Минкультуры Украины пришло в Киево-Печерскую лавру с проверкой
Украинское Минкультуры проверяет "сохранность музейных экспонатов" в Киево-Печерской лавре
Киево-Печерская лавра в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Чиновники проверяют "сохранность музейных экспонатов" в Киево-Печерской лавре, пишет украинское издание "Страна".
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"На территории Киево-Печерской лавры начала свою работу комиссия, представляющая министерство культуры, которая определяет "уровень сохранности музейных экспонатов". От комментариев члены комиссии отказались", — говорится в публикации.
Как сообщил накануне митрополит Нежинский и Прилукский Климент, из-за этой проверки с 21 марта власти закроют доступ в пещеры Киево-Печерской лавры. Там хранятся мощи святых, которые в министерстве культуры и называют музейными экспонатами.
В начале января украинские власти отобрали у канонической Украинской православной церкви Трапезную церковь и Успенский собор (главный храм лавры) и разрешили служить в них представителям раскольнической Православной церкви Украины. Затем монахов обязали покинуть монастырь до 29 марта. Впрочем, как уточнил министр культуры Александр Ткаченко, они смогут остаться, если перейдут в ПЦУ.
Синод УПЦ обратился к Владимиру Зеленскому с просьбой сделать все, чтобы монахи могли и в дальнейшем служить в Киево-Печерской лавре. Накануне архиереи во главе с предстоятелем УПЦ митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием отправились в резиденцию Зеленского, чтобы донести до него позицию верующих, но президент их не принял.
В последний год киевский режим организовал самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ — крупнейшую на Украине церковь, к которой причисляют себя миллионы верующих. При поддержке властей раскольническая ПЦУ проводит рейдерские захваты храмов, националисты и раскольники нападают на духовенство и верующих, у священников, епископов, в храмах и монастырях проходят обыски.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал гонения на УПЦ издевательством над принципом прав и свобод человека, а также призвал религиозных лидеров и международных деятелей воспрепятствовать закрытию Киево-Печерской лавры.