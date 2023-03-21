https://ria.ru/20230321/lavra-1859425289.html

Минкультуры Украины пришло в Киево-Печерскую лавру с проверкой

Минкультуры Украины пришло в Киево-Печерскую лавру с проверкой - РИА Новости, 21.03.2023

Минкультуры Украины пришло в Киево-Печерскую лавру с проверкой

Чиновники проверяют "сохранность музейных экспонатов" в Киево-Печерской лавре, пишет украинское издание "Страна". РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T12:23

2023-03-21T12:23

2023-03-21T12:55

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Чиновники проверяют "сохранность музейных экспонатов" в Киево-Печерской лавре, пишет украинское издание "Страна". Как сообщил накануне митрополит Нежинский и Прилукский Климент, из-за этой проверки с 21 марта власти закроют доступ в пещеры Киево-Печерской лавры. Там хранятся мощи святых, которые в министерстве культуры и называют музейными экспонатами.В начале января украинские власти отобрали у канонической Украинской православной церкви Трапезную церковь и Успенский собор (главный храм лавры) и разрешили служить в них представителям раскольнической Православной церкви Украины. Затем монахов обязали покинуть монастырь до 29 марта. Впрочем, как уточнил министр культуры Александр Ткаченко, они смогут остаться, если перейдут в ПЦУ. Синод УПЦ обратился к Владимиру Зеленскому с просьбой сделать все, чтобы монахи могли и в дальнейшем служить в Киево-Печерской лавре. Накануне архиереи во главе с предстоятелем УПЦ митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием отправились в резиденцию Зеленского, чтобы донести до него позицию верующих, но президент их не принял. В последний год киевский режим организовал самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ — крупнейшую на Украине церковь, к которой причисляют себя миллионы верующих. При поддержке властей раскольническая ПЦУ проводит рейдерские захваты храмов, националисты и раскольники нападают на духовенство и верующих, у священников, епископов, в храмах и монастырях проходят обыски.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал гонения на УПЦ издевательством над принципом прав и свобод человека, а также призвал религиозных лидеров и международных деятелей воспрепятствовать закрытию Киево-Печерской лавры.

https://ria.ru/20230321/ukraintsy-1859281238.html

https://ria.ru/20230319/lavra-1858671432.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, украинская православная церковь, ситуация вокруг упц, киево-печерская лавра, православная церковь украины (пцу), православие