https://ria.ru/20230321/krym-1859419924.html
В Крыму объявили четыре дополнительных нерабочих дня
В Крыму объявили четыре дополнительных нерабочих дня - РИА Новости, 21.03.2023
В Крыму объявили четыре дополнительных нерабочих дня
В этом году жители Крыма получат четыре дополнительных выходных дня в связи с религиозными праздниками, следует из указа, подписанного главой республики Сергеем РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T12:14
2023-03-21T12:14
2023-03-21T15:47
религия
общество
республика крым
сергей аксенов (политик)
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар — РИА Новости. В этом году жители Крыма получат четыре дополнительных выходных дня в связи с религиозными праздниками, следует из указа, подписанного главой республики Сергеем Аксеновым. Нерабочими праздничными днями объявлены 17 апреля — по случаю празднования Пасхи Христовой, 21 апреля — день Ураза-байрама, 5 июня — день Святой Троицы и 30 июня, когда будет отмечаться Курбан-байрам. По словам Аксенова, в эти дни верующие крымчане смогут посетить родных и разделить радость со своими семьями.
https://ria.ru/20230122/machet-1846549817.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, республика крым, сергей аксенов (политик), россия
Религия, Общество, Республика Крым, Сергей Аксенов (политик), Россия
В Крыму объявили четыре дополнительных нерабочих дня
Аксенов объявил четыре дополнительных нерабочих дня в Крыму из-за религиозных праздников