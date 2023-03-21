https://ria.ru/20230321/lebedev-1859478944.html
СБУ заочно обвинила Артемия Лебедева после репортажа с Запорожской АЭС
СБУ заочно обвинила Артемия Лебедева после репортажа с Запорожской АЭС - РИА Новости, 21.03.2023
СБУ заочно обвинила Артемия Лебедева после репортажа с Запорожской АЭС
Служба безопасности Украины заочно предъявила обвинение российскому блогеру и дизайнеру Артемию Лебедеву из-за его репортажа о Запорожской АЭС, сообщили во... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T14:32
2023-03-21T14:32
2023-03-21T14:33
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Служба безопасности Украины заочно предъявила обвинение российскому блогеру и дизайнеру Артемию Лебедеву из-за его репортажа о Запорожской АЭС, сообщили во вторник в ведомстве. "Кроме того, задокументирована преступная деятельность российского блогера Артемия Лебедева, который в июне 2022 года незаконно попал на территорию Запорожской атомной электростанции", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Ведомство обвиняет Лебедева в том, что тот отснял якобы заказной репортаж о Запорожской АЭС и распространял его через свою полумиллионную аудиторию в соцсетях. СБУ заочно предъявила Лебедеву обвинение по статье "оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников" уголовного кодекса Украины. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД подчеркивали, что этот шаг необходим для предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Ранее президент РФ Владимир Путин поручил передать Запорожскую АЭС под управление России. Указ о том, что ЗАЭС переходит в собственность РФ, был подписан 5 октября. Компанию по эксплуатации ЗАЭС возглавил бывший главный инженер Балаковской АЭС Олег Романенко.
https://ria.ru/20230321/zaes-1859472150.html
https://ria.ru/20220122/lebedev-1769011201.html
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РИА Новости
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СБУ заочно обвинила Артемия Лебедева после репортажа с Запорожской АЭС
СБУ заочно предъявила обвинение Артемию Лебедеву после репортажа с Запорожской АЭС