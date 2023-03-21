https://ria.ru/20230321/krym-1859419924.html

В Крыму объявили четыре дополнительных нерабочих дня

В Крыму объявили четыре дополнительных нерабочих дня - РИА Новости, 21.03.2023

В Крыму объявили четыре дополнительных нерабочих дня

В этом году жители Крыма получат четыре дополнительных выходных дня в связи с религиозными праздниками, следует из указа, подписанного главой республики Сергеем РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T12:14

2023-03-21T12:14

2023-03-21T15:47

религия

общество

республика крым

сергей аксенов (политик)

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар — РИА Новости. В этом году жители Крыма получат четыре дополнительных выходных дня в связи с религиозными праздниками, следует из указа, подписанного главой республики Сергеем Аксеновым. Нерабочими праздничными днями объявлены 17 апреля — по случаю празднования Пасхи Христовой, 21 апреля — день Ураза-байрама, 5 июня — день Святой Троицы и 30 июня, когда будет отмечаться Курбан-байрам. По словам Аксенова, в эти дни верующие крымчане смогут посетить родных и разделить радость со своими семьями.

https://ria.ru/20230122/machet-1846549817.html

республика крым

россия

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Кирилл Волков

общество, республика крым, сергей аксенов (политик), россия