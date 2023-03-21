https://ria.ru/20230321/lavra-1859547182.html
Прихожане и клирики храма при Киевской лавре обратились к Зеленскому
Прихожане и клирики храма при Киевской лавре обратились к Зеленскому - РИА Новости, 21.03.2023
Прихожане и клирики храма при Киевской лавре обратились к Зеленскому
Клирики и прихожане академического храма, который расположен на территории Киево-Печерской лавры, обратились к Владимиру Зеленскому с просьбой не лишать... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T17:17
2023-03-21T17:17
2023-03-21T17:17
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украина
россия
александр ткаченко (протоиерей)
православная церковь украины (пцу)
ситуация вокруг упц
украинская православная церковь
киев
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МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Клирики и прихожане академического храма, который расположен на территории Киево-Печерской лавры, обратились к Владимиру Зеленскому с просьбой не лишать студентов возможности учиться в Киевской духовной академии и семинарии, сообщили в информационно-просветительском отделе канонической Украинской Православной церкви (УПЦ). "Мы обращаемся к власти, украинской общественности, международному сообществу, чтобы обратить внимание на ту ситуацию, которая сложилась вокруг Киево-Печерской лавры, потому что выселение академии из Лавры угрожает ее существованию как института, как учреждения. Просим вас обратить на это свое внимание и сделать все возможное, чтобы не произошло это беззаконие", - говорится в опубликованном видеообращении. Авторы обращения также отметили, что Киевская духовная академия является преемницей Киево-Могилянской коллегии, основанной с середине XVII века. Академия была закрыта в 1919 году, после Великой Отечественной войны в стенах Киево-Печерской лавры возобновила работу семинария, которая была закрыта в начале 1960-х. В 1992 году Киевская духовная академия УПЦ возобновила свою работу, и теперь украинские власти хотят выселить ее из Лавры. В начале января 2023 года украинские власти отобрали у канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Трапезную церковь, а также Успенский собор – главный храм лавры – и разрешили служить в них представителям раскольнической "Православной церкви Украины" (ПЦУ). Позднее национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" обязал монахов УПЦ покинуть принадлежащие ему здания до 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи канонической УПЦ могут остаться в лавре, если перейдут в раскольническую ПЦУ. Синод УПЦ опубликовал 20 марта обращение к Владимиру Зеленскому, в котором просит сделать все, чтобы монахи УПЦ могли и в дальнейшем служить в Киево-Печерской лавре. Архиереи во главе с предстоятелем УПЦ митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием отправились в резиденцию Зеленского, чтобы донести до него позицию верующих, но не были приняты. Ранее в Кремле заявляли, что незаконные действия киевского режима, посягающего на церковь, лишний раз демонстрируют то, с чем Россия борется и что должна пресечь. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к Верховному Комиссару ООН по правам человека с просьбой содействовать предотвращению беззакония украинской власти в Киево-Печерской лавре. Зампостпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич назвал возмутительным отсутствие реакции со стороны ОБСЕ на нарушение прав и дискриминацию православных христиан на Украине. А на сайте кабинета министров Украины появилась петиция с призывом не выселять из Киево-Печерской лавры монахов канонической УПЦ.
https://ria.ru/20230321/ukraintsy-1859281238.html
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украина, россия, александр ткаченко (протоиерей), православная церковь украины (пцу), ситуация вокруг упц, украинская православная церковь, киев, киево-печерская лавра
Религия, Украина, Россия, Александр Ткаченко (протоиерей), Православная церковь Украины (ПЦУ), Ситуация вокруг УПЦ, Украинская православная церковь, Киев, Киево-Печерская Лавра
Прихожане и клирики храма при Киевской лавре обратились к Зеленскому
Клирики и прихожане храма при Лавре попросили Зеленского не закрывать духовную академию
МОСКВА, 21 мар – РИА Новости.
Клирики и прихожане академического храма, который расположен на территории Киево-Печерской лавры, обратились
к Владимиру Зеленскому с просьбой не лишать студентов возможности учиться в Киевской духовной академии и семинарии, сообщили в информационно-просветительском отделе канонической Украинской Православной церкви (УПЦ).
"Мы обращаемся к власти, украинской общественности, международному сообществу, чтобы обратить внимание на ту ситуацию, которая сложилась вокруг Киево-Печерской лавры, потому что выселение академии из Лавры угрожает ее существованию как института, как учреждения. Просим вас обратить на это свое внимание и сделать все возможное, чтобы не произошло это беззаконие", - говорится в опубликованном видеообращении.
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Авторы обращения также отметили, что Киевская духовная академия является преемницей Киево-Могилянской коллегии, основанной с середине XVII века. Академия была закрыта в 1919 году, после Великой Отечественной войны в стенах Киево-Печерской лавры возобновила работу семинария, которая была закрыта в начале 1960-х. В 1992 году Киевская духовная академия УПЦ возобновила свою работу, и теперь украинские власти хотят выселить ее из Лавры.
В начале января 2023 года украинские власти отобрали у канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Трапезную церковь, а также Успенский собор – главный храм лавры – и разрешили служить в них представителям раскольнической "Православной церкви Украины" (ПЦУ). Позднее национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" обязал монахов УПЦ покинуть принадлежащие ему здания до 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи канонической УПЦ могут остаться в лавре, если перейдут в раскольническую ПЦУ.
Синод УПЦ опубликовал 20 марта обращение к Владимиру Зеленскому, в котором просит сделать все, чтобы монахи УПЦ могли и в дальнейшем служить в Киево-Печерской лавре. Архиереи во главе с предстоятелем УПЦ митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием отправились в резиденцию Зеленского, чтобы донести до него позицию верующих, но не были приняты.
Ранее в Кремле заявляли, что незаконные действия киевского режима, посягающего на церковь, лишний раз демонстрируют то, с чем Россия борется и что должна пресечь. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к Верховному Комиссару ООН по правам человека с просьбой содействовать предотвращению беззакония украинской власти в Киево-Печерской лавре. Зампостпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич назвал возмутительным отсутствие реакции со стороны ОБСЕ на нарушение прав и дискриминацию православных христиан на Украине. А на сайте кабинета министров Украины появилась петиция с призывом не выселять из Киево-Печерской лавры монахов канонической УПЦ.
"Точка невозврата". Что будет с Киево-Печерской лаврой