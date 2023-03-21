https://ria.ru/20230321/les-1859337966.html
В России планируют восстановить 1,4 миллиона гектаров леса
В России планируют восстановить 1,4 миллиона гектаров леса - РИА Новости, 21.03.2023
В России планируют восстановить 1,4 миллиона гектаров леса
Рослесхоз в 2023 году планирует провести мероприятия по восстановлению леса на площади более 1,4 миллиона гектаров, это на 100 тысяч гектаров больше, чем в... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T03:21
2023-03-21T03:21
2023-03-21T03:28
общество
россия
иван советников
федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)
оон
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Рослесхоз в 2023 году планирует провести мероприятия по восстановлению леса на площади более 1,4 миллиона гектаров, это на 100 тысяч гектаров больше, чем в 2022-м, сообщил РИА Новости глава ведомства Иван Советников. "Два года подряд площадь лесовосстановления превышает площадь погибших и вырубленных лесов. Так, в прошлом году было восстановлено свыше 1,3 миллиона гектаров лесов. В 2023 году планируем провести мероприятия по лесовосстановлению на площади более 1,4 миллиона гектаров", - сказал Советников. Он подчеркнул, что внести вклад в сохранение и приумножение "лесного достояния" России может каждый желающий, например, приняв участие в экологических акции по высадке деревьев "Сад Памяти". Ранее Советников сообщил, что размеры территорий с восстановленными лесами в России второй год подряд превышают площадь вырубленных и сгоревших, в 2021 году – на 9,6%, в 2022-м - на 18%. Международный день лесов ежегодно отмечается во всем мире 21 марта. Он был учрежден Генеральной ассамблеей ООН 21 декабря 2012 года. Праздник посвящен не только непосредственно сохранению лесов, но и смягчению последствий глобального изменения климата, а также охране всего разнообразия видов, обитающих в лесах.
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общество, россия, иван советников, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), оон
Общество, Россия, Иван Советников, Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз), ООН
В России планируют восстановить 1,4 миллиона гектаров леса
Советников: в России планируется восстановить более 1,4 миллиона гектаров леса в 2023 году
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Рослесхоз в 2023 году планирует провести мероприятия по восстановлению леса на площади более 1,4 миллиона гектаров, это на 100 тысяч гектаров больше, чем в 2022-м, сообщил РИА Новости глава ведомства Иван Советников.
"Два года подряд площадь лесовосстановления превышает площадь погибших и вырубленных лесов. Так, в прошлом году было восстановлено свыше 1,3 миллиона гектаров лесов. В 2023 году планируем провести мероприятия по лесовосстановлению на площади более 1,4 миллиона гектаров", - сказал Советников.
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Он подчеркнул, что внести вклад в сохранение и приумножение "лесного достояния" России может каждый желающий, например, приняв участие в экологических акции по высадке деревьев "Сад Памяти".
Ранее Советников сообщил, что размеры территорий с восстановленными лесами в России второй год подряд превышают площадь вырубленных и сгоревших, в 2021 году – на 9,6%, в 2022-м - на 18%.
Международный день лесов ежегодно отмечается во всем мире 21 марта. Он был учрежден Генеральной ассамблеей ООН
21 декабря 2012 года. Праздник посвящен не только непосредственно сохранению лесов, но и смягчению последствий глобального изменения климата, а также охране всего разнообразия видов, обитающих в лесах.
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