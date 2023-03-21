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Минкультуры Украины пришло в Киево-Печерскую лавру с проверкой - РИА Новости, 21.03.2023
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Религия
 
12:23 21.03.2023 (обновлено: 12:55 21.03.2023)
https://ria.ru/20230321/lavra-1859425289.html
Минкультуры Украины пришло в Киево-Печерскую лавру с проверкой
Минкультуры Украины пришло в Киево-Печерскую лавру с проверкой - РИА Новости, 21.03.2023
Минкультуры Украины пришло в Киево-Печерскую лавру с проверкой
Чиновники проверяют "сохранность музейных экспонатов" в Киево-Печерской лавре, пишет украинское издание "Страна". РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T12:23
2023-03-21T12:55
религия
украина
украинская православная церковь
ситуация вокруг упц
киево-печерская лавра
православная церковь украины (пцу)
православие
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Чиновники проверяют "сохранность музейных экспонатов" в Киево-Печерской лавре, пишет украинское издание "Страна". Как сообщил накануне митрополит Нежинский и Прилукский Климент, из-за этой проверки с 21 марта власти закроют доступ в пещеры Киево-Печерской лавры. Там хранятся мощи святых, которые в министерстве культуры и называют музейными экспонатами.В начале января украинские власти отобрали у канонической Украинской православной церкви Трапезную церковь и Успенский собор (главный храм лавры) и разрешили служить в них представителям раскольнической Православной церкви Украины. Затем монахов обязали покинуть монастырь до 29 марта. Впрочем, как уточнил министр культуры Александр Ткаченко, они смогут остаться, если перейдут в ПЦУ. Синод УПЦ обратился к Владимиру Зеленскому с просьбой сделать все, чтобы монахи могли и в дальнейшем служить в Киево-Печерской лавре. Накануне архиереи во главе с предстоятелем УПЦ митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием отправились в резиденцию Зеленского, чтобы донести до него позицию верующих, но президент их не принял. В последний год киевский режим организовал самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ — крупнейшую на Украине церковь, к которой причисляют себя миллионы верующих. При поддержке властей раскольническая ПЦУ проводит рейдерские захваты храмов, националисты и раскольники нападают на духовенство и верующих, у священников, епископов, в храмах и монастырях проходят обыски.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал гонения на УПЦ издевательством над принципом прав и свобод человека, а также призвал религиозных лидеров и международных деятелей воспрепятствовать закрытию Киево-Печерской лавры.
https://ria.ru/20230321/ukraintsy-1859281238.html
https://ria.ru/20230319/lavra-1858671432.html
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украина, украинская православная церковь, ситуация вокруг упц, киево-печерская лавра, православная церковь украины (пцу), православие
Религия, Украина, Украинская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ, Киево-Печерская Лавра, Православная церковь Украины (ПЦУ), Православие
Минкультуры Украины пришло в Киево-Печерскую лавру с проверкой

Украинское Минкультуры проверяет "сохранность музейных экспонатов" в Киево-Печерской лавре

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкКиево-Печерская лавра в Киеве
Киево-Печерская лавра в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Киево-Печерская лавра в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Чиновники проверяют "сохранность музейных экспонатов" в Киево-Печерской лавре, пишет украинское издание "Страна".
«

"На территории Киево-Печерской лавры начала свою работу комиссия, представляющая министерство культуры, которая определяет "уровень сохранности музейных экспонатов". От комментариев члены комиссии отказались", — говорится в публикации.

Как сообщил накануне митрополит Нежинский и Прилукский Климент, из-за этой проверки с 21 марта власти закроют доступ в пещеры Киево-Печерской лавры. Там хранятся мощи святых, которые в министерстве культуры и называют музейными экспонатами.
В начале января украинские власти отобрали у канонической Украинской православной церкви Трапезную церковь и Успенский собор (главный храм лавры) и разрешили служить в них представителям раскольнической Православной церкви Украины. Затем монахов обязали покинуть монастырь до 29 марта. Впрочем, как уточнил министр культуры Александр Ткаченко, они смогут остаться, если перейдут в ПЦУ.
Украинские военнослужащие проходят мимо монаха в Киево-Печерской лавре, 14 марта 2023 года - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
"Отчаянный шаг". Украинцы неожиданно ответили Зеленскому
Вчера, 08:00
Синод УПЦ обратился к Владимиру Зеленскому с просьбой сделать все, чтобы монахи могли и в дальнейшем служить в Киево-Печерской лавре. Накануне архиереи во главе с предстоятелем УПЦ митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием отправились в резиденцию Зеленского, чтобы донести до него позицию верующих, но президент их не принял.
В последний год киевский режим организовал самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ — крупнейшую на Украине церковь, к которой причисляют себя миллионы верующих. При поддержке властей раскольническая ПЦУ проводит рейдерские захваты храмов, националисты и раскольники нападают на духовенство и верующих, у священников, епископов, в храмах и монастырях проходят обыски.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал гонения на УПЦ издевательством над принципом прав и свобод человека, а также призвал религиозных лидеров и международных деятелей воспрепятствовать закрытию Киево-Печерской лавры.
Киево-Печерская лавра - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
"Точка невозврата". Что будет с Киево-Печерской лаврой
19 марта, 08:00
 
РелигияУкраинаУкраинская православная церковьСитуация вокруг УПЦКиево-Печерская ЛавраПравославная церковь Украины (ПЦУ)Православие
 
 
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