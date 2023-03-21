Рейтинг@Mail.ru
В Крыму объявили четыре дополнительных нерабочих дня - РИА Новости, 21.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
12:14 21.03.2023 (обновлено: 15:47 21.03.2023)
https://ria.ru/20230321/krym-1859419924.html
В Крыму объявили четыре дополнительных нерабочих дня
В Крыму объявили четыре дополнительных нерабочих дня - РИА Новости, 21.03.2023
В Крыму объявили четыре дополнительных нерабочих дня
В этом году жители Крыма получат четыре дополнительных выходных дня в связи с религиозными праздниками, следует из указа, подписанного главой республики Сергеем РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T12:14
2023-03-21T15:47
религия
общество
республика крым
сергей аксенов (политик)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/09/1578959304_0:0:3092:1739_1920x0_80_0_0_a725f8a24fa04cae08d19a6660372432.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар — РИА Новости. В этом году жители Крыма получат четыре дополнительных выходных дня в связи с религиозными праздниками, следует из указа, подписанного главой республики Сергеем Аксеновым. Нерабочими праздничными днями объявлены 17 апреля — по случаю празднования Пасхи Христовой, 21 апреля — день Ураза-байрама, 5 июня — день Святой Троицы и 30 июня, когда будет отмечаться Курбан-байрам. По словам Аксенова, в эти дни верующие крымчане смогут посетить родных и разделить радость со своими семьями.
https://ria.ru/20230122/machet-1846549817.html
республика крым
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/09/1578959304_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_daf698cd3065fccf515e558bb8c47078.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, республика крым, сергей аксенов (политик), россия
Религия, Общество, Республика Крым, Сергей Аксенов (политик), Россия
В Крыму объявили четыре дополнительных нерабочих дня

Аксенов объявил четыре дополнительных нерабочих дня в Крыму из-за религиозных праздников

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкЦерковь Воскресения Христова в поселке Форос в Крыму
Церковь Воскресения Христова в поселке Форос в Крыму - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в медиабанк
Церковь Воскресения Христова в поселке Форос в Крыму. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар — РИА Новости. В этом году жители Крыма получат четыре дополнительных выходных дня в связи с религиозными праздниками, следует из указа, подписанного главой республики Сергеем Аксеновым.
«
"В республике уважают духовные традиции всех народов Крыма. Межконфессиональный и межнациональный мир — важнейшая основа нашего общества", — отметил Аксенов.
Нерабочими праздничными днями объявлены 17 апреля — по случаю празднования Пасхи Христовой, 21 апреля — день Ураза-байрама, 5 июня — день Святой Троицы и 30 июня, когда будет отмечаться Курбан-байрам.
По словам Аксенова, в эти дни верующие крымчане смогут посетить родных и разделить радость со своими семьями.
Строительство Соборной мечети в Симферополе - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
В Соборной мечети Крыма завершились основные строительно-монтажные работы
22 января, 09:01
 
РелигияОбществоРеспублика КрымСергей Аксенов (политик)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала