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Официальный курс доллара на среду составил 76,84 рубля
Официальный курс доллара на среду составил 76,84 рубля - РИА Новости, 21.03.2023
Официальный курс доллара на среду составил 76,84 рубля
Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, упал на 40,49 копейки - до 76,8373 рубля, курс юаня снизился на 4,05 копейки, до 11,1652 рубля,... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T16:11
2023-03-21T16:11
2023-03-21T16:11
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
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московская биржа
курс рубля
курс доллара
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, упал на 40,49 копейки - до 76,8373 рубля, курс юаня снизился на 4,05 копейки, до 11,1652 рубля, курс евро поднялся на 16,92 копейки, до 82,5428 рубля, следует из данных Банка России. ЦБ РФ устанавливает официальные курсы валют в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), московская биржа, курс рубля, курс доллара
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Московская биржа, Курс рубля, Курс доллара
Официальный курс доллара на среду составил 76,84 рубля
Официальный курс доллара на среду упал до 76,84 рубля, евро вырос до 82,54 рубля