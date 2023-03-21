https://ria.ru/20230321/kurs-1859522939.html

Официальный курс доллара на среду составил 76,84 рубля

Официальный курс доллара на среду составил 76,84 рубля - РИА Новости, 21.03.2023

Официальный курс доллара на среду составил 76,84 рубля

Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, упал на 40,49 копейки - до 76,8373 рубля, курс юаня снизился на 4,05 копейки, до 11,1652 рубля,... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T16:11

2023-03-21T16:11

2023-03-21T16:11

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

московская биржа

курс рубля

курс доллара

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, упал на 40,49 копейки - до 76,8373 рубля, курс юаня снизился на 4,05 копейки, до 11,1652 рубля, курс евро поднялся на 16,92 копейки, до 82,5428 рубля, следует из данных Банка России. ЦБ РФ устанавливает официальные курсы валют в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.

россия

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), московская биржа, курс рубля, курс доллара