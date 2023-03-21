https://ria.ru/20230321/led-1859504926.html
В Пермском крае женщина попала в реанимацию из-за упавшего на нее льда
В Пермском крае женщина попала в реанимацию из-за упавшего на нее льда - РИА Новости, 21.03.2023
В Пермском крае женщина попала в реанимацию из-за упавшего на нее льда
Правоохранители начали проверку после инцидента с женщиной, на которую в пермских Березниках с крыши сошел лед, жительница находится в реанимации в тяжелом... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T15:28
2023-03-21T15:28
2023-03-21T15:28
происшествия
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россия
жкх
пермский край
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ПЕРМЬ, 21 мар - РИА Новости. Правоохранители начали проверку после инцидента с женщиной, на которую в пермских Березниках с крыши сошел лед, жительница находится в реанимации в тяжелом состоянии, сообщает администрация города. Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что в Березниках на женщину с крыши возле магазина упала глыба льда. Уточнялось, что кусок льда упал на голову и спину жительницы города, некоторое время после ЧП женщина лежала на тротуаре, оставаясь в создании. "Сегодня в 12.30 (10.30 мск) в результате схода снега и льда с крыши пострадала женщина. Инцидент произошел на проспекте Ленина, 39. Пациентка находится в реанимации, ее состояние оценивается как тяжелое", - говорится в сообщении. В местной администрации добавили, что правоохранительные органы выясняют обстоятельства инцидента и уже завели уголовное дело, о случившемся проинформированы все оперативные службы. По данным властей, в управляющую компанию "Чуртан 59", которая обслуживает упомянутый дом, 6 марта контрольным управлением администрации города был направлен документ о необходимости очистки кровли. Уточняется, что компания выполнила эти работы. Кроме того, глава Березников Алексей Казаченко объявил о проведении экстренного совещания с руководителями всех управляющих компаний Березников, на котором будет обсуждаться вопрос о качестве уборки крыш многоквартирных домов.
https://ria.ru/20230321/krazha-1859489567.html
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происшествия, березники, россия, жкх, пермский край
Происшествия, Березники, Россия, ЖКХ, Пермский край
В Пермском крае женщина попала в реанимацию из-за упавшего на нее льда
Жительница пермских Березников попала в реанимацию после падения на нее льда с крыши
ПЕРМЬ, 21 мар - РИА Новости. Правоохранители начали проверку после инцидента с женщиной, на которую в пермских Березниках с крыши сошел лед, жительница находится в реанимации в тяжелом состоянии, сообщает администрация города.
Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что в Березниках на женщину с крыши возле магазина упала глыба льда. Уточнялось, что кусок льда упал на голову и спину жительницы города, некоторое время после ЧП женщина лежала на тротуаре, оставаясь в создании.
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"Сегодня в 12.30 (10.30 мск) в результате схода снега и льда с крыши пострадала женщина. Инцидент произошел на проспекте Ленина, 39. Пациентка находится в реанимации, ее состояние оценивается как тяжелое", - говорится в сообщении.
В местной администрации добавили, что правоохранительные органы выясняют обстоятельства инцидента и уже завели уголовное дело, о случившемся проинформированы все оперативные службы.
«
"Материалы дела переданы в Следственный комитет. Возбуждено уголовное дело по статье 238 "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", - уточнили в мэрии.
По данным властей, в управляющую компанию "Чуртан 59", которая обслуживает упомянутый дом, 6 марта контрольным управлением администрации города был направлен документ о необходимости очистки кровли. Уточняется, что компания выполнила эти работы.
Кроме того, глава Березников Алексей Казаченко объявил о проведении экстренного совещания с руководителями всех управляющих компаний Березников, на котором будет обсуждаться вопрос о качестве уборки крыш многоквартирных домов.
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