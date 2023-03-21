https://ria.ru/20230321/led-1859504926.html

В Пермском крае женщина попала в реанимацию из-за упавшего на нее льда

В Пермском крае женщина попала в реанимацию из-за упавшего на нее льда - РИА Новости, 21.03.2023

В Пермском крае женщина попала в реанимацию из-за упавшего на нее льда

Правоохранители начали проверку после инцидента с женщиной, на которую в пермских Березниках с крыши сошел лед, жительница находится в реанимации в тяжелом... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T15:28

2023-03-21T15:28

2023-03-21T15:28

происшествия

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ПЕРМЬ, 21 мар - РИА Новости. Правоохранители начали проверку после инцидента с женщиной, на которую в пермских Березниках с крыши сошел лед, жительница находится в реанимации в тяжелом состоянии, сообщает администрация города. Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что в Березниках на женщину с крыши возле магазина упала глыба льда. Уточнялось, что кусок льда упал на голову и спину жительницы города, некоторое время после ЧП женщина лежала на тротуаре, оставаясь в создании. "Сегодня в 12.30 (10.30 мск) в результате схода снега и льда с крыши пострадала женщина. Инцидент произошел на проспекте Ленина, 39. Пациентка находится в реанимации, ее состояние оценивается как тяжелое", - говорится в сообщении. В местной администрации добавили, что правоохранительные органы выясняют обстоятельства инцидента и уже завели уголовное дело, о случившемся проинформированы все оперативные службы. По данным властей, в управляющую компанию "Чуртан 59", которая обслуживает упомянутый дом, 6 марта контрольным управлением администрации города был направлен документ о необходимости очистки кровли. Уточняется, что компания выполнила эти работы. Кроме того, глава Березников Алексей Казаченко объявил о проведении экстренного совещания с руководителями всех управляющих компаний Березников, на котором будет обсуждаться вопрос о качестве уборки крыш многоквартирных домов.

https://ria.ru/20230321/krazha-1859489567.html

https://ria.ru/20230321/litsey-1859448292.html

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происшествия, березники, россия, жкх, пермский край