский городской суд
Происшествия, Химки, BGP Litigation, Химкинский городской суд
Родители подали в суд на лицей в Химках, где их дочь 126 раз ударили ножом
Жители Подмосковья подали в суд на лицей, где их ребенка 126 раз ударили ножом
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Родители девочки, которой одноклассница нанесла 126 ножевых ранений, подали иск к химкинскому лицею на 20 миллионов рублей, сообщила во вторник РИА Новости президент благотворительного фонда "Юристы помогают детям" Виктория Дергунова, которая представляет их интересы.
Трагедия произошла в начале февраля: ссора двух пятиклассниц обернулась поножовщиной, в итоге одна девочка исполосовала другой лицо и тело, нанеся 126 ударов ножом. Раненого ребенка доставили в больницу в тяжелом состоянии, врачам удалось спасти ей жизнь, но теперь девочке предстоят новые операции и долгая реабилитация.
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Как пояснила адвокат, возбуждено два уголовных дела - по факту покушения на убийство и по халатности.
"Произошедшее является прямым следствием пробелов в законодательстве, касающихся вопросов ответственности в ситуациях, когда в образовательных учреждениях сталкиваются с отклонениями в поведении учащихся", - заявила Дергунова, партнер практики семейного права и наследственного планирования BGP Litigation.
По ее оценке, защите удастся "не только удастся добиться компенсации нанесенного вреда - хотя о полной компенсации в таких ситуациях говорить было бы неправильно, – но и изменить ситуацию в законодательстве".
Закон, отметила адвокат, сейчас не дает школе инструментов для контроля за поведением учащихся и рычагов влияния при сложных ситуациях.
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В иске заявлена сумма компенсации морального вреда в 20 миллионов рублей (10 миллионов девочке и по 5 миллионов ее родителям), а сумма, необходимая для оплаты лечения, будет еще уточняться.
"Сейчас мы собрали чеков на 30 тысяч рублей, но еще предстоит длительная реабилитация. Сейчас мы направляем запросы в центры пластической хирургии, чтобы понять, сколько будет стоить восстановление внешности", - отметила Дергунова.
"Тяжело осознать ту трагедию, которая произошла с нашим ребенком. В этой сложной ситуации важно не просто найти виноватых. Наша цель – не допустить, чтобы такое произошло с другими детьми. Единственный способ добиться этого – внедрить системные изменения во взаимодействии между учениками, школами и родителями", - заявила мама раненой школьницы, которую процитировали в BGP Litigation.
Иск к лицею №10 подан в Химкинский городской суд
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