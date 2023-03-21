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СБУ заочно обвинила Артемия Лебедева после репортажа с Запорожской АЭС - РИА Новости, 21.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:32 21.03.2023 (обновлено: 14:33 21.03.2023)
https://ria.ru/20230321/lebedev-1859478944.html
СБУ заочно обвинила Артемия Лебедева после репортажа с Запорожской АЭС
СБУ заочно обвинила Артемия Лебедева после репортажа с Запорожской АЭС - РИА Новости, 21.03.2023
СБУ заочно обвинила Артемия Лебедева после репортажа с Запорожской АЭС
Служба безопасности Украины заочно предъявила обвинение российскому блогеру и дизайнеру Артемию Лебедеву из-за его репортажа о Запорожской АЭС, сообщили во... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T14:32
2023-03-21T14:33
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
артемий лебедев
запорожская аэс
запорожская область
служба безопасности украины
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Служба безопасности Украины заочно предъявила обвинение российскому блогеру и дизайнеру Артемию Лебедеву из-за его репортажа о Запорожской АЭС, сообщили во вторник в ведомстве. "Кроме того, задокументирована преступная деятельность российского блогера Артемия Лебедева, который в июне 2022 года незаконно попал на территорию Запорожской атомной электростанции", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Ведомство обвиняет Лебедева в том, что тот отснял якобы заказной репортаж о Запорожской АЭС и распространял его через свою полумиллионную аудиторию в соцсетях. СБУ заочно предъявила Лебедеву обвинение по статье "оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников" уголовного кодекса Украины. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД подчеркивали, что этот шаг необходим для предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Ранее президент РФ Владимир Путин поручил передать Запорожскую АЭС под управление России. Указ о том, что ЗАЭС переходит в собственность РФ, был подписан 5 октября. Компанию по эксплуатации ЗАЭС возглавил бывший главный инженер Балаковской АЭС Олег Романенко.
https://ria.ru/20230321/zaes-1859472150.html
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в мире, россия, украина, артемий лебедев, запорожская аэс, запорожская область, служба безопасности украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Артемий Лебедев, Запорожская АЭС, Запорожская область, Служба безопасности Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
СБУ заочно обвинила Артемия Лебедева после репортажа с Запорожской АЭС

СБУ заочно предъявила обвинение Артемию Лебедеву после репортажа с Запорожской АЭС

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкДизайнер Артемий Лебедев
Дизайнер Артемий Лебедев - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Дизайнер Артемий Лебедев. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Служба безопасности Украины заочно предъявила обвинение российскому блогеру и дизайнеру Артемию Лебедеву из-за его репортажа о Запорожской АЭС, сообщили во вторник в ведомстве.
"Кроме того, задокументирована преступная деятельность российского блогера Артемия Лебедева, который в июне 2022 года незаконно попал на территорию Запорожской атомной электростанции", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Ведомство обвиняет Лебедева в том, что тот отснял якобы заказной репортаж о Запорожской АЭС и распространял его через свою полумиллионную аудиторию в соцсетях. СБУ заочно предъявила Лебедеву обвинение по статье "оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников" уголовного кодекса Украины.
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Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД подчеркивали, что этот шаг необходим для предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил передать Запорожскую АЭС под управление России. Указ о том, что ЗАЭС переходит в собственность РФ, был подписан 5 октября. Компанию по эксплуатации ЗАЭС возглавил бывший главный инженер Балаковской АЭС Олег Романенко.
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